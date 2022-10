Polska Rada Biznesu zabrała głos. "Obserwujemy praktykę nadużywania środków przymusu"

W środę, 12 października 2022 r., funkcjonariusze CBA i CBPŚ zatrzymali byłego senatora PO i byłego właściciela Work Serivce Tomasza Misiaka oraz prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego. Prócz nich zatrzymano także dwie osoby powiązane z wrocławską agencją - Iwonę S. oraz Tomasza H. Powodem zatrzymań mają być zarzuty wyłudzenia ponad 32 milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do sprawy odniosła się Polska Rada Biznesu. Zarząd i członkowie są zaniepokojeni zatrzymaniem Tomasza Misiaka, przedsiębiorcy i członka PRB przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak zaznaczają w oświadczeniu, "środek przymusu, który powinien być ostatecznością, coraz częściej stosowany jest bez wystarczającego uzasadnienia".

- Z obawą obserwujemy praktykę nadużywania środków przymusu wobec przedstawicieli środowisk biznesowych, którzy w żaden sposób nie unikają współpracy z organami ścigania w dotyczących ich sprawach. Istnieje poważna wątpliwość, na ile takie działania służą dobru śledztwa, a na ile są wymierzone przeciwko konkretnym osobom, szczególnie takim, które mają nieprzychylny stosunek do obecnej władzy. Nie twierdzimy, że przedsiębiorcy powinni mieć jakąkolwiek taryfę ulgową w relacjach z organami ścigania, ale te ostatnie muszą uwzględniać złożoność kontekstu, w jakim funkcjonuje zatrzymany, i podejmować decyzje na podstawie solidnych przesłanek. Tymczasem w przypadku Tomasza Misiaka zatrzymanie dotyczy sprawy sprzed kilku lat, w której już dawno został zebrany materiał dowodowy - czytamy w oświadczeniu PRB.

- Oczekujemy pełnego respektowania jego praw oraz rezygnacji ze stosowania środków przymusu - dodają przedstawiciele PRB.

Konfederacja Lewiatan: jesteśmy oburzeni

Również zatrzymanie Macieja Wituckiego, który stoi na czele Konfederacji Lewiatan budzi sporo wątpliwości wśród przedsiębiorców.

- Nie chcę odnosić się do sprawy, której nie znam, ale mam spore wątpliwości co do trybu zatrzymania Macieja Wituckiego, który kojarzy się z zatrzymywaniem bandytów. A Maciej Witucki nie jest żadnym bandytą, moim zdaniem wystarczyłoby, żeby służby do niego zadzwoniły i poprosiły, aby stawił się u nich - komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Oświadczenie w sprawie sposobu zatrzymania swojego szefa wydała również Konfederacja Lewiatan. Zaznaczyła, że niezależnie od powodów nie było podstaw do zatrzymania w takiej formie.

- Dokonano go w nocy w hotelu w Gdańsku, by następnie przewieźć zatrzymanego do Wrocławia. Z informacji jakie posiadamy wynika, że zatrzymanie dotyczy śledztwa w jednej ze spraw gospodarczych, które toczy się już od wielu lat. Szef Lewiatana wielokrotnie składał w tej sprawie wyjaśnienia i był zawsze do dyspozycji prokuratury - zaznacza organizacja.