Polska przemęczona. Narzekają i pracownicy, i przedsiębiorcy. Co się z nami dzieje?

Z badania przeprowadzonego przez PSH Lewiatan wynika, że praca absorbuje naszą uwagę nawet wówczas, gdy od niej odpoczywamy. Spośród badanych blisko 36 proc. aktywnych zawodowo Polaków stwierdziło, że w trakcie urlopu myśli o tym, co ich czeka po powrocie do biura.

Opinia, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych osób na świecie, ma potwierdzenie w badaniach. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2022 r. w Unii Europejskiej pracownicy w wieku 20–64 lata w pracy spędzali średnio 37,5 godziny. Polska znalazła się na podium najbardziej zapracowanych krajów Wspólnoty. Dłużej niż u nas pracowano jedynie w Grecji - było to 41 godzin. W Polsce minimalnie mniej, bo 40,4 godz., w Rumunii i Bułgarii po 40,2 godz. Tylko te cztery kraje przekroczyły próg 40 godzin.

Blisko 23 proc. z nich myśli o swojej sytuacji zawodowej, a ponad 14 proc. odbiera służbowe maile i telefony. Z kolei odpowiadając na pytanie o to, co najczęściej przeszkadza im w odpoczynku, respondenci wskazywali głównie na: brak poczucia stabilności finansowej (27,8 proc.), zbyt małą liczbę dni wolnych od pracy (26 proc.) i ogólną sytuacja gospodarczą (24,5 proc.).

Badanie pokazało także, że ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków czuje się przemęczona pracą. Na to pytanie aż 37 proc. odpowiedziało, że raczej tak, a 13,7 proc., że zdecydowanie tak.

Warto mieć świadomość, że ciągłe poczucie zmęczenia może doprowadzić do tego, iż pracownik zacznie się czuć wypalony zawodowo. Wyniki badania serwisu Pracuj.pl pokazały, że ponad jedna trzecia badanych pracujących Polaków doświadczyła w swojej karierze zawodowej epizodu, który określiliby jako wypalenie zawodowe. Dokładnie 39 proc. badanych pracowników biurowych i 32 proc. pracowników fizycznych deklaruje, że w ich życiu zdarzył się epizod, który mogliby nazwać wypaleniem zawodowym.

- Wypalenie zawodowe dobrze opisuje pewna metafora. Człowiek idący ulicą zobaczył trzech mężczyzn pracujących na budowie. Postanowił zapytać, co robią. Pierwszy z nich odpowiedział, że kładzie cegły, drugi, że buduje ściany, a trzeci, że buduje katedrę. Jeśli ktoś ma taką perspektywę, że jedyne, co robi, to kładzie cegły, czyli nie widzi większego sensu i celu swojej pracy, to w przypadku takiej osoby wypalenie zawodowe jest dużo bardziej prawdopodobne – zauważa dr Agnieszka Golińska, psycholożka i specjalistka ds. zarządzania, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Przedsiębiorcy również zmęczeni pracą. Nie mają chwili na odpoczynek

Wśród wszystkich badanych przedsiębiorcy stanowią grupę mającą potencjalnie najwięcej problemów z odpoczynkiem. Na pytanie o przemęczenie pracą 40 proc. właścicieli firm odpowiedziało, że są nią raczej zmęczeni, a 16 proc. - że zdecydowanie są nią przemęczeni.

Blisko 36 proc. przedsiębiorców w czasie swojego urlopu zastanawia się nad tym, co ich czeka, gdy wrócą do pracy. 21 proc. myśli o swojej sytuacji zawodowej, a niewiele mniej (20 proc.) o problemach i przyszłości firmy. Na myślach jednak się nie kończy – 20 proc. przedsiębiorców sprawdza służbowe maile, a 17,5 proc. odbiera służbowe telefony.

Co najbardziej przeszkadza im w odpoczynku? 35 proc. przedsiębiorców deklaruje, że jest to myślenie o pracy. Niewiele mniej, bo 33 proc. wskazuje w tym przypadku na ogólną sytuację gospodarczą i ekonomiczną, a 27 proc. na brak poczucia stabilności finansowej. 24 proc. przedsiębiorców wskazało na stres w pracy i przenikanie się życia zawodowego z prywatnym.

- Rodząca się polska przedsiębiorczość faktycznie potrzebowała mocnego zaangażowania. Niestety cierpkie owoce takiej postawy zbieramy teraz – Polacy narzekają na przemęczenie, które szczególnie doskwiera właścicielom firm. A przecież prowadzenie biznesu nie jest jednoznaczne z tym, że trzeba poświęcać pracy kilkanaście godzin na dobę. Zmieniają się normy społeczne, w tym oczekiwania pracowników i klientów, z których opinią przedsiębiorca musi się liczyć. Dla generacji Z równowaga między pracą a życiem osobistym jest ważna. Dla „zetek” ma także znaczenie zaangażowanie społeczne firmy i dobre relacje panujące w miejscu pracy – mówi Robert Rękas, prezes Lewiatan Holding.

Jak dodaje, współczesny przedsiębiorca nie może zbagatelizować zmiany, która dokonuje się w postrzeganiu wartości, jaką obdarzamy pracę.

- Jednak refleksja o tym, że warto zadbać o środowisko i pracowników, pojawić się może tylko w głowie osoby, która w pierwszej kolejności zadba o własne potrzeby. Zdrowie, odpoczynek i równowaga fizyczno-duchowa są niezwykle ważne dla osiągnięcia sukcesu w pracy czy w biznesie i stają się wartościami, które zaczynają na nowo definiować naszą rzeczywistość - podsumowuje.

