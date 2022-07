Polska pokazała nową drogę. Tego Zachód może się od nas uczyć

Karolina Markowska

Zachód może się od nas uczyć jak aktywizować uchodźców (w tym wypadku z Ukrainy) na rynku pracy. Zatrudnienie w Polsce po 24 lutego znalazło już 260 tys. Ukraińców. Natychmiastowe otwarcie rynku pracy na przybywających do Polski migrantów wojennych to jedna z najlepszych decyzji, jaką podjął polski rząd po 24 lutego. To nie oznacza jednak, że nie popełniamy błędów. O tym rozmawiamy Rafałem Trzeciakowskim, analitykiem firmy Deloitte. Zatrudnienie w Polsce po 24 lutego znalazło 260 tys. uchodźców z Ukrainy (fot. Yehor Tulinov/Unsplash)

Kryzys uchodźczy wywołany wybuchem wojny w Ukrainie jest tak naprawdę pierwszym, w który Polska zaangażowana jest bezpośrednio. Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 4,41 mln uchodźców z Ukrainy.

To ogromne wyzwanie, które wymagało zaangażowania na każdym poziomie. Uciekającym przed wojną trzeba było pomoc doraźnie, stworzyć należało także procedury, które w założeniu pomóc miały im jak najszybciej i jak najlepiej zaaklimatyzować się w Polsce. Również na rynku pracy.

Jak zauważa Rafał Trzeciakowski z zespołu analiz ekonomicznych Deloitte, Polska odrobiła lekcję i nie popełniła błędów, które popełniły europejskie państwa podczas wcześniejszych kryzysów uchodźczych.

- Zrobiliśmy jedną bardzo ważną rzecz, której nauczyliśmy się, obserwując działania Europy Zachodniej, np. w kryzysie migracyjnym w 2015 roku. Wówczas kraje przyjmujące uchodźców bardzo zwlekały z otwieraniem swoich rynków pracy na uchodźców. Bardzo długo nie mogli pracować, żyli w obozach dla uchodźców, korzystali z zasiłków. Taka sytuacja generowała w późniejszej fazie problemy społeczne - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl. Jak dodaje, szybkie otwarcie polskiego rynku pracy sprawiło, że dziś mamy dość wysoką stopę zatrudnienia wśród osób, które przybyły do naszego kraju po 24 lutego.

Jak poinformowało 28 czerwca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zatrudnienie w Polsce po 24 lutego znalazło 260 tys. uchodźców z Ukrainy. W systemie PESEL w wieku 18-65 lat znajduje się 617,6 tys. osób. W tej grupie wiekowej wskaźnik zatrudnienia wynosi już ponad 42 proc.

Przewagą Polski były także przedwojenne doświadczenia z zatrudnianiem Ukraińców.

- To co nam pomogło, to fakt, że mamy bardzo silną diasporę ukraińską. To zresztą potwierdzają doświadczenia innych krajów. Jeśli w kraju mieszka już mniejszość, to najczęściej pomaga ona kolejnym grupom migrantów w aklimatyzacji, integracji czy odnalezieniu się na rynku pracy - dodaje ekspert z Deloitte.

To nie oznacza jednak, że nie popełniamy błędów. Największym wyzwaniem zdaniem Rafała Trzeciakowskiego będzie usprawnienie procedury nostryfikacji dyplomów.

- Czas trwania nostryfikacji i jej koszty to jest spory problem. Nie dotyczy to tylko branży medycznej. Ponadto mamy jedną z największych w Europie liczb zawodów regulowanych. Jeśli chcemy wykorzystać wiedzę i umiejętności Ukraińców, z korzyścią zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla nich samych, musimy działać tak, aby ułatwić im pracę - podkreśla.

