Polska musi mieć plan ratunkowy, czasu jest coraz mniej

Deficyt kadrowy, potrzeba stworzenia strategii migracyjnej, uregulowanie pracy zdalnej i aktywizacja osób 50+ to główne tematy, jakie poruszono podczas ostatniego spotkania Rady Dialogu Społecznego.

Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie – w grudniu 2021 r. wyniosło 5,4 proc. Sama liczba bezrobotnych spadła w skali miesiąca o ponad 3 tys. i był to pierwszy spadek w grudniu co najmniej od początku lat 90. Z badań Eurostatu wynika, iż stopa bezrobocia w naszym kraju w grudniu 2021 r. wyniosła 2,9 proc. i była jedną z najniższych w Europie. Wyprzedziły nas tylko Czechy.

Pod koniec trzeciego kwartału 2021 r. w Polsce liczba nieobsadzonych miejsc pracy wyniosła 153,5 tys., połowa wakatów dotyczyła przemysłu, budownictwa i handlu. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja w tym roku będzie podobna. Jak podkreślają eksperci – rok wielkich deficytów kadrowych potrzebuje dobrze skonstruowanych planów „ratunkowych”. Co może pomóc? Strategia migracyjna, uregulowanie pracy zdalnej i pomysły, jak zaktywizować osoby po 50. roku życia.

W ubiegłym roku padł rekord zatrudniania pracowników z zagranicy. W sumie wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln dokumentów, które uprawniały ich do pracy zarówno krótkoterminowej i sezonowej, jak i długoterminowej przez rok, dwa lub trzy lata. W skali rok do roku to oznacza wzrost o 30 proc.

Najwięcej wystawiono oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom – aż 1,63 mln. Na drugim miejscu byli Gruzini (129 tys.), a podium domykają Białorusini (98 tys.). Rośnie też zainteresowanie pracownikami z Azji. W 2021 r. wydano ponad 114,5 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli krajów azjatyckich. To wzrost o aż 80 proc. w porównaniu rok do roku i o 67 proc. więcej niż w 2019 roku.

W zatrudnianiu obcokrajowców pomogły wprowadzone na początku roku zmiany w nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Oświadczenia będą wystawiane na 24 miesiące, a procedury przyspieszą.

Jednak, jak podkreślają analitycy rynku pracy, nadal brakuje podstaw, a wprowadzane zmiany nie zostały poprzedzone przygotowaniem strategii uwzględniającej odpowiednio długą perspektywę.

– Nie ma też polityki migracyjnej, która powinna być fundamentem dla tworzenia prawa dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców. Strategia migracyjna w naszym kraju powinna uwzględniać m.in. potrzeby polskiego rynku pracy w perspektywie krótko- i długoterminowej, zmianę modelu imigracji do Polski z krótkotrwałej i szybko rotującej na osiedleńczą, powinna też uwzględniać zachęty do osiedlania się w Polsce całych rodzin m.in. z Ukrainy – komentuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Praca hybrydowa europejskim standardem

– Z badania, które przeprowadziliśmy w 2020 roku, wynika, że 83 proc. osób, które wykonywały lub nadal wykonują swoje obowiązki zdalnie, chce, żeby home office był gwarantowany ustawowo. Pracownicy nie są jednak zbyt wymagający. Dla 37 proc. zatrudnionych wystarczający wymiar czasu pracy zdalnej to jeden dzień w tygodniu. Rocznie to ok. 50 dni roboczych. Dlaczego to kluczowe? Pandemia trwale zmieniła model pracy, upowszechniając home office, który w krajach europejskich jest standardem od lat. Teraz również nasi pracownicy będą chcieli pracować w trybie hybrydowym. Żeby to było możliwe, kluczowe jest uregulowanie kwestii związanych z pracą zdalną, która na razie funkcjonuje zgodnie z przepisami wprowadzonymi w pierwszej odsłonie tzw. Tarczy Antykryzysowej – komentuje Inglot.

Rozmowy dotyczące uregulowania pracy zdalnej i wpisania jej do Kodeksu pracy zaczęły się już dawno. Już w 2020 roku wiedziano, że upowszechniona forma pracy spoza biura zostanie z nami. Dyskutowali związkowcy, pracodawcy, pracownicy, politycy.

W międzyczasie projekt nowelizacji Kodeksu pracy powędrował z ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologi (październik 2020), w sierpniu 2021 roku resort pracy powrócił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dyskusje jednak trwały i nie przyniosły oczekiwanego przez pracodawców i pracowników ostatecznego uregulowania.

– Mam nadzieję, że rozpoczniemy proces legislacyjny w Sejmie i sprawa zostanie uregulowana – wyjaśniał podczas rozmowy z PulsHR.pl Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. – W pierwszym kwartale 2022 roku powinniśmy mieć projekt, który będzie podlegał pracom legislacyjnym – deklaruje.

Głównymi założeniami propozycji zmian w Kodeksie pracy jest usunięcie zapisów dotyczących telepracy i zastąpienie ich przepisami dla pracy zdalnej. Będzie to wymagało od pracodawców stosujących telepracę zmian formalno-organizacyjnych przede wszystkim w sferze wynikającej z zapisów regulaminu pracy. Prawdopodobne jest, że nowe przepisy będą obligowały do dokonania pomiędzy pracodawcą a poszczególnymi pracownikami ustaleń dotyczących miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Natomiast otwartą kwestią pozostaje, w jaki sposób pracodawca będzie określał liczbę dni pracy zdalnej – zapisy będą dawały możliwość stałej pracy z umówionego miejsca lub częściowej, tzw. hybrydowej, która jest obecnie stosowana w wielu biurach jako próba powracania do „nowej normalności”.

Aktywizacja osób 50+

Z danych ZUS za okres od stycznia do września 2021 r. wynika, że emerytury w Polsce pobiera 5,97 mln osób. Wśród tych osób zatrudnienie ma 754 tys. To oznacza, że mniej więcej co dziesiąty (12,6 proc.) emeryt dorabia sobie do emerytury.

– To niewiele, biorąc pod uwagę trendy demograficzne w naszym kraju. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce ma w 2030 roku wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 roku wyniesie 13,7 mln. To oznacza, że osoby te będą stanowiły ok. 40 proc. ogółu ludności Polski. Dlatego tak istotne jest zachęcanie osób powyżej 50 r.ż. do aktywności zawodowej. Kluczowe jest wprowadzenie zachęt dla pracodawców do poszukiwania kadry wśród osób 50+, które aktualnie mają problem z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną – wyjaśnia Krzysztof Inglot.

Potwierdza to eksperyment przeprowadzony przez Polski Instytut Ekonomiczny.

– Badanie przeprowadziliśmy między sierpniem a październikiem 2021 r. Interesowały nas dwa zagadnienia: preferencje pracodawców na poziomie wstępnej selekcji kandydatów, a także język publikowanych ofert. Eksperyment terenowy polegający na wysyłaniu zgłoszeń do pracy przez fikcyjne osoby w wieku 28 lat i 52 lat wykazał istotne różnice w zakresie współczynnika pozytywnych odpowiedzi na otrzymane oferty – mówi Agnieszka Wincewicz-Price, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Eksperyment został podzielony na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu wysłano 343 pary aplikacji o pracę (172 pary kandydatek oraz 171 par kandydatów). Polegał on na wyszukaniu ofert na stanowiska związane z obsługą klienta, handlem czy pracą w administracji. W tym przypadku wymagano minimalnego doświadczenia i praca nie wiązała się z wyspecjalizowanymi umiejętnościami. Autorzy podkreślają, że wykluczono z badania stanowiska związane z ciężką pracą fizyczną, np. na budowie. Pracodawcy mogliby argumentować wówczas, że szukają osób sprawniejszych fizycznie, dlatego stawiają na młodych.

Na drugim etapie badania brano pod uwagę głównie ogłoszenia z sektora finansowego, bankowego oraz ubezpieczeniowego, które wymagały kilkuletniego doświadczenia w branży i konkretnych umiejętności.

Z badania PIE wynika, że na kolejne etapy rekrutacji na stanowiska niewymagające specjalistycznego doświadczenia kandydaci w wieku 28 lat byli zapraszani 2 razy częściej niż kandydaci w wieku 52 lat, bez względu na płeć.

W przypadku stanowisk wymagających doświadczenia branżowego różnica w proporcjach pozytywnych odpowiedzi na zgłoszenie do pracy dla kobiet zwiększyła się, a dla mężczyzn zmniejszyła się, jednak wciąż młodszy mężczyzna był zapraszany na rozmowę rekrutacyjną niemal dwa razy częściej niż starszy.