Polska idzie na rekord, którym nikt nie powinien się chwalić

Oznacza to wzrost liczby stron o 19 proc. (4046 stron) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 80 proc. (11 509 stron) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne.

Za dynamiczny wzrost liczby nowych przepisów odpowiada przede wszystkim przyrost nowych rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych administracji rządowej.

Jak wynika z analiz Grant Thortona, w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku uchwalono 1244 tego typy akty, na które złożyły się 21 964 strony maszynopisu. To wzrost rok do roku o 2905 stron (15 proc.).

W tym czasie uchwalono także 141 ustaw o łącznej objętości 3435 stron (wzrost o 1021 stron, czyli 42 proc.) i ratyfikowano 9 umów międzynarodowych składających się z 489 stron (wzrost o 120 stron - 33 proc).

źródło:Barometr prawa, Grant Thorton

"Warto jednak zauważyć, że ponieważ wzrost stron ustaw miał wyższą dynamikę procentową niż wzrost liczby stron rozporządzeń, liczba stron rozporządzeń przypadająca na jedną stronę ustawy przez ostatni rok spadła - z 9 do 7. Nadal jest jednak historycznie wysoka (dwa lata temu wynosiła 5,5, a trzy lata temu - 3,2)" - czytamy w najnowszym "Barometrze prawa".

Jak zauważają jego autorzy, duża przewaga prawa wdrażanego na poziomie rozporządzeń nad prawem ustanawianym ustawami to niepokojące zjawisko z punktu widzenia transparentności procesu legislacyjnego, ponieważ rozporządzenia nie muszą być poddawane konsultacjom publicznym zgodnie z rygorem Regulaminu Pracy Rady Ministrów.

Polskie prawo czeka rekordowy rok? Wszystko na to wskazuje

Jak podkreśla Grant Thorton, jeśli przyjmiemy założenie, że wzrost produkcji prawa o 19 proc. utrzyma się w IV kwartale, to w całym 2023 roku przyjętych zostałoby 37,8 tys. stron maszynopisu przepisów, czyli najwięcej w historii.

Zgodnie z wyliczeniami byłoby to o 2,5 tys. stron więcej niż w rekordowym dotąd 2016 roku, kiedy liczba stron nowego prawa sięgnęła 35,3 tys. Byłoby to też niemal tyle samo, ile łącznie przyjęto nowego prawa przez całe lata 90.

- Końcówka kadencji parlamentu zwykle sprzyja przyrostowi nowych przepisów. Rząd oraz większość parlamentarna spieszą się z wdrożeniem aktów prawnych i przyspieszają prace merytoryczne i legislacyjne nad nimi, aby wyrobić się przed końcem kadencji. Być może jest to jeden z powodów, dla których produkcja prawa w ostatnich miesiącach jest tak wysoka. Obywatelom, w tym przedsiębiorcom, przydałby się oddech, dlatego dobrze byłoby, aby następny rząd i parlament były bardziej powściągliwe w tworzeniu nowych regulacji oraz, co jeszcze ważniejsze, jakość procesu legislacyjnego poprawiłaby się - komentuje Tomasz Wróblewski, partner zarządzający Grant Thorntona.

Czytanie wszystkich nowych aktów prawa to lektura na długie miesiące

Jeśli ktoś chciałby przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, to w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. miałby do przeczytania 137 stron każdego dnia roboczego. Musiałby więc poświęcić na to średnio co najmniej 4 godziny i 34 minuty (przy założeniu, że na jedną stronę potrzeba średnio 2 minut).

Co jednak istotne, byłby to nadal zaledwie wstęp do pełnego zrozumienia wchodzących w życie zmian. Zdecydowana większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to nowelizacje starych, funkcjonujących już aktów prawnych, a więc zawierają jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. Aby poznać ich sens, należy odnieść je do tekstów źródłowych, a to oznaczałoby konieczność analizy wielokrotnie większej liczby stron przepisów prawa.

W 2023 roku Polska po raz trzeci z rzędu znalazła się na czwartym miejscu w Europie wśród państw najmniej przyjaznych dla biznesu. Tak wynika z raportu opracowanego przez TMF Group, dostawcę usług w zakresie zgodności i administracji. W skali globu nasz kraj zajmuje 12. miejsce. Z czołowej dziesiątki krajów na świecie, w których najtrudniej prowadzić biznes, a w której nasz kraj zajmował ostatnie miejsce przez dwa ubiegłe lata, wypchnęła nas Argentyna.

Tworząc zestawienia autorzy raportu TMF Global Complexity Index 2023 wzięli pod lupę 78 jurysdykcji, na które przypada 92 proc. światowego PKB i 95 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto. Porównali 292 corocznie monitorowane wskaźniki dotyczące kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przepisów administracyjnych i zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi stawianymi przed przedsiębiorcami planującymi prowadzić swój biznes na wybranym rynku.

Wśród największych przeszkód Polski na drodze do bycia krajem przyjaznym dla biznesu eksperci TMF Group wskazują złożone standardy raportowania, wysokie koszty, które firmy muszą ponosić na dostosowywanie się do zmian przepisów wprowadzanych często w zbyt krótkim dla biznesu czasie oraz duże wymagania formalno-prawne względem inwestorów w porównaniu z innymi krajami.

- Polskie przepisy księgowo-podatkowe należą do najbardziej złożonych. Stwierdziliśmy to na bazie porównania aż 128 kryteriów. Dodatkowym wyzwaniem dla inwestorów jest fakt, że często wprowadzane są w krótkim czasie. Dla dużych organizacji tak szybkie dostosowywanie się do tak dynamicznie zmieniających się regulacji jest po prostu niebywale trudne, a w konsekwencji kosztochłonne. Inwestorzy działający na wielu rynkach, w tym na tych najbardziej przyjaznych dla biznesu, przyzwyczajeni są do skupiania większości energii na swojej podstawowej działalności zamiast na odnajdywaniu się w zawiłościach przepisów - mówi Joanna Romańczuk, dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej.

