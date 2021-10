Polska firma wprowadza nielimitowany urlop

Nielimitowany urlop brzmi jak bajka. Istnieje w Polsce firma, która proponują nieograniczony czas na wakacje - to SYZYGY Warsaw z sektora IT.

Polska firma z branży IT - SYZYGY Warsaw zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe (Fot. Shutterstock)

Polska firma z branży IT - SYZYGY Warsaw zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw wyjaśnia, że początkowo miał to być eksperyment. Pomimo wcześniejszych obaw pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a czarne scenariusze nie sprawdziły się.

- Po co to zrobiliśmy? Przede wszystkim dlatego, żeby nie tracić czasu na biurokrację: liczenie wolnego, kontrolę, sprawdzanie, a co za tym idzie - stres. Jesteśmy dorośli i sobie ufamy. Potrafimy lepiej lub gorzej zarządzać swoim czasem, ale czujemy się za siebie i naszą firmę odpowiedzialni. Nie potrzebujemy do tego zewnętrznych zasad, które nas unieszczęśliwiają - pisze Paulina Grabowska na LinkedIn.

W Polsce tego typu rozwiązanie nie jest popularne. Zazwyczaj firmy działają zgodnie z Kodeksem pracy - pracownicy, których okres zatrudnienia łącznie wynosi mniej niż 10 lat, mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Osobom z co najmniej 10-letnim stażem pracy należy się natomiast 26 dni urlopu.

Są firmy, które decydują się na zwiększenie liczby dni wolnych. Przykładowo pracownicy Sanofi w Polsce mogą liczyć na dwa dodatkowe urlopy - firma nie pracuje w Wigilię, natomiast w sylwestra i Wielki Piątek skraca czas pracy o połowę.

Z kolei Transparent World dba o work-life balance i bycie offline podczas urlopu. W ich ofertach pracy można znaleźć zapis o... płaceniu za urlop bez pracy. Za każdy dzień pracownik otrzymuje dodatkowo 200 zł. Warunek jest jeden – nie można korzystać z firmowych narzędzi podczas wypoczynku.

- Ludzie logują się do systemów i pracują na urlopach. Ta zmiana pozwoliła na to, że mogą odciąć się od pracy w 100 proc. Kosztuje nas to sporo, ale długoterminowo to dobry wybór – wyjaśnia Mirosław Burnejko, szef Transparent World we wpisie na LinkedIn.

Na jeszcze inny pomysł wpadł Bolt - rozszerzył pakiet benefitów pracowniczych o urlop "psacierzyński". Członkowie zespołu platformy, którzy zdecydują się na adopcję zwierzaka ze schroniska, otrzymają trzy dni dodatkowego płatnego urlopu.

