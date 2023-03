Polska druga w Europie. Wyprzedzili nas tylko Czesi

Bezrobocie w Polsce należy do najniższych w Europie. To w połączeniu z innymi czynnikami dobry sygnał na przyszłość (fot. Marten Bjork/Unsplash)

Polska może pochwalić się drugim najniższym bezrobociem w Europie. Na taki wynik wpływa kilka czynników.

W kraju stale rosną wynagrodzenia, i choć jest to widoczny wzrost, to wciąż mniejszy niż inflacja.

Zasób bezrobotnych jest bardzo niewielki. Jeżeli ktoś jest bezrobotny, to jest najprawdopodobniej bezrobotny długotrwale, czyli będzie bardzo trudno zaktywizować go na rynku pracy – ocenia Monika Banyś z Personnel Service.



Nadchodzi globalne osłabienie koniunktury, ale jednocześnie rynek pracy w Polsce ma bardzo silne fundamenty

Potwierdzeniem tego jest bardzo niskie bezrobocie, niemal rekordowe wśród krajów Unii Europejskiej. Polska bowiem, z wynikiem na poziomie 2,8 proc. w styczniu 2023 r., znajduje się w tej kategorii na drugim miejscu, tuż za Czechami. Tam bezrobocie w tym samym miesiącu wyniosło 2,5 proc., co jest najniższym wynikiem w Europie.

Na tak korzystny wynik ma wpływ kilka czynników

Po pierwsze polscy pracodawcy mierzyli się z brakami kadrowymi już od dłuższego czasu, co jest sygnałem, że cały czas jest na naszym rynku jest mało rąk do pracy. Po drugie, choć z Ukrainy przyjechało do nas wiele osób, to miało także miejsce zjawisko przeciwne, czyli masowy powrót mężczyzn do Ukrainy. Skutki odczuły szczególnie branża transportowa i branża budowlana, mają one cały czas problemy ze znalezieniem pracowników.