Polska była już "umiarkowanym innowatorem", teraz jest tylko "wschodzącym"

W zestawieniu 27 państw Unii, w którym KE oceniała poszczególne kraje pod względem innowacyjności, wypadamy niezbyt dobrze. W Europejskim Rankingu Innowacyjności zajmujemy 24. miejsce, czyli znaleźliśmy się w gronie najsłabszych państw.

Karolina Markowska

14 wrz 2021





W Europejskim Rankingu Innowacyjności Polska zajmuje 24. miejsce na 27. państw UE (fot. Pixabay)

W Europejskim Rankingu Innowacyjności 2021 Polska zajmuje 24 miejsce i znajduje się w kategorii "wschodzący innowator"

Jak podkreśla Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca Ayming Polska, w naszym kraju brakuje ekosystemu innowacji.

- Nie jesteśmy liderami w obszarze innowacyjności. Polska zajmuje czwarte miejsce od końca i jesteśmy oceniani jako "wschodzący innowator" - to ostatnia kategoria w rankingu - wyjaśnia Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca w Ayming Polska.

24. miejsce, jakie zajęliśmy w tegorocznej edycji rankingu oznacza także spadek Polski w rankingowych kategoriach. W ubiegłorocznej edycji byliśmy "umiarkowanym innowatorem". Jednak jak dodaje Burzyńska, jest jedna pozytywna rzecz.

- Nasz poziom innowacyjności wzrósł o 5 proc. w porównaniu do 2020 roku. Oznacza to, że coś pozytywnego, mimo pandemii, się dzieje - wyjaśnia.

Brakuje nam ekosystemu innowacji

Pytana z czego wynikać mogą słabe wyniki Polski na tle innych państw Unii Europejskiej podkreśla, że brakuje nam ekosystemu innowacji - połączenia ze sobą różnych elementów sprawiających, że innowacyjność jest na wysokim poziomie.

- Myślę o współpracy świata nauki z biznesem, kreatywnym podejściu do biznesu. Otwartej głowie i otwartości na błędy. Musimy jasno powiedzieć, że innowacje to nie tylko sukcesy, czasami są to projekty nieudane. Oczywiście istotną kwestią są finanse. Innowacje to obszar bardzo kosztochłonny. Brak tego ekosystemu powoduje, że nasz poziom innowacyjności jest na takim poziomie, na jakim jest - dodaje.

Jak zauważa, budowa sieci współpracy nie będzie rewolucją. Stworzenie mocnej współpracy na linii świat nauki - biznes to proces długotrwały, który jak podkreśla, już się dzieje. - To musi się stać drogą ewolucji i zbieżności celów. Nasze uczelnie i świat nauki zaczyna powoli stawiać na praktykę, oczywiście wiele jeszcze brakuje. Świat biznesu powinien otworzyć się na projekty, które być może nie zostaną zmonetyzowane od razu. Te dwie drogi się zaczęły, nie są jeszcze na wspólnej prostej, ale jest nadzieja. Potrzebujemy jednak trochę czasu - podkreśla Burzyńska w rozmowie w ramach projektu EEC People. Przyspieszony kurs dojrzewania Szacuje się, że pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacyjne w firmach o około dekadę. Przyspieszony "kurs dojrzewania" był w ocenie dyrektor Ayming Polska firmom potrzebny. - Pandemia pokazała nam, że musimy potrafić oderwać się od naszych rutynowych zachowań. Musieliśmy być bardziej elastycznie, bardziej dostosowywać się do nowych warunków. To dobry krok w stronę innowacji. Te zmiany jednak w moim odczuciu są często powierzchowne. Przeszliśmy na prace zdalną, zaczęliśmy bardziej ufać narzędziom technicznych. Jednak moim zdaniem, niewiele zmieniło się w kontekście myślenia o nowoczesnych technologiach czy myślenia o rynku w wymiarze innowacyjnym - podkreśla Magdalena Burzyńska. Z badań przeprowadzanych przez Ayming Polska wśród klientów wynika, że poziom świadomości, jaki wpływ na biznes mają przeprowadzane innowacje z roku na rok jest coraz większy. - Żeby cieszyć się konkretnymi wynikami w rankingach, potrzebujemy czasu. Mam nadzieję, że pandemia i przyspieszone tempo prac nad zmianami w naszych firmach to będzie dobra podstawa i dobry start - dodaje. Zachęcamy do zobaczenia całej rozmowy z Magdaleną Burzyńską, podczas której sprawdzamy m.in., czy po 19. miesiącach od wybuchu pandemii jest czas na na naprawę popełnionych w firmach błędów.

