Polska branża handlowa niechętnie korzysta z narzędzi cyfrowych w promocji. Efektem niższe zyski i rentowność

Co trzecia firma w Polsce organizuje promocje bez narzędzi cyfrowych. W efekcie osiąga zyski niższe nawet o 21 proc. Takie dane przynosi raport „Optymalizacja i zarządzanie promocją w branży handlowej w Polsce".

Klasyczne metody organizowania promocji odchodzić będą do lamusa (fot. pixabay.com)

Choć wydatki na promocję w polskich firmach stanowią nawet 20-30 proc. przychodów ze sprzedaży, to niewiele z tych akcji przynosi założone efekty.

Blisko połowa pieniędzy na promocje jest marnowana, ponieważ firmom brakuje spójnej strategii w obszarze zarządzania kampaniami – wytyka Maciej Kraus, partner w Movens Capital.

Od wykorzystania sztucznej inteligencji, narzędzi modelowania cen i zachowań konsumentów przez sieci handlowe na polskim rynku nie ma odwrotu.



Raport pt. „Optymalizacja i zarządzanie promocją w branży handlowej w Polsce” to efekt badania, jakie wśród przedstawicieli 30 największych sieci handlowych w Polsce przeprowadzili eksperci z SAS Polska i Movens Capital. Raport ten miał z jednej strony pokazać obecne podejście do zarządzania promocjami, z drugiej natomiast wyzwania, które stoją przed firmami w obliczu globalnego rozwoju modelu e-commerce.

Czego o polskiej branży handlowej dowiedzieli się autorzy badania? Po pierwsze tego, że - jak relacjonuje Maciej Kraus, partner w Movens Capital - 60 proc. firm optymalizuje swoje kampanie za pomocą dedykowanych technologii, a co trzecia organizacja uważa, że korzyści z tych działań są wyższe niż koszty.

- Według naszych szacunków wdrożenie systemów optymalizacji i zarządzania danymi pozwoli firmom uniknąć od 40 do 60 proc. strat ponoszonych w wyniku nieefektywnych promocji – mówi Maciej Kraus. Jak podkreśla, choć wydatki na promocję w polskich firmach stanowią nawet 20-30 proc. przychodów ze sprzedaży, to niewiele z tych akcji przynosi założone efekty (czyli w praktyce generuje straty).

– Blisko połowa pieniędzy na promocje jest marnowana, ponieważ firmom brakuje spójnej strategii w obszarze zarządzania kampaniami – podkreśla Maciej Kraus. Jak wyliczyli eksperci skutkiem takiej postawy firmy osiągają zyski niższe nawet o 18 proc. oraz o 21 proc. mniejszą rentowność.

Respondenci badania w większości przyznali, że promocje w ich firmach nie są dobrze przemyślane. Równocześnie mają świadomość, że sporo zbędnej pracy można uniknąć dzięki automatyzacji. Jak wynika z badań, w ponad połowie firm w kampanie zazwyczaj jest zaangażowanych od 5 do 20 osób, zaś do najbardziej czasochłonnych zadań należą dobór produktów do promocji, przygotowanie harmonogramu działań oraz określenie optymalnych cen.

– Systemy analityczne pozwalają przekształcić manualne procedury w sprawnie funkcjonujący organizm, a szczegółowa analiza wyników poprzednich akcji promocyjnych pozwala lepiej przygotować strategie cenowe, spersonalizować przekaz i zoptymalizować koszty – wyjaśnia Maciej Ostrowski, senior client partner w SAS Polska. Raport pokazuje jednak, że od deklaracji do konkretnych działań droga. Polscy detaliści wciąż bowiem podchodzą z rezerwą do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w promocji produktów. – Na pytanie o konkretne narzędzia do zarządzania procesami promocyjnymi, które menadżerowie chcieliby stosować, 46 proc. respondentów odpowiada „na razie myślimy”. Jednocześnie wątpią, czy podobne technologie przyniosą firmie wymierne korzyści – zaznacza Maciej Ostrowski. Zdaniem autorów raportu od wykorzystania sztucznej inteligencji, narzędzi modelowania cen i zachowań konsumentów przez sieci handlowe na polskim rynku nie ma odwrotu. To tylko kwestia czasu, przy czym ci, którzy wdrożą te rozwiązania jako pierwsi zwyciężą w wyścigu o klienta. Jak przekonuje Maciej Kraus, przyniesie to także wzrost konkurencyjności polskich firm i zapewni im powodzenie na rynkach lokalnych. – Największy popyt wśród menedżerów jest obserwowany w przypadku rozwiązań służących do prognozowania, precyzyjnego określenia budżetu i opracowania scenariuszy przebiegu kampanii. Przy wdrażaniu optymalizacji promocji często dochodzi jednak do błędów, które bezpośrednio wpływają na skuteczność kampanii. Spośród najczęstszych autorzy wyodrębniają nieodpowiedni moment rozpoczęcia akcji, zły dobór czasu trwania promocji, brak personalizacji przekazu oraz błędne wskaźniki efektywności – wylicza. Maciej Ostrowski dodaje z kolei, że kluczem do poprawy efektywności i lepszego podejmowania decyzji rynkowych jest możliwość pozyskiwania i analizy danych. – Konsumenci są teraz „cyfrowi”, a sieć przypomina wielką galerię handlową. Dotarcie do nowych klientów nie jest więc trudne. Dzięki przewadze w zakresie premii cenowych, zdobytej dzięki narzędziom optymalizacyjnym, sieci zyskują lojalność klientów oraz budują korzystny wizerunek bez konieczności dodatkowych obniżek – mówi ekspert SAS.

