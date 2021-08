Polska bije inne kraje na głowę. I to pomimo pandemii

Najwięcej zawodowych optymistów mieszka w... Polsce. Tak! Dokładnie! Takie wnioski płyną z badania doradczej firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”. Wynika z nich, że 76 proc. Polaków jest optymistycznie nastawionych pod względem zawodowym w perspektywie kolejnych pięciu lat. To więcej niż europejska średnia. Według ADP to także najwyższy wskaźnik wśród przebadanych europejskich państw.

Autor: KDS

• 19 sie 2021 13:50





Ponad 8 na 10 ankietowanych przez ADP (88 proc.) uważa, że ma umiejętności zawodowe, które pomogą im odnieść sukces zawodowy (fot. PAP/EPA/ANDY RAIN)

Dane ZUS dotyczące liczby zwolnień lekarskich w 2020 roku, pokazują, że pandemia w znacznym stopniu osłabiła kondycję psychiczną Polaków.

Jak wynika z badania firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce view”, nie odbiło się to jednak na ich poczuciu wartości zawodowej.

Aż 88 proc. polskich pracowników uważa, że ma umiejętności, które pomogą im odnieść sukces zawodowy. Ponadto aż 7 na 10 Polaków patrzy na swoją karierę optymistycznie w perspektywie następnych 5 lat.

W wyniku pandemii COVID-19 zmienił się stopień optymizmu wśród pracowników. Jednak mimo obaw działów HR ich pozytywne nastawienie do przyszłości wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Firma ADP przeprowadziła badanie „People at Work 2021: A Global Workforce View” wśród blisko 33 tys. pracowników z 17 krajów, w tym Polski, sprawdzając, jak pracownicy postrzegają swoje możliwości zawodowe w perspektywie następnych kilku lat.

Najwięcej zawodowych optymistów w Polsce

ADP Research Institute przeprowadził ankietę wśród 32 471 pracowników w 17 krajach na całym świecie, w tym wśród co najmniej 8567 osób pracujących na rynku umów krótkoterminowych. Z badania „People at Work 2021: A Global Workforce view” wynika, że 76 proc. Polaków jest optymistycznie nastawionych pod względem zawodowym w perspektywie kolejnych pięciu lat. Według ADP to najwyższa wartość w Europie, gdzie średni wskaźnik wynosi 72 proc., czyli jest o 4 proc. mniejszy.

Przy czym warto odnotować fakt, że w stosunku do danych sprzed pandemii optymizm odnotował spadek. Blisko rok temu wynosił on odpowiednio 82 proc. dla Polski i 84 proc. dla Europy. Popyt na usługi cyfrowe i przyspieszona digitalizacji sprawiły również, że w momencie przejścia firm na formę pracy zdalnej, najbardziej pożądanymi specjalistami stali się wykwalifikowani programiści. W badaniu widoczny jest ich duży optymizm (85 proc.), który związany jest z możliwymi zmianami w branży IT oraz kolejnymi szansami na rozwój i polepszeniem statusu zawodowego.

- Według danych Eurostatu poziom bezrobocia w maju 2021 r. wyniósł zaledwie 3,8 proc. Oznacza to, że nasz kraj znalazł się wśród pięciu państw cechujących się najmniejszym odsetkiem osób bez pracy w całej Unii. Mimo początkowych obaw i spodziewanego drastycznego wzrostu liczby osób bezrobotnych, w czerwcu na polskim rynku pracy było tylko milion osób niezatrudnionych. Tak dobre wyniki opublikowane przez GUS napawają optymizmem nie tylko pracodawców, ale także pracowników, którzy nie martwią się o stabilność swojego zatrudnienia. Ponadto można również zauważyć, że w niektórych zawodach toczy się prawdziwa walka o specjalistów - twierdzi Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska. Pewni swoich kompetencji Z raportu wynika, że stosunkowo duży optymizm Polaków może wynikać z faktu, iż stają się oni coraz bardziej pewni siebie. Ponad 8 na 10 ankietowanych (88 proc.) uważa, że ma umiejętności zawodowe, które pomogą im odnieść sukces zawodowy. Prym w tej kategorii wiodą polscy Milenialsi (90 proc.), którzy o 4 proc. wyprzedzają w tej kwestii całą Europę (86 proc.). Ponadto prawie co druga (44 proc.) z zapytanych osób sądzi, że w przypadku utraty pracy znalazłaby inną, tak samo dobrze płatną. Optymizm widoczny jest również w 5 największych polskich miastach, gdzie prawie połowa ankietowanych twierdzi, że znalazłoby posadę, która będzie dawać im satysfakcję. – Mimo że pandemia w istotny sposób wpłynęła na zmiany na rynku zawodowym, Polacy wciąż są przekonani o swoich wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach. Początkowa reorganizacja trybu pracy stanowiła dla nich wyzwanie, jednak, gdy już oswoili się z takim systemem pełnienia obowiązków, szybko przystosowali się do nowych reguł i doskonale sobie poradzili w nowej rzeczywistości. Ekspresowa adaptacja sprawiła, że polscy pracownicy na nowo zaczęli wierzyć w swoje umiejętności – dodaje Barbachowska. Wysyp ofert pracy To pozytywne nastawianie do sytuacji na rynku pracy nie powinno dziwić, kiedy spojrzymy na liczbę ofert pracy. Ta od kilku miesięcy rośnie lawinowo i bije kolejne rekordy. Z danych firmy doradczej Grant Thornton wynika, że w lipcu 2021 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 307 tys. nowych ofert pracy. To nie tylko więcej niż przed rokiem, ale też więcej niż dwa lata temu. Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych bije kolejne rekordy. W lipcu 2021 roku pracodawcy opublikowali ponad 307 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 23 proc. w porównaniu do lipca 2020 roku. Lipiec 2021 roku to jednocześnie drugi miesiąc z rzędu, w którym liczba ogłoszeń o pracę jest wyższa niż w analogicznym okresie roku 2019, który był rekordowy pod względem siły polskiego. Rynek pracy idzie więc ścieżką wyższa niż roku 2019, który był – przypomnijmy – rekordowy pod wieloma względami dla rynku pracy (najniższe bezrobocie czy najwyższe zatrudnienie). Dodatkowo oferty pracy są coraz bardziej atrakcyjne. W lipcu 2021 roku do rekordowego od początku pandemii poziomu wzrosła średnia liczba zachęt i benefitów przypadających na jedno miejsce pracy, a to pokazuje, że walka pracodawców o kandydatów do pracy zaostrza się. - Dobra passa polskiego rynku pracy trwa. Już drugi miesiąc z rzędu liczba ofert pracy w Polsce jest wyższa niż w analogicznym miesiącu nie tylko ubiegłego, ale też 2019 roku. To dowodzi, że rekordowy wynik sprzed miesiąca nie był tylko jednorazowym wyskokiem, ale popyt na pracownika rzeczywiście jest silniejszy nawet niż przed pandemią. A przypomnijmy, że kwartały poprzedzające nadejście koronawirusa były właściwie najlepszymi od początków transformacji – z rekordowo niską stopą bezrobocia i rekordowo wysokimi zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Półtora roku temu, kiedy pandemia się rozpoczynała, taki scenariusz wydawał się nierealnym marzeniem - komentowała lipcowe dane z rynku pracy Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

