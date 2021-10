Polska 2050 ma pomysł na kolesiostwo i nepotyzm

KROPKA czyli Krajowy Rejestr Osób Politycznie Eksponowanych to pomysł Polski 2050 na "kolesiostwo, nepotyzm i partyjniactwo w spółkach skarbu państwa"

Szymon Hołownia, lider Polski 2050 (fot. PAP/Wojciech Olkuśnik)

Krajowy Rejestr Osób Politycznie Eksponowanych ma zebrać w jednym miejscu wszystkie dane pozwalające sprawdzić, kto z kim jest powiązany, zanim zostanie nominowany na miejsce w państwowej spółce.

Przypomniał także wyniki ustaleń dziennikarzy “Onetu”, “Gazety Wyborczej” i “Radia ZET”, którzy w ramach akcji "Partia i spółki" pokazali gigantyczną skalę nepotyzmu w spółkach skarbu państwa.

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zauważyła, że rejestr działający na zasadzie KROPKi funkcjonuje już w polskim prawie. Jest wykorzystywany m.in. w systemie bankowym, gdzie służy jako narzędzie do walki z terroryzmem oraz praniem brudnych pieniędzy.

Koncepcję i założenia do ustawy wprowadzającej w życie KROPKĘ zaprezentował podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Szymon Hołownia, lider Polski 2050 oraz rzeczniczka tego ugrupowania Paulina Hennig-Kloska.

Podczas konferencji Szymon Hołownia przypomniał, że dzień wcześniej, w czwartek, Sejm debatował o bezpieczeństwie (posłowie PiS przeforsowali zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego w powiatach graniczących z Białorusią).

- To nie bezpieczeństwo dostajemy dzisiaj od PiS-u, a histerię, niepewność, rozchwianie naszych sumień. To wszystko nie może nam przesłonić tego koszmarnego złodziejstwa i nepotyzmu, z którym mamy do czynienia przyglądając się rządom Zjednoczonej Prawicy - mówił lider Polski 2050. - Oni będą robili wszystko, żeby kolejnymi opowieściami płynącymi z granicy, kolejnymi konferencjami pełnymi absurdalnych filmów wziętych z internetu przysłonić to, co powinno dzisiaj niepokoić nas wszystkich - przekonywał Hołownia.

Na naszej stronie internetowej możecie przeczytać Projekt założeń projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Politycznie Eksponowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.https://t.co/pRb8YMuVD4 — Strategie 2050 (@strategie2050pl) October 1, 2021

