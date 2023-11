Polscy pracownicy są zaskakująco otwarci na inność. Tymczasem biznes zamyka się na różnorodność

Dla polskich pracowników problemu nie stanowią kwestie związane z różnorodnością wśród osób, z którymi regularnie współpracują. 71 proc. badanych wskazuje, że inna orientacja psychoseksualna współpracownika nie jest dla nich przeszkodą we wspólnej pracy. 73 proc. respondentów tak samo postrzega współpracę z osobami o innych poglądach politycznych, a aż 77 proc. nie widzi problemu w pracy z osobami o innej narodowości.

Grafika: badanie Pracuj.pl

Wyższe pozytywne wyniki w odpowiedziach na te pytania osiągają kobiety. Największą różnicę pomiędzy odpowiedziami kobiet i mężczyzn – aż 13 punktów procentowych – obserwujemy przy pytaniu dotyczącym orientacji psychoseksualnej. Pozytywne odpowiedzi kobiet wynoszą 78 proc., natomiast w przypadku mężczyzn jest to 65 proc. Niewiele mniejsza różnica, a konkretnie 11 punktów procentowych, pojawia się w odpowiedziach na pytanie na temat współpracy z osobami innej narodowości. Tutaj również wyższymi wskazaniami pozytywnymi charakteryzują się kobiety (82 proc. w stosunku do 71 proc. w przypadku mężczyzn).

Jeśli chodzi o wiek badanych, to najwięcej pozytywnych odpowiedzi padło w grupie osób w wieku 55-65 lat.

- Polski rynek pracy jest coraz bardziej różnorodny. Obecnie znajdują się na nim cztery pokolenia, a każde z nich inaczej patrzy na kwestię kariery i w inny sposób podchodzi do osiągania swoich celów zawodowych. Mamy też coraz więcej osób z zagranicy, szczególnie z Ukrainy, ale nie tylko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że praca zdalna dała możliwość zatrudniania osób z dowolnego kraju. Biorąc to pod uwagę, bardzo cieszą tak pozytywne wskazania dotyczące akceptacji różnorodności. Na pewno takie postawy pozytywnie wpływają na atmosferę w pracy. Przekładają się też bezpośrednio na możliwość współpracy, efektywność i wspólną realizację celów – mówi Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Pracuj.pl.

Autorzy badania zapytali również o to, jak wygląda podejście Polaków do różnorodności w kontekście relacji z przełożonym. Okazuje się, że także w tym aspekcie jesteśmy otwarci. Aż 78 proc. badanych wskazało, że nie stanowi dla nich problemu, aby być podwładnym osoby innej płci. Także w tym przypadku więcej kobiet odpowiada pozytywnie na to pytanie – 84 proc. pozytywnych odpowiedzi w stosunku do 73 proc. pozytywnych wskazań wśród mężczyzn.

Grafika: badanie Pracuj.pl

Trochę mniejszy, ale wciąż wysoki odsetek odpowiedzi pozytywnych odnotowano przy pytaniu dotyczącym wieku przełożonego. 64 proc. badanych deklaruje, że nie stanowi dla nich problemu bycie podwładnym osoby znacznie młodszej od siebie. W tym przypadku odpowiedzi są spójne wśród badanych obu płci. Różnicę widzimy natomiast w zależności od wieku odpowiadających. Wskazania pozytywne rosną wraz z wiekiem – aż 76 proc. osób w grupie 54-65 lat potwierdziło, że nie stanowi dla nich problemu współpraca ze znacznie młodszym przełożonym.

Firmy zdają sobie sprawę, że inwestowanie w różnorodne zespoły przynosi pozytywne efekty

Kolejny wątek, jaki poruszyli autorzy badania, to kwestia zaangażowania pracodawców w budowanie różnorodnego środowiska pracy. 56 proc. badanych wskazuje, że ich pracodawca aktywnie dba o to, by wszystkie zatrudnione osoby czuły się w miejscu pracy dobrze. 31 proc. potwierdza natomiast, że w ich firmie istnieją grupy zainteresowań lub inicjatywy mające na celu integrację osób różnych narodowości, wyznań czy orientacji psychoseksualnych.

49 proc. badanych odbiera angażowanie się firm w inicjatywy promujące otwartość i tolerancję wobec przedstawicieli społeczności LGBT+ jako pozytywną tendencję. Wynik ten różni się w zależności od płci osoby odpowiadającej. Takie działania pozytywnie ocenia 55 proc. kobiet i nieco mniej, bo 43 proc. mężczyzn.

Polski biznes zamyka się na różnorodność – mniej kobiet i osób z doświadczeniem

Tymczasem według opublikowanej w sierpniu 2023 r. edycji raportu Grant Thorntona „Biznes otwarty na każdego” polskie firmy zamykają się na różnorodność. By zobrazować, jak aktualnie wygląda sytuacja, w swoim badaniu firma doradcza do pomiaru różnorodności wzięła pod uwagę odsetek kobiet, osób poniżej 40. roku życia, osób powyżej 60. roku życia oraz obcokrajowców zasiadających w zarządach średnich i dużych firm w Polsce oraz odsetek ekspertów cytowanych w mediach ekonomicznych i występujących na ważnych konferencjach biznesowych.

Przykładowo udział kobiet w szeroko rozumianym zarządzie firm (prezesi, członkowie zarządów i szefowie działów) wynosi aktualnie 27 proc. To spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i o 4 pkt. proc. w porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat. W ostatnim roku wśród członków zarządu spadł też odsetek osób powyżej 60. roku życia (z 18 proc. do 13 proc.) oraz obcokrajowców (z 6 proc. do 4 proc.). Nieznacznie (z 17 proc. do 18 proc.) zwiększył się jedynie odsetek osób młodych – przed 40. rokiem życia.

- Różnorodność sprzyja biznesowi. Choć niesie ze sobą pewne wyzwania, to zdecydowanie ma też pozytywną wartość, jak nowe doświadczenia czy poszerzanie świadomości. Wielość pomysłów pozwala na inne spojrzenie na dotychczasowe problemy, a istnienie w zespołach różnych grup kulturowych, wiekowych czy płciowych poprawia dobrostan, wpływa na kreatywność, motywację, satysfakcję i efektywność – mówi partner w firmie Grant Thornton Jolanta Jackowiak.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl