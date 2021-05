Polscy pracownicy pełni złudnego optymizmu. Jest gorzej niż myślą

Polacy uważają, że o nowych technologiach wiedzą sporo, a swoje kompetencje cyfrowe zdecydowana większość z nas ocenia bardzo dobrze. Takie wnioski płyną z badania Pracuj.pl. Tymczasem co innego mówią wyniki analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską. Bez względu na wszystko pewne jest jedno - kompetencje cyfrowe są coraz ważniejsze na rynku pracy.

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że technologie to część codziennego życia zawodowego większości pracowników. Również tych, których praca na pierwszy rzut oka ma z nimi niewiele wspólnego. Wielu z nas korzysta w pracy z urządzeń, fachowego oprogramowania, mediów społecznościowych czy rozwiązań chmurowych. W rekrutacji coraz częściej wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, a niemal cały proces rekrutacyjny przeniósł się do sieci. Jednocześnie jednak w powszechnej dyskusji o technologiach wciąż dominuje nie perspektywa statystycznego pracownika, ale punkt widzenia specjalistów IT, pracodawców z tej branży lub firm zajmujących się wdrożeniami rozwiązań cyfrowych.

Tymczasem analizy Komisji Europejskiej z 2020 roku przyniosły alarmujące wnioski. Według ekspertów podstawowe kompetencje cyfrowe miało 44 proc. Polaków w wieku 16-74 lat przy unijnej średniej wynoszącej 58 proc. Wynik ten przyniósł Polsce dalekie, 22. miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. To niejedyne badania, których wyniki wskazują, że Polacy zbyt wysoko oceniają posiadane kompetencje cyfrowe.

Z badania Pracuj.pl wynika, że aż 2/3 badanych oceniło swoje kompetencje cyfrowe dobrze. Kolejne 30 proc. ocenia je średnio, a tylko 4 proc. - negatywnie. Wiek nie miał większego wpływu na ocenę posiadanych kompetencji cyfrowych. Widoczna natomiast była różnica w postrzeganiu ich przez przedstawicieli różnych płci - zdecydowanie pozytywną ocenę wystawiali sobie częściej mężczyźni (26 proc.) niż kobiety (19 proc.).

Warto zauważyć, że mimo stosunkowo wysokiej oceny własnych kompetencji cyfrowych aż 44 proc. badanych zgadza się z tezą, że ich zbyt niski poziom może stanowić dla nich problem przy szukaniu nowej pracy. Co więcej, tylko nieco ponad 1/3 respondentów uważa, że podczas edukacji przekazano im wiedzę, jak korzystać z narzędzi cyfrowych (37 proc.).

Odpowiedzi badanych pokazują, że w zdecydowanej większości dostrzegają oni wpływ kompetencji cyfrowych zarówno na przyszłość, jak i obecną sytuację na rynku pracy. 2 na 3 respondentów zgadza się z opinią, że w przyszłości kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy (65 proc.), niewiele mniej – że w najbliższej przyszłości osobom o wyższych kompetencjach cyfrowych będzie łatwiej o podwyżki i awanse (60 proc.).

Zmiany mają miejsce jednak już dziś – niemal połowa, bo 45 proc. badanych Polaków zgadza się z opinią, że w ich branży i specjalizacji kompetencje cyfrowe odgrywają obecnie dużą rolę – a tylko co czwarty ma odmienne zdanie.

- Wyniki najnowszych badań Pracuj.pl są pod wieloma względami zaskakujące. Choć analizy Komisji Europejskiej i opinie wielu pracodawców dotyczące kompetencji cyfrowych kandydatów wskazują na liczne wyzwania w tym zakresie, sami Polacy oceniają je raczej optymistycznie. Co więcej, odnoszą się pozytywnie do wpływu technologii na świat pracy w ostatnich latach i spodziewają się, że będzie on stale rósł, wraz z zapotrzebowaniem na kompetencje cyfrowe - mówi Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. badań kandydatów w Grupie Pracuj.

Co przyniesie przyszłość

By sprawdzić szczegółowo opinie na temat wpływu, jaki miała technologia w ostatnich latach na wybrane kwestie związane z rynkiem pracy, badacze zapytali respondentów o 8 różnych aspektów życia zawodowego. Pozytywny wpływ technologii dostrzegano szczególnie w wypadku większej dostępności pracy z dowolnego miejsca, łatwiejszej komunikacji z klientami i współpracownikami, a także wyboru nowych narzędzi wykonywania pracy – doceniało je po 66 proc. Polaków. Niewiele mniej osób wskazywało na pozytywny wpływ na efektywność wykonywania zadań (61 proc.), satysfakcję z codziennej pracy (57 proc.) i relacje prywatne między współpracownikami (55 proc.).

Najmniej pozytywnych odpowiedzi dotyczyło dwóch bardzo ważnych kwestii - równości szans na rynku pracy oraz równowagi między pracą i życiem osobistym.

Jednocześnie badani są świadomi, że postęp cyfryzacyjny niesie ze sobą nowe wyzwania. 7 na 10 badanych zgadza się bowiem z opinią, że cyfryzacja będzie zmuszała pracowników do coraz częstszego szkolenia i zdobywania umiejętności. Podobny udział badanych oczekuje, że w tej sytuacji pracodawcy będą wspierać swoje zespoły w nabywaniu nowych kompetencji technologicznych.

- Optymizm badanych można potraktować jako szansę. Tworzy on potencjał do zmian w organizacjach. Polacy są świadomi potrzeb szkoleniowych w obszarze cyfryzacji i oczekują od pracodawców wsparcia w tym zakresie. Szkolenia obecnych specjalistów oraz poszukiwanie nowych talentów to odpowiednia strategia na najbliższy czas. Mamy jeszcze czas na zmiany, jednak powinniśmy pamiętać, że nacisk na dostosowanie się do wymogów rynku będzie rósł. Pracodawcy myślący, że odpowiedzą na wyzwania związane z cyfryzacją będzie wyłącznie wymiana kadr na nowe, mogą się przeliczyć - komentuje Małgorzata Skonieczna.

Dyskusja o szkoleniu kadr i ich transformacji toczy się od wielu lat – a jak widać znajduje także odzwierciedlenie w oczekiwaniach pracowników. Dotyczy to także wsparcia grup na różne sposoby bardziej wrażliwych na zmiany poszukiwanych kompetencji. Blisko 2 na 3 badanych uważa, że pracodawcy powinni wspierać kobiety w rozwijaniu kariery w dziedzinach „technicznych”, zdominowanych przez mężczyzn (63 proc.). Badani zauważają także, że rozwój technologii będzie przynosić większe wyzwania na rynku pracy dla osób po 50. roku życia niż dla ich młodszych współpracowników.

Cyfryzacja pędzi

Nie ma wątpliwości, że proces cyfryzacji, który od lat nabierał na sile, w wyniku pandemii COVID-19 zaczął pędzić jak gepard. Obecnie to jedna z kluczowych zmian obserwowanych na rynku pracy.

- Jednym z pierwszych widocznych trendów jest upowszechnienie się pracy zdalnej. Krokiem milowym było na pewno pojawienie się tego pojęcia w prawie. Wcześniej mieliśmy tylko telepracę. Przeregulowaną, nieco z innego świata, a tym samym rzadko stosowaną. Jeden przepis z tzw. ustawy antycovidowowej wystarczył, aby to co było rzeczywistością wielu pracowników nagle stało się zauważonym faktem prawnym - komentuje zmiany Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ekspertka wskazuje, że zmiany, które zachodzą na rynku pracy mogą nasilić zjawisko bezrobocia technologicznego, o czym stosunkowo rzadko wspominano w ostatnich latach.

- Osoby bez umiejętności pozwalających na odnalezienie się w zakładzie pracy o wyższym stopniu zautomatyzowania czy gorzej radzące sobie w świecie zdominowanym przez spotkania on-line są zagrożone utratą pracy lub wykonywaniem pracy poniżej ich rzeczywistych kwalifikacji (rozumianych jako sumę wszystkich umiejętności i wiedzy), a tym samym gorzej opłacane. Dlatego też nie możemy ulec przekonaniu, że niskie bezrobocie rejestrowane i to według BAEL jest dowodem na dobrą sytuację na rynku pracy. Jeśli nadal wskaźniki będą utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie, to oznacza, że mamy darowany ekstra czas na zajęcie się realnymi problemami rynku pracy. Jeśli prześpimy ten moment, plan wyjścia z pułapki niskiego dochodu może pozostać tylko ambitnym zamierzeniem - podsumowuje Monika Fedorczuk.