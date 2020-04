Polscy pracownicy oceniają pracę zdalną. Kanapa wygrywa z biurowym krzesłem?

Home office dla wielu, a zwłaszcza osób mieszkających w pojedynkę, oznacza przymusową izolację. Brak codziennego i bezpośredniego kontaktu z kolegami z pracy, spontanicznych rozmów, możliwości zadania krótkiego pytania na open space czy szybkiej służbowej kawy, może być na dłuższą metę frustrująca.

- Blisko 80 proc. respondentów jednoznacznie stwierdziło, że odczuwa silną przynależność do swojej organizacji pracując z biura, podczas gdy będąc w domu tak samo uważa jedynie 44 proc. ankietowanych. Podobny odsetek wskazał też, że praca w biurze wśród innych osób pozytywnie wpływa na ich poziom motywacji. Mając wiedzę o tym, jak istotne są relacje międzyludzkie w efektywnej pracy wszyscy musimy, zarówno liderzy jak i pracownicy, nadal je pielęgnować. Aktualnie oznacza to oczywiście sięganie po narzędzia umożliwiające kontakt online. Nie bez powodu, w oczekiwaniu na powrót do „normalności”, wiele zespołów je wspólnie lunche podczas wideokonferencji, czy gra w wirtualne kalambury” - komentuje wyniki raportu JLL „When home is the new office” Jakub Zieliński, lider zespołu doradztwa ds. środowiska pracy, JLL.

Ponadto, dane JLL wskazują, że odpowiednio 90 proc. i 75 proc. respondentów pozytywnie ocenia współpracę z kolegami i klientami w biurowej rzeczywistości. Natomiast pracując zdalnie - jedynie 41 proc. i 47 proc.

Podobne wnioski płyną z badania Nationale-Nederlanden, zgodnie z którymi praca z domu przypadła do gustu sporej części ankietowanych. Jedna czwarta deklaruje, że bardzo lubi pracować w ten sposób i mogłaby tak realizować swoje obowiązki również po zakończeniu kwarantanny. Podobna grupa respondentów docenia pracę zdalną, choć wolałaby ją wykonywać naprzemiennie z biurową. Jeden na dziesięciu badanych przyznaje, że nie przepada za tym modelem, choć obecnie jest to jedyna opcja, aby zrealizować służbowe zadania. Wśród uczestników badania 24 proc. nie ma możliwości pracy zdalnej.

- Dla osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tą formą pracy, jest to pewnego rodzaju test z umiejętności zarządzania czasem pracy, samodzielności i dyscypliny. Wielu pracowników stoi również przed wyzwaniem godzenia obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi. Wśród uczestników przeprowadzonego przez nas badania aż czterech na dziesięciu rodziców wskazywało na trudności w tym zakresie – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji korporacyjnej w Nationale-Nederlanden.

Pomimo możliwych przeszkód w dopasowaniu się nowej rzeczywistości, ponad 40 proc. uczestników badania uważa, że ma wystarczające warunki do pracy w domu, a co czwarty, że są one nawet komfortowe. Jedynie co dziesiąty badany jest zdania, że home office to uciążliwa forma wykonywania dotychczasowych zadań i stara się ją ograniczyć.

Cyfrowa transformacja

- Nasi respondenci w większości wskazywali, że sięgają teraz po rozwiązania technologiczne, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia. Home office stał się więc silnym impulsem wpływającym na tempo transformacji technologicznej firm, ale też sprawiającym, że wielu pracowników stało się bardziej otwartych na innowacje. To świetna wiadomość dla branży IT, tym bardziej że w prawie 100 proc. przypadkach respondenci zadeklarowali też, że w przyszłości chcą korzystać z tych nowych rozwiązań - podkreśla Łukasz Dziedzic, starszy analityk rynku, JLL.

Od aplikacji umożliwiających zorganizowanie wideokonferencji dla setki gości po platformy do elektronicznego obiegu dokumentów. Te rozwiązania pozwalają nam pracować praktycznie z dowolnego miejsca.

Co drugi uczestnik badania Natonale-Nederlanden zgadza się z twierdzeniem, że w czasie kwarantanny pracuje krócej. (Fot. Shutterstock)

Kanapa wygrywa z biurowym krzesłem?

Jak wynika z badania Nationale-Nederlanden, trzy czwarte ankietowanych przyznaje, że ma do swojej dyspozycji funkcjonalną przestrzeń do wygodnej pracy przy komputerze tj. siedzisko lub kanapę. Niemal 70 proc. pracowników musi jednak dzielić ją z innymi domownikami. Mimo tego sześciu na dziesięciu uczestników badania wskazuje, że ma możliwość odizolowania się od nich na czas zdalnych spotkań i konferencji.

Obszar związany z ergonomią codziennej pracy stał jeszcze ważniejszy dla wielu pracowników biurowych. To, co wcześniej braliśmy za pewnik, czyli fotele „współpracujące” z naszymi plecami, musieliśmy zamienić np. na kuchenne krzesła.

- Ergonomia to jeden z punktów, w którym biuro zdecydowanie wygrywa z pracą z domu. I nie chodzi tu tylko o regulowane biurka, ale też różnorodność przestrzeni, z których możemy korzystać w trakcie dnia pracy. Z tego względu 86 proc. respondentów wskazało, że otoczenie biurowe dobrze wpływa na ich samopoczucie - tłumaczy Jakub Zieliński.

Dlatego warto, abyśmy pamiętali o robieniu sobie regularnych przerw, rozciąganiu, czy wybraniu się na krótki „spacer” po balkonie, czy przydomowym ogródku. Przerwy są też priorytetem dla osób, które muszą dzielić swój dzień między pracę a dzieci.

Zdalnie, czyli krócej i efektywniej

Co drugi uczestnik badania Natonale-Nederlanden zgadza się z twierdzeniem, że w czasie kwarantanny pracuje krócej. Co za tym idzie, taka sama grupa uważa, że ma więcej czasu na odpoczynek i rozwój własnych zainteresowań. Ponadto trzy czwarte ankietowanych potwierdza, że nowe technologie i praca zdalna pozwala im bardziej cieszyć się domem i rodziną. Warte odnotowania jest również to, że ponad 40 proc. respondentów deklaruje efektywniejszą pracę w czasie izolacji.

- Nowe umiejętności i kompetencje cyfrowe, które nabywamy i rozwijamy w czasie trudnych tygodni, a także nowe praktyki pracy na odległość w firmach, bez wątpienia przyśpieszą transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie wpłynie to pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki: do tej pory pod kątem wprowadzania rozwiązań cyfrowych polskie firmy plasowały się pod koniec unijnego rankingu – dr hab. Renata Włoch, koordynatorka DELab UW.

Wielu pracowników stoi przed wyzwaniem godzenia obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi. (Fot. Shutterstock)

Work-life balance

Ci z nas, którzy mieszkają w pojedynkę, mogą odczuwać nieprzyjemne skutki izolacji, natomiast rodzice z dziećmi mogą powiedzieć, że interakcji mają aż zanadto. Okazuje się jednak, że aktualnie większość z nas jest bardziej zadowolona ze swojego życia rodzinnego.

- Poziom satysfakcji w tym obszarze wzrósł prawie trzykrotnie, nawet biorąc pod uwagę fakt, że osoby mające dzieci borykają się na co dzień z większym hałasem, który - co tu ukrywać - przeszkadza w pracy. Ponadto, obecnie dwa razy więcej pracowników przyznaje, że ma więcej czasu na swoje hobby. Aż 85 proc. badanych jest zadowolonych z jakości posiłków pracując zdalnie – dla porównania, w biurze była to jedynie połowa pracowników. Jednym z powodów może być to, że dużo czasu oszczędzamy na dojazdach do pracy, a spędzając cały dzień w domu, możemy go lepiej zaplanować - dodaje Jakub Zieliński.

To oznacza, że dom i biuro świetnie się uzupełniają. Opinie pracowników są dowodem, że oba modele pracy są komplementarne. Dlatego być może, po tym jak aktualna sytuacja uspokoi się, wielu pracodawców bardziej łaskawym okiem spojrzy na tzw. home office.

- Ostatnie tygodnie były prawdziwym testem naszej elastyczności, który wielu z nas zdało z sukcesem. Jednak czy dzielenie pracy na tę z biura i z domu stanie się nowym standardem? Jest to na pewno jeden z trendów transformacji miejsca pracy, któremu warto się przyglądać. Natomiast ci, którzy początkowo widzieli na horyzoncie zmierzch tradycyjnych powierzchni biurowych, pospieszyli się. Pracownikom brakuje otoczenia biurowego i normalnego kontaktu z pracownikami. Niewykluczone jednak, że po powrocie do normalności będziemy oczekiwać większej swobody w doborze miejsca pracy - podsumowuje Jakub Zieliński.