Polscy pracownicy i pracodawcy w czasie epidemii. Raport

Pracodawcy są zgodni co do tego, że COVID-19 jest zagrożeniem dla większości prowadzonych przez nich biznesów.

Z powodu kryzysu u większości pracowników wzrósł poziom motywacji do pracy.

Zwiększyło się zaangażowanie liderów. Monitorują sytuację COVID-19 i dbają o przekazywanie pracownikom bieżących informacji.

Ekonomiści przewidują, iż recesja gospodarcza może dorównać tej z 1990 roku i być największą w ciągu ostatnich 30 lat. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Konfederacja Lewiatan szacują straty gospodarcze sięgające 79,3 mld zł. Duża dynamika zmian i brak jednoznacznych analiz związanych z rozwojem wirusa powodują niepewność zarówno wśród przedsiębiorców, jak i pracowników - mówią wyniki badania agencji Insight Lab z Grupy Komunikacja+.

- Czas epidemii i trwającego w związku z nią lockdownu jest szczególnie trudny dla przedsiębiorców - ocenia Ewa Eron-Gorzała, Operations Director w Insight Lab.

- Ponad połowa badanych, którzy prowadzą głównie działalność biurową, musiała ograniczyć dotychczasowe działania, a 1/5 z nich wstrzymać działalność do odwołania. Pracodawcy są zgodni co do tego, że COVID-19 jest zagrożeniem dla większości prowadzonych przez nich biznesów. Firmy poddają się kolejnym restrykcjom, pracują zdalnie, jednak nie pozostaje to bez wyraźnego negatywnego wpływu na ich obawy związane zarówno z sytuacją gospodarczą, osobistą jak i emocjonalną - dodaje.

Pracownicy najbardziej obawiają się o zdrowie swoje i rodziny (75 proc.), w dalszej kolejności o kondycję firm, w których pracują (68 proc.) oraz ryzyka redukcji pensji (53 proc.). Na tym etapie pandemii to pracodawcy są grupą, która bardziej odczuwa utratę stabilności firm. Wstrzymują procesy rekrutacyjne (71 proc.) i ograniczają wydatki.

Badanie Insight Lab przynosi też kilka pozytywnych danych. U większości pracowników wzrósł poziom motywacji do pracy.

- Zwiększyło się zaangażowanie liderów. Monitorują sytuację COVID-19 i dbają o przekazywanie pracownikom bieżących informacji. Dbają o komfort pracy na home office, udostępniając pracownikom niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, zapewniając wysoki poziom managementu i planowania zadań oraz bieżącej komunikacji w firmie - wylicza Ewa Eron-Gorzała.

Najwyraźniej sprawdza się też system pracy zdalnej – większość respondentów uważa, że wykonując zadania z domów są tak samo lub nawet bardziej efektywni niż wcześniej, kiedy pracowali w biurach. Są też przedsiębiorcy (18 proc. badanych), którzy w tej niełatwej dla większości sytuacji widzą szansę na rozwój swoich firm.