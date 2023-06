Polscy pracownicy chcieliby, by traktowano ich jak ludzi

41 proc. pracowników jest przeciążonych emocjonalnie, a 86 proc. uważa, że praca ma duży wpływ na zdrowie psychiczne. Słabo wygląda wsparcie ze strony przełożonych. To wnioski płynące z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w ramach akcji „Bliżej Siebie".

86 proc. pracowników i 73 proc. pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że „praca ma duży wpływ na zdrowie psychiczne pracowników”, a wśród czynników, które sprzyjają powstawaniu i rozwojowi problemów natury psychicznej i emocjonalnej w pracy, wymieniane są „presja czasu i tempo pracy (według 45 proc. pracowników i 35 proc. pracodawców) oraz „nadmierny stres”.

Jednocześnie dostrzegany jest także odwrotny wpływ – według 81 proc. pracowników i 70 proc. pracodawców „zdrowie psychiczne ma wpływ na nieobecność pracownika w pracy”.

41 proc. pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej

Zdaniem przebadanych kluczowe czynniki sprzyjające budowaniu bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy to empatyczna postawa liderów i przełożonych, a także możliwość otwartego wyrażania swojego zdania, również krytycznego, na temat warunków pracy.

76 proc. pracowników i 70 proc. pracodawców jest zdania, że firmy powinny tworzyć środowisko pracy, w którym pracownik nie boi się otwarcie rozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym.

43 proc. pracowników nigdy nie było zapytanych przez przełożonego o samopoczucie (fot. Priscilla Du Preez/Unsplash)

Jednocześnie warto zaznaczyć, że 41 proc. pracowników boi się powiedzieć otwarcie o pogorszeniu swojej kondycji psychicznej. 1/4 z nich uważa, że w ich miejscu pracy osoby z problemami natury psychicznej są stygmatyzowane (26 proc.) i odsuwane od zespołu (24 proc.). 66 proc. zatrudnionych jest zdania, że ich kondycja psychiczna jest marginalizowana przez pracodawcę.

- Wyniki pokazują, że w środowisku pracy mamy jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o troskę o zdrowie psychiczne. Na szczęście wiele firm, czego przykładem są też partnerzy kampanii „Bliżej Siebie”, organizuje aktywnie wsparcie, ale tak naprawdę kluczowe jest, aby pracownicy z tego wsparcia chcieli i potrafili korzystać. A w przypadku tak delikatnego tematu, jakim jest zdrowie psychiczne, będą chcieli jedynie, czując się psychologicznie bezpiecznie i swobodnie – komentuje Agata Swornowska-Kurto, prezes Grupy ArteMis

„Uważność na ludzi” potrzebna w miejscu pracy jak nigdy

Większość badanych w obu grupach zgadza się, że empatia jest potrzebna w miejscu pracy (według 84 proc. pracowników i 71 proc. pracodawców) oraz widzi w miejscu pracy przestrzeń na: „uważność na ludzi” (według 63 proc. pracowników i 55 proc. pracodawców) i „bycie empatycznym” (odpowiednio: 62 proc. i 63 proc.).

Ogólny poziom empatii w swoim miejscu pracy jako „dobry” lub „bardzo dobry” zadeklarowało tylko 36 proc. pracowników (56 proc. pracodawców), a 43 proc. pracowników nigdy nie było zapytanych przez przełożonego o samopoczucie. Regularnie takie pytanie słyszy zaledwie 24 proc. pracowników.

Tymczasem to właśnie „uważne słuchanie pracowników” wskazywane jest jako główna kompetencja dobrego przełożonego/lidera i zdecydowana większość pracowników i pracodawców jest zdania, że „manager/bezpośredni przełożony powinien interesować się kondycją psychiczną pracowników” (odpowiednio 74 proc. i 66 proc.).

- Obecnie empatia jest uważana za jedną z kluczowych kompetencji przywódczych, niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Dlatego tak ważne jest, aby wprowadzać ją do firm i aby normą stało się empatyczne przywództwo, w ramach którego lider traktuje pracownika przede wszystkim jako człowieka, z jego problemami, emocjami i potrzebami – mówi Agata Swornowska-Kurto. - To ważne, tym bardziej że ponad połowa pracowników uznaje, że empatyczna postawa liderów i przełożonych jest kluczowa dla budowy bezpiecznego psychologicznie środowiska pracy – dodaje.

76 proc. pracowników uważa, że firmy powinny wprowadzać programy wspierające kondycję psychiczną. 73 proc. jest zdania, że firmy powinny zapewniać dostęp do psychologa.

1/4 pracowników (24 proc.) i 30 proc. pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem mówiącym, że „zdrowie psychiczne to osobista sprawa każdego pracownika i firmie nic im do tego”.

Jest lepiej, ale to dopiero początek długiej drogi

Zgodnie z globalnym badaniem ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View” spadł odsetek pracowników, którzy mają poczucie, że pracodawcy wspierają ich w kwestii zdrowia psychicznego - tak uważa 64 proc. (wcześniej 70 proc.).

Jednocześnie z 16 do 18 proc. wzrósł odsetek firm, które oferują pracownikom opiekę psychologiczną w ramach ubezpieczenia. Świadomość pracodawców więc rośnie, ale wciąż odbiega od potrzeb deklarowanych przez pracowników. Także w Polsce rosną potrzeby pracowników w zakresie opieki psychologicznej, a pracodawcy dokładają starań, żeby wyjść im naprzeciw.

– Cieszę się, że zdecydowanie przełamujemy tabu tych problemów i otwarcie rozmawiamy o wsparciu zdrowia psychicznego pracowników. Jednak nadal w większości przypadków pomoc w ramach ubezpieczeń, poza wyjątkami, ma raczej charakter punktowej interwencji, a nie stałego, długofalowego leczenia. Choć spodziewam się, że i to będzie się zmieniać. Na razie jesteśmy na początku drogi, ale wierzę, że w najbliższej przyszłości ubezpieczenia grupowe będą zapewniały kompleksową pomoc, także w obszarze zdrowia psychicznego - mówi Tomasz Kaniewski, dyrektor biura ubezpieczeń na życie w EIB.

