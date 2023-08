Polscy finansiści boją się czegoś innego niż ich koledzy po fachu z innych krajów

W skali globalnej przedstawiciele branży finansowej poproszeni o wskazanie trzech największych ryzyk dla biznesu w 6 na 8 badanych regionów wskazali inflację oraz recesję. (fot. Lucas Albuquerque/Unsplash)

25 proc. respondentów z branży finansowej za największe ryzyko uważa braki i rotacje na rynku pracowników oraz luki kompetencyjne.

- Według danych Eurostatu z czerwca 2023 r. w Polsce mamy obecnie drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, na poziomie 2,7 proc. Oznacza to, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a firmom coraz trudniej będzie zatrzymać retencję w zespołach. Widać to także na wysokich stanowiskach, również w branży finansowej, gdzie dodatkowym wyzwaniem jest luka kompetencyjna związana z nieprzygotowaniem działów księgowych i managerów do dostarczania danych niezbędnych do tworzenia wiarygodnych i zgodnych ze sztuką raportów ESG - mówi Agnieszka Jarosz, szefowa ACCA Northern and Eastern Europe.

Dobrze wykwalifikowani finansiści dziś mogą pracować skąd chcą

W naszym regionie Europy tyle samo punktów procentowych co ryzyko związane z utratą pracowników i brakiem kluczowym kompetencji na rynku uzyskała obawa o międzynarodową i geopolityczną destabilizację będącą efektem wojny w Ukrainie. Kwestie związane z inflacją i recesją, zostały wskazane dopiero jako trzecie (ex aequo z defraudacją i kryzysem wizerunkowym) z zaledwie 13 proc. wynikiem.

- Mimo że inflacja i recesja są wskazana w naszym regionie jako dalsze ryzyka to nie ma wątpliwości, że wzrost cen wpływa na inne czynniki - w tym na niepokój na rynku pracy. Dobrze wykwalifikowani, polscy specjaliściz sektora finansowego mogą obecnie pracować na całym świecie, stąd też w obliczu inflacji i wzrostu kosztów pracodawców coraz trudniej będzie ich utrzymać - twierdzi Agnieszka Jarosz.

***

Global Economic Conditions Survey (GECS) to największe regularne badanie ekonomiczne w grupie ekspertów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Przeprowadzane jest globalnie, co kwartał, od ponad 10 lat przez ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) oraz IMA (Institute of Management Accountants).

GECS analizuje sytuację gospodarczą, biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak zaufanie do sytuacji rynkowej wyrażane przez wzrost liczby zamówień i nowych kontraktów oraz tzn. „indeks strachu” które odzwierciedla obawy respondentów dotyczące potencjalnego bankructwa klientów lub dostawców.

