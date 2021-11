Polscy architekci na wyjątkowej konferencji 4 Design Days

Cztery dni inspirujących dyskusji, prezentacji i spotkań z udziałem architektów, projektantów, inwestorów i producentów, wystawa designerskich produktów, warsztaty oraz targowisko różności. Szósta edycja 4 Design Days odbędzie się stacjonarnie w dniach 27-30 stycznia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W debatach, prezentacjach i wieczornych eventach udział wezmą architekci, projektanci, inwestorzy, deweloperzy, producenci i dostawcy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych (Fot. mat. pras.)

4 Design Days odbędą się w sprawdzonej formule: 2 dni branżowe (27-28 stycznia 2022 r.) i dwa dni otwarte (29 i 30 stycznia 2022 r.). W debatach, prezentacjach i wieczornych eventach udział wezmą architekci, projektanci, inwestorzy, deweloperzy, producenci i dostawcy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych.

- To będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości. 4 Design Days, po edycjach online w 2021 roku, wraca do unikalnych przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Jesteśmy z powrotem ze świeżymi i niezwykle ważnymi tematami, nowymi wydarzeniami i oryginalnymi atrakcjami, by kontynuować spotkanie w niesamowitej atmosferze, która towarzyszyła nam w poprzednich, przedpandemicznych edycjach. Przed nami cztery dni w gronie architektów i projektantów z Polski i zagranicy, inwestorów, deweloperów, producentów, władz samorządowych oraz ekspertów. Rezerwujcie czas, zapraszamy! – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, autorka programu 4 Design Days.

- Nowy Europejski Bauhaus, Polskie rzemiosło, Zielona transformacja, wizje, które zmienią polskie miasta - takie tematy będą w programie najbliższej edycji. Pracujemy nad kształtem agendy wydarzenia i zapraszamy do współpracy. To szansa, by współtworzyć 4 Design Days - dodaje Robert Posytek, autor programu 4 Design Days.

Podczas 4 Design Days 2021 nie zabraknie rozmów w gronie designerów, producentów, ekspertów o polskim rzemiośle (Fot. mat. pras.)

Prelegenci 4 Design Days będą rozmawiać o wyzwaniach, trendach i kierunkach rozwoju współczesnej architektury i projektowania. Tematy kilkudziesięciu sesji dyskusyjnych i prezentacji skupią się m.in. wokół ważnego projektu dla Polski i Europy – Nowego Europejskiego Bauhausu.

Uczestnicy przyjrzą się również ekologicznym budynkom oraz porozmawiają o ich projektach, realizacji i wykorzystanych technologiach ograniczających ślad węglowy. Poszukają przepisu na aglomeracje przyszłości i zmierzą się z pytaniem jak „narysować” miasta, by były dobrym miejscem do życia i pracy, a także spełniały funkcje ośrodków gospodarczych na miarę XXI wieku.

Podczas 4 Design Days 2021 nie zabraknie rozmów w gronie designerów, producentów, ekspertów o polskim rzemiośle – takim nie na chwilę, ale na pokolenia oraz pomysłów na to jak budować biznes oparty na rzemiośle i skutecznie promować polskie rękodzieło.

