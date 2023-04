Połowa z nas mówi w pracy w innym języku

Swoje umiejętności językowe wykorzystuje najmniej pracowników z regionu wschodniego, najwięcej z południowo-zachodniego.

- Obecność Polski w Unii Europejskiej, swoboda podróżowania i – dzięki nowoczesnym technologiom – świat na wyciągnięcie ręki to czynniki, które zachęciły nas do nauki języków obcych. Coraz więcej osób znakomicie mówi po angielsku czy niemiecku i ma ambicje, by opanować jeszcze jeden język. Ponadto obecność zagranicznych firm w Polsce, a także kontakty handlowe z partnerami w różnych krajach, wymuszają na pracownikach rozwój kompetencji językowych. Nasze najnowsze badania tylko to potwierdzają. Według nich rośnie liczba młodych ludzi, którzy od niedawna znajdują się na rynku pracy i już używają języka obcego na co dzień – zauważa Piotr Wojsznis, ekspert językowy Babbel.

Co trzecie ogłoszenie w Polsce z wymogiem znajomości języka obcego

Z badań Instytutu Badawczego Randstad wynika, że polscy pracownicy są świadomi wagi kompetencji językowych. Z 47. edycji raportu Monitor Rynku Pracy wynika, że zdaniem 62 proc. pracowników to właśnie znajomość języków obcych będzie najbardziej kluczową kompetencją w przyszłości.

Szacuje się, że co trzecie ogłoszenie ukazujące się na rynku zawiera wymóg znajomości języka obcego. Najczęściej jest to język angielski.

angielski wymagany jest najczęściej w IT, taki wymóg ma tu co trzeci pracodawca. Na drugim miejscu uplasowała się inżyniera i projektowanie (24 proc.), a zaraz za nim sprzedaż i obsługa klienta (17 proc.) oraz budownictwo i geodezja (15 proc.). W branży przemysłowo-produkcyjnej języka angielskiego wymaga 12 proc. firm. Nieco rzadziej wymagana jest znajomość niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego czy hiszpańskiego.

