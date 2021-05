Północna Izba Gospodarcza zachęca do szczepień i żegna pandemię

Hasłem #ZegnamyPandemie Północna Izba Gospodarcza zainaugurowała kampanię społeczną, której celem jest zachęcanie pracodawców i pracowników do szczepień przeciwko COVID-19.

Twarzą kampanii została m.in. prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk (fot. mat. pras.)

W ramach kampanii od środy (5.05.2021) przez blisko dwa tygodnie w mediach społecznościowych Północnej Izby Gospodarczej oraz firm zrzeszonych w Izbie publikowane są filmy przedstawiające zachodniopomorskie osobowości świata biznesu zachęcające do szczepienia się. W kampanii bierze udział siedemnastu ambasadorów.

- Zaprosiliśmy wspaniałe osobowości świata biznesu, autorytety w swoich sektorach gospodarczych, wspaniałe osoby, które tak jak Północną Izbę Gospodarczą – łączy przeświadczenie, że szczepienia pomogą nam szybko wrócić do normalności. Mamy dość pandemii, mamy dość lockdownów i dość promocji teorii spiskowych, które sprawiają, że posuwamy się do przodu z procesem szczepień wolniej niż powinniśmy. Jestem dumna i bardzo dziękuje wszystkim przedsiębiorcom za udział w kampanii i mądre słowa, jakie wypowiadają podczas filmów. Żegnamy pandemię. Mam nadzieje, że na zawsze – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Północna Izba Gospodarcza organizując kampanię „#ZegnamyPandemie” zachęca przedsiębiorców do szczepienia się, promocji szczepień wśród pracowników oraz – jeżeli to możliwe – do organizowania punktów szczepień w zakładach pracy.

4 maja rozpoczęły się zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy. Szczepienie jest możliwe tylko w tych miejscach, gdzie uda się zebrać minimum 300 chętnych. Pracodawcy mogą zgłaszać pracowników, współpracowników i członków ich rodzin.

