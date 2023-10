Politycy naobiecywali, pracownicy wkrótce powiedzą "sprawdzam". I mogą się rozczarować

Drugą co do wielkości liczbę mandatów będzie miała Koalicja Obywatelska. Na Wiejską wyśle 157 posłów (więcej o 23 niż w 2019 roku). Trzecia Droga będzie reprezentowana w Sejmie przez 65 przedstawicieli, Lewica będzie miała 26 posłów (ubyło 23), a Konfederacja - 18 (więcej o 7).

Wyniki wyborów parlamentarnych są już znane. Choć po raz trzeci z rzędu wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, to do tworzenia rządu szykuje się opozycja. PiS bowiem zyskało zbyt mało mandatów, by móc rządzić w kraju kolejną kadencję. Zdobyło 194 miejsc w Sejmie, co oznacza, że straciło 41 mandatów w porównaniu z obecną kadencją.

Wszystko wskazuje więc na to, że rząd koalicyjny utworzą trzy partie, które zajęły kolejne po wygranych miejsca w wyborach. To Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Przed 15 października ich przedstawiciele złożyli sporo obietnic dotyczących rynku pracy. Jak będzie wyglądała ich realizacja?

- Nie spodziewam się, aby wszystko przebiegało bezproblemowo. Potencjalną koalicję w Sejmie zbudują partie, które inaczej patrzą na rynek pracy i w innych miejscach widzą priorytety. Koalicja Obywatelska czy Trzecia Droga w tym kontekście są sobie bliższe, można powiedzieć, że bardziej próbują znaleźć równowagę między potrzebami pracodawców i pracowników. Zaś Lewica jest partią kierującą się interesem pracowniczym, która postawiła na postulaty skierowane głównie do pracowników. Realizacja wielu z nich może być bardzo kosztowna, a jak wiadomo, kiedy chodzi o wydawanie pieniędzy - i to w trudnej sytuacji gospodarczej - to porozumienie już nie przychodzi tak łatwo - komentuje prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jej zdaniem kiedy dojdzie już do realnej pracy nad postulatami, to różnice między partiami, a dokładnie różnice w ocenie konsekwencji poszczególnych pomysłów, dopiero zaczną wypływać na wierzch.

Oto przedwyborcze obietnice partii, które mogą stworzyć rząd

Koalicja Obywatelska w dokumencie "100 konkretów na 100 dni" umieściła m.in. kasowe rozliczanie PIT-u, czyli odprowadzanie należności z tego tytułu tylko po otrzymaniu wpłaty za fakturę, wprowadzenie „urlopu dla przedsiębiorców", czyli miesięcznego zwolnienia z płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i świadczenie urlopowe stanowiące połowę minimalnego wynagrodzenia, powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej oraz eliminację składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

Partia chce też, aby ZUS wypłacał zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika, a nie, jak jest obecnie, od 30. dnia choroby. Wcześniej koszt ten pokrywa pracodawca.

Partia na liście przedwyborczych obietnic ma też podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, zwolnienie z PIT dla osób z zarobkami do 6000 zł brutto oraz emerytów, których świadczenie nie przekracza miesięcznie 5000 zł brutto czy podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli o co najmniej 30 proc.

Donald Tusk zapowiedział również, że jego ugrupowanie do wyborów, które mamy już za sobą, przygotuje projekt pilotażu wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Choć projektu partia nie pokazała, to słowa przewodniczącego PO pamięta wielu pracowników.

- W Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory – przepraszam: kiedy wygramy wybory – rozpocząć jak najszybciej program – musi być najpierw pilotaż – skróconego tygodnia pracy – mówił przed wyborami szef PO.

Postulat skrócenia czasu pracy jest również mocnym wyznacznikiem programu wyborczego Lewicy. Partia już w zeszłym roku złożyła projekt ustawy wprowadzającej krótszy czas pracy.

Partia chce też likwidacji umów śmieciowych i wymuszonego samozatrudnienia. Postuluje także zmiany w zasadach zasiłku chorobowego, chce, by L4 było płatne w 100 proc. Poza tym na liście przedwyborczych postulatów znalazło się podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do 66 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, zwiększenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni w roku, waloryzacja emerytur dwa razy w roku czy wprowadzenie dwóch nowych ustaw dla podatników PIT i CIT, które mają uporządkować dotychczasowe przepisy.

Z kolei Trzecia Droga (sojusz PSL oraz Polski 2050) w kontekście rynku pracy postawiła na likwidację luki płacowej, dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, zapewnienie stabilności podatkowej i wsparcia dla firm (mowa m.in. o gwarancji, że wszystkie zmiany podatkowe będą uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym), zmiany w zasadach naliczania składki zdrowotnej. Trzecia Droga chce też, by ZUS płacił zasiłek już od pierwszego dnia choroby.

Trzecia Droga chce też wprowadzić dobrowolne składki ZUS, nie godzi się natomiast na podwyżki podatków w kadencji Sejmu, w której będzie sprawowała władzę. Mówi też o uproszczeniu systemu podatkowego, wprowadzeniu płatności VAT od zapłaconej faktury czy wakacjach od składek ZUS dla firm w kryzysie. Jednym z postulatów jest też przywrócenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

Przedwyborcze postulaty rodzą spięcia na linii pracodawca-pracownik

Dr Jarosław Wąsowicz, ekonomista z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przyznaje, że choć lista propracowniczych obietnic przedwyborczych rzeczywiście była długa, to jego zdaniem realizacja wielu z nich może być bardzo trudna.

- Weźmy na przykład temat, który żywo interesuje wszystkich pracowników, czyli skrócenie czasu pracy czy wydłużenie urlopu. Obydwa wątki mocno ingerują w prawo pracy i wpływają na wzrost kosztów, jakie ponoszą pracodawcy. Przyjęcie tych rozwiązań nie będzie proste, bo rodzą one spięcia między stronami na rynku pracy - wskazuje nasz rozmówca.

I jak dodaje, w przypadku skrócenia czasu pracy, nawet wprowadzanego w rozbiciu na kilka lat, mogą wystąpić niemałe problemy.

- Skrócenie czasu pracy tylko pogłębi i tak niewypełnioną lukę pracowników. Przez to spadnie produktywność, a koszty firm pójdą w górę. To odbije się m.in. na cenach oferowanych produktów i usług - uważa dr Jarosław Wąsowicz (fot. Lycs Architecture/Unsplash)

- Doceniam pomysł i sam jako pracownik z chęcią chciałbym pracować krócej za te same pieniądze, jednak w perspektywie ogromnej liczby miejsc pracy, które już teraz są nieobsadzone i nic nie wskazuje na to, by sytuacja w tym zakresie miała się poprawić (m.in. prognozy demograficzne - przyp. red.) wprowadzenie w życie tego postulatu byłoby bardzo kłopotliwe dla firm, przyniosłoby negatywne skutki dla gospodarki - mówi nasz rozmówca. - Skrócenie czasu pracy tylko pogłębi i tak niewypełnioną dziś lukę zatrudnieniową. Przez to spadnie produktywność, a koszty firm pójdą w górę. To odbije się m.in. na cenach oferowanych produktów i usług. Kilka ostatnich lat w polskiej gospodarce dowiodło, że droga od wzrostu kosztów własnych przedsiębiorstw do wzrostu cen towarów i usług jest dość krótka - uważa ekonomista z UE w Katowicach.

W podobnym tonie wypowiada się o tym pomyśle prof. Grażyna Spytek-Bandurska.

- Rzeczywiście warto się zastanowić czy w obecnej sytuacji gospodarczej, kiedy mówi się o coraz większych brakach kadrowych, wprowadzenie tego przywileju będzie dobrym rozwiązaniem. Już dziś nie ma komu pracować, więc zmniejszenie liczby etatów w firmach, na co przełoży się przecież skrócenie czasu pracy, będzie ogromnym problemem dla firm; nastąpi wzrost kosztów, wiele zadań nie uda się zakończyć w terminie. Takie rozwiązanie jest o tyle zastanawiające, że w ostatnim czasie zostały uchwalone przepisy prawa pracy zwiększające obciążenia pracodawców - uważa wykładowczyni z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdaniem dr. Wąsowicza jednym z postulatów, które uda się szybko wprowadzić, będą zmiany w zasadach zakazu handlu w niedzielę. Przypomnijmy, Trzecia Droga zaproponowała powrót dwóch niedzieli handlowych w miesiącu, ale w połączeniu z wprowadzeniem wyższego wynagrodzenia za pracę w te dni.

- To temat, który nie dotyczy całej gospodarki, a jedynie jednego z jej sektorów, nie rodzi więc aż tylu możliwości sporu - uważa nasz rozmówca.

Z kolei prof. Spytek-Bandurska uważa, że kolejnym punktem spornym może być postulat Lewicy mówiący o likwidacji umów śmieciowych.

- Kwestia stabilnego zatrudnienia jest jak najbardziej ważna, jednak czy to oznacza, że wszyscy mamy zatrudniać jedynie w oparciu o umowę o pracę? Co z elastycznością, swobodą czy konkurencyjnością, które nie muszą oznaczać gorszych warunków pracy? Nie sądzę, aby pozostali potencjalni koalicjanci mieli w tej kwestii tak kategoryczne zdanie - mówi.

Przypomina, że podczas prac nad zmianami prawa diabeł tkwi w szczegółach. - Partie na pewno będą "grały" niuansami, które mogą spowodować, że ostateczne zapisy będą miały zupełnie inny kształt, niż to co było prezentowane na początku. Nieraz widzieliśmy to już w polityce, dlatego trudno dziś na sto procent powiedzieć czy potencjalni koalicjanci dogadają się i czy uda im się wypracować takie warianty postulatów, by wilk był syty i owca cała - zarówno w przypadku partii, jak i pracodawców i pracowników. Wszystko zależy właśnie od tych niuansów - komentuje z kolei prof. Spytek-Bandurska.

- Dlatego tak ważna będzie kwestia wyważenia interesów i poszukiwania najlepszego kompromisu. A dyskusja na ten temat na pewno powinna być przeniesiona na grunt Rady Dialogu Społecznego, gdzie z przedstawicielami rządu mogą rozmawiać partnerzy społeczni. Bardzo chciałabym, aby przyszły rząd pamiętał o tym, że mikroprzedsiębiorcy mają zupełnie inne możliwości, niż duże przedsiębiorstwa. Wprowadzając jakiekolwiek zmiany w prawie niech więc bierze się to pod uwagę i różnicuje pod tym względem swoje pomysły, aby sprzyjać rozwojowi i inwestycjom, a nie ograniczaniu przedsiębiorczości w kraju - podsumowuje nasza rozmówczyni.

