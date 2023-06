Policzyli, ilu śledzących na LinkedInie trzeba zdobyć, by przychód urósł o konkretną kwotę

Nowoczesne podejście do wykorzystywania LinkedIna pomaga również w rekrutacjach (fot. Unsplash/Adem AY)

Nowoczesne podejście do wykorzystywania LinkedIna pomaga również w rekrutacjach (fot. Unsplash/Adem AY)

Nawet o 30 mln złotych rocznie może poprawić się wynik finansowy firmy, która umiejętnie angażuje uwagę użytkowników mediów społecznościowych. Badacze z Akademii Leona Koźmińskiego obliczyli, że przyrost obserwatorów na Linkedinie o 1 proc. to powiększenie przychodu o 0,5 proc.

Rozwój serwisów społecznościowych spowodował, że coraz częściej liderów opinii występujących w tradycyjnych mediach zastępują eksperci i influencerzy, którzy publikują np. na Facebooku czy Instagramie. Przez internet łatwiej jest dotrzeć do wielu osób, ale “demokratyzacja” opinii równocześnie utrudnia przyciąganie uwagi.

Z raportu "Digital 2022" stworzonego przez platformę Hootsuite wynika, że z mediów społecznościowych w Polsce korzysta 72 proc. społeczeństwa. Codziennie na przeglądanie social mediów poświęcamy 1 godzinę 44 minuty. Media społecznościowe traktujemy przede wszystkim jako rozrywkę. Najwięcej czasu spędzamy – co nie jest zaskoczeniem – na Facebooku. Kolejne są Messenger, Instagram, WhatsUp, TikTok i Twitter. Na 10. miejscu znajduje się LinkedIn.

Firmy starają się wpływać na rynkowe postrzeganie swojej branży, ale często ograniczają się do założenia profilu w kanale społecznościowym i promowania produktów lub usług. Jeśli starają się budować korporacyjne przywództwo opinii, pozostawiają ten proces w rękach zewnętrznych firm lub influencerów. Takie działania mogą nie przynosić efektów, a poziom zaangażowania internautów jest bardzo ważny, bo, jak ustalili badacze z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), da się go przeliczyć na wzrost przychodu przedsiębiorstw.

Firmy starają się wpływać na rynkowe postrzeganie swojej branży, ale często ograniczają się do założenia profilu w kanale społecznościowym i promowania produktów lub usług (Fot. Pixabay)

1 proc. nowych obserwujących na LinkedIn może oznaczać realny przychód

Specjaliści ALK w zakresie zarządzania i ekonomii skupili się na 300 firmach z listy S&P 500, czyli indeksu, w którym notowanych jest 500 najważniejszych spółek z amerykańskich giełd.

- Zbadaliśmy firmy z aktywnymi profilami na LinkedInie - tłumaczy dr hab. Paweł Korzyński, który zajmuje się problematyką przywództwa. - Próba obejmowała 99 sektorów, pogrupowanych w kategorie, takie jak usługi, dobra konsumpcyjne, finanse, opieka zdrowotna, towary przemysłowe i technologie. Zauważyliśmy, że wzrost liczby obserwujących profil firmy na LinkedInie o 1 proc. koreluje ze wzrostem przychodów tego przedsiębiorstwa o 0,5 proc. - podkreśla Korzyński.

Autorzy projektu określili zależność za pomocą tzw. regresji najmniejszych kwadratów (ang. Ordinary Least Squares) - metody statystycznej polegającej na wyznaczaniu trendu, np. w postaci linii, dla par wyników. W ten sposób można stwierdzić związek pomiędzy zmianą wartości analizowanych liczb.

Co w praktyce może oznaczać zależność wyliczona przez badaczy w procentach? Jedną ze spółek notowanych na S&P 500 jest Amazon, który na Linkedinie ma około 30 mln śledzących. 1-proc. przyrost śledzących profil koncernu internetowego oznaczałby ponad 300 tysięcy nowych internautów. 0,5-proc. wzrost rocznego przychodu - który w przypadku Amazonu wynosił w 2022 roku 514 mld dol. - byłby równy 2,57 mld dol.

A w skali polskiego rynku? Allegro notowane na WIG20 ma na Linkedinie ponad 64 tysiące śledzących. Zatem 1 proc. to około 640 nowych użytkowników. W ubiegłym roku e-platforma handlowa miała przychód na poziomie 6,65 mld zł. 0,5-proc. wzrost oznaczałby ponad 33 mln zł.

Jak podkreślają autorzy badania, podany wyżej przykład zakłada, że warunki, w których działa firma, są stałe. Takie uproszczenie jest konieczne, żeby zilustrować korzyści, jakie może przynieść korporacyjne przywództwo opinii.

Na interakcje, zaangażowanie i liczbę obserwujących w serwisach społecznościowych w dużej mierze wpływają liderzy opinii. Najczęściej są nimi szefowie firm, tak bywa zwłaszcza w start-upach, ale też w przypadku koncernów technologicznych.

Firmy sięgają po zewnętrznych influencerów czy ekspertów, ale nierzadko zapominają o roli własnych pracowników. Z badania Akademii Leona Koźmińskiego wynika, że niewykorzystywanie potencjału zatrudnionych, którzy są aktywni w sieciach społecznościowych lub mogliby być, to poważny błąd.

Jak przedsiębiorstwa powinny prowadzić kanały w social mediach?

Dr hab. Paweł Korzyński przekonuje, że warto przede wszystkim publikować unikatowe, angażujące i istotne dla odbiorców treści.

- Dobrze jest dzielić się osiągnięciami pracowników, pokazywać projekty firmy w przystępny i lekki sposób. Organizacje powinny motywować pracowników do zakładania profili na LinkedInie i aktywnego udziału w serwisie. Nie tylko poszerza się w ten sposób obecność firmy w internecie, ale również pomaga ustanowić jej pracowników jako ekspertów branżowych, zwiększając przywództwo korporacyjne przedsiębiorstwa. Firmy powinny udostępniać raporty branżowe, informacje o trendach, praktyczne wskazówki kompetencyjne oraz promować kulturę, misję i wizję organizacji - wylicza autor projektu.

- Nie twierdzę, że trzeba od razu rezygnować z liderów opinii, jakimi są szefowie firm czy inne osoby, które mają wpływ na użytkowników sieci - uzupełnia prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, badacz zarządzania i marketingu.

- Chcę jednak zaznaczyć, że firmy nie zawsze doceniają pracowników, których mają wewnątrz organizacji. Warto bardziej ich zaangażować w wirtualnej przestrzeni i być może zrezygnować z części influencerów, których wiarygodność łatwo podważyć - dodaje.

Firmy drogo płacą za wsparcie influencerów w budowaniu opinii w serwisach społecznościowych. Tymczasem pracownicy firm, którzy są zaangażowani w dany projekt i którym zależy zarówno na rozwoju firmy, jak i na lepszej sprzedaży także mogą być skutecznymi liderami opinii, nie gorszymi niż influencerzy.

Firmy drogo płacą za wsparcie influencerów w budowaniu opinii w serwisach społecznościowych (Fot. Shutterstock)

Metoda na dotarcie do tzw. pasywnych kandydatów

Nowoczesne podejście do wykorzystywania LinkedIna pomaga również w rekrutacjach. Firmy powinny dodawać w serwisie oferty pracy w postaci grafik, zdjęć lub filmów z podstawowymi informacjami o danym stanowisku.

Autorzy badania podkreślają, że jeśli przedsiębiorstwo publikuje standardowe ogłoszenie o pracę, musi za to na LinkedInie zapłacić. A i tak kieruje ofertę do kandydatów aktywnych, szukających pracy. Tymczasem za pomocą własnych liderów opinii można docierać do kandydatów pasywnych, czyli osób, które w danym momencie nie myślą o zmianie pracy.

- Wyszukiwanie pasywnych kandydatów w ten sposób, w porównaniu do współpracy z firmami headhuntingowymi, jest dużo tańsze. Równocześnie cały czas promujemy w sieci swoje przedsiębiorstwo - zaznacza dr hab. Paweł Korzyński.

Warto dodać, że według badań Pracuj.pl już 54 proc. Polaków szukających pracy sięga w trakcie przeglądania ofert właśnie po ogólne kanały społecznościowe. To drugie najważniejsze narzędzie poszukiwania miejsc zatrudnienia - po portalach z ofertami pracy, po które sięga 72 proc. respondentów.

