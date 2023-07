Poleasingowy samochód w firmie może cię słono kosztować

Co zrobić najpierw: sprzedać auto czy zlikwidować działalność?

Podczas likwidacji działalności gospodarczej lub sprzedaży pojazdu podatnik będzie zmuszony do opodatkowania VAT. Marta Szafarowska, doradca podatkowy w Gekko Taxens, wyjaśnia w rozmowie z Business Insiderem Polska, że w takiej sytuacji powstaje obowiązek sporządzenia spisu z natury oraz opodatkowania VAT towarów, które były częścią własnej produkcji, a także towarów, które zostały nabyte, ale nie zostały jeszcze sprzedane.

W przypadku wykupienia samochodu z leasingu za kwotę np. 500 zł i skorzystania z odliczenia 50 proc. VAT z tego zakupu, podatnik musi pamiętać, że w momencie likwidacji działalności będzie zobligowany do opodatkowania tego pojazdu.

Jednak jeśli podatnik przeniósłby samochód po wykupie z leasingu do swojego majątku prywatnego, co skutkowałoby brakiem prawa do odliczenia VAT, to likwidacja działalności nie wymagałaby opodatkowania tego pojazdu.

Część podatników mylnie sądzi, że w tej sytuacji należy naliczyć 23 proc. VAT od ceny wykupu. Jednak zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy brak ceny nabycia, uwzględniane są koszty wytworzenia, określone w momencie dostawy towarów.