Polaków czeka praca na kilka etatów

Rynek pracownika, inflacja i quiet quitting to trendy, o których mówiło się w kontekście pracy w 2022 roku. Co z kolei przyniesie 2023?

Oprócz korzyści finansowych, taki układ daje także możliwość zdobycia większego doświadczenia zawodowego w stosunkowo krótkim czasie. Oczywiście podwójne zatrudnienie wiąże się z ograniczeniem czasu wolnego, zachwianiem tzw. work-life balance i może doprowadzić do przyspieszonego wypalenia zawodowego.

Jak wynika z międzynarodowego badania firm Deel i Momentive, w 2022 roku pracownicy byli w stanie oszczędzić więcej pieniędzy dzięki ograniczeniu wydatków na transport, w tym kosztów związanych z paliwem i eksploatacją samochodu (Fot. Shutterstock)

Nowe stanowisko: dyrektor/dyrektorka ds. pracy zdalnej

Firmy będą coraz częściej powoływać liderów, których zadaniem będzie wyłącznie nadzór pracy zdalnej w organizacji. To jedno ze stanowisk przyszłości, spopularyzowane dzięki powszechnemu home office. Zdaniem specjalistów Deel do zadań dyrektora czy dyrektorki ds. pracy zdalnej będzie należało zarządzanie zespołami rozproszonymi, organizowanie spotkań na żywo, pogodzenie pracy specjalistów znajdujących się w różnych strefach czasowych, ale też planowanie siatki płac i korzystanie z narzędzi do skutecznej komunikacji wewnętrznej.

Przypomnijmy, że trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej. Senat przyjął w grudniu z poprawkami nowelizację Kodeksu pracy. Poprawki dotyczą m.in. zwiększenia wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym. Inna z poprawek wydłuża termin wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy. Teraz nowelizacja wróci do sejmu.

Workation, czyli przyjemne z pożytecznym

Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, że praca zdalna przynosi wiele korzyści: od zwiększonej produktywności i szczęśliwszych pracowników po mniejsze wydatki pracodawcy. Oferowanie elastycznych godzin pracy skutecznie przyciąga i utrzymuje w firmie ekspertów, co jest kluczowe w obecnej wojnie o talenty. Dlatego też trend workation przybierze na sile.

Według badania przeprowadzonego przez firmę Sodexo ponad 80 proc. pracowników deklaruje, że oczekuje elastyczności i możliwości samodzielnego zarządzania modelem pracy. Ludzie chcą decydować o tym, w jaki sposób i z jakiego miejsca na świecie pracują.

Wyniki badań przeprowadzonych przez agencję Stem/Mark na zlecenie firmy Kiwi.com wskazują, że co czwarty pracodawca w Polsce umożliwia pracę zdalną. Zdecydowana większość Polaków czas zaoszczędzony na dojazdach do biura przeznacza na wyjazd poza miasto i wydłużenie weekendu, w tym co czwarta kobieta i co trzeci mężczyzna. Workation jest postrzegane przez Polaków jako doskonała forma odstresowania się po pracy, co przyczynia się do większej efektywności i wprawia w dobry nastrój (40 proc. pokolenia Z, 36 proc. 30- i 40-latków oraz 35 proc. osób w wieku 44-59 lat).

Home oszczędzanie

Jak wynika z międzynarodowego badania firm Deel i Momentive, w 2022 roku pracownicy byli w stanie oszczędzić więcej pieniędzy dzięki ograniczeniu wydatków na transport (w tym kosztów związanych z paliwem i eksploatacją samochodu lub biletami na przejazdy komunikacją publiczną) i na posiłki poza domem. Około 60 proc. badanych wykazało wzrost pensji, a 64 proc. przyznało, że łatwiej im oszczędzać, pracując z domu.

Jak wynika z raportu Manpower Group, w 2022 roku aż 70 proc. firm w Polsce zgłaszało problemy w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami (Fot. Shutterstock)

Walka o talenty trwa w najlepsze

Braki kadrowe podgrzewają potyczki pracodawców o najlepszych kandydatów. Jak wynika z raportu Manpower Group, w 2022 roku aż 70 proc. firm w Polsce zgłaszało problemy w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami. W najbliższych miesiącach poszukiwanie odpowiednich kandydatów może być dla pracodawców jeszcze trudniejsze, w związku z coraz większą awersją do ryzyka polskich pracowników. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden w marcu 2022 roku, ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy.

- Aby podtrzymać wzrost polskich firm, kluczowe jest pozyskanie talentów z innych rynków. Pracodawcy z Polski mogą zatrudniać ludzi bez konieczności zakładania oddziału za granicą. Pomaga to również w rozwijaniu i testowaniu nowych rynków bez ponoszenia zbędnego ryzyka i kosztów - mówi Liina Laas, dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel.

Również Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający PageGroup Polska, uważa, że walka o pracowników wciąż jest zacięta – od specjalisty po członka zarządu.

- Firmy wciąż mają problemy z przyciągnięciem najlepszych talentów. Wśród polskich pracowników panuje przekonanie, że niekoniecznie idealnie dopasowane, ale stabilne stanowisko jest lepsze, niż niepewna przyszłość w nowej organizacji. Rośnie zatem znaczenie roli menedżerów ds. rekrutacji i firm rekrutacyjnych, których zadaniem będzie motywacja i przedstawienie kandydatom realnych korzyści ze zmiany pracy - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Szafrański.

Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce, sądzi, że dynamika rotacji pracowników zmniejszy się - obecnie częściej rezygnują oni z przyjęcia oferty pracy, nawet na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego.

- Pracownicy stają się coraz bardziej lojalni, a tak naprawdę coraz bardziej niepewni. Wiedzą, że gdy wejdą do nowego środowiska pracy, będą potencjalnie tym ogniwem, które może być eliminowane w pierwszej kolejności w sytuacji, kiedy firmę dotknie kryzys. Ważne, aby pracodawcy wiedzieli, jak tę lojalność wykorzystać i przekuć w coś dobrego. A przede wszystkim, w jaki sposób zadbać o pracownika, by wyeliminować w przyszłości potencjalne pomysły zmiany pracy, gdy sytuacja na rynku będzie bardziej sprzyjała zmianie kariery. Niepewność dotycząca przyszłości sprawia, że pracownicy obecnie niechętnie zmieniają pracę, cenią sobie stabilizację i pewność zatrudnienia. Wygrają na tym solidni i dobrzy pracodawcy, którzy takie warunki pracy stworzyli. Rywalizacja o pracowników nadal będzie miała miejsce, ale na mniejszą skalę. Można powiedzieć, że będzie bardziej wertykalna, dotycząca określonych umiejętności i ekspertyz - komentuje Walenczak.

