Polakom bardzo nie chce się pracować. Tylko co 7. angażuje się w to, co robi

Co trzecia zatrudniona osoba rozważa w tym roku zmianę pracy. Badania przeprowadzone na zlecenie Blue Colibri wskazują, że chociaż znajomość modnego za oceanem pojęcia quiet quitting jest u nas raczej niewielka, to jego założenia są naprawdę szeroko stosowane.

- Polacy lubią pracować mądrze, zgodnie z maksymą “work smarter, not harder”, a nie “harować”. To jeden z wniosków pierwszego badania w Polsce poświęconego w całości zjawisku “cichego odchodzenia” - mówi Tamás Barathi, współzałożyciel aplikacji Blue Colibri. - Quiet quitting wiąże się z innymi trendami widocznymi na rynku pracy: postawieniem na well-being (dobrostan) czy work-life-balance. To wyrzeczenie się, jakże widocznego w naszych krajach na początku lat 90., kultu pracy - dodaje.

Cicha rezygnacja to trend, który mocno rozpowszechnia się w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z badania “Quiet quitting i work-life balance w Polsce 2023” przeprowadzonego na zlecenie Blue Colibri (firmy tworzącej platformę do prowadzenia komunikacji wewnętrznej), polscy pracownicy nie do końca znają znaczenie tego zjawiska.

Badanie pokazało, że 85 proc. pracowników w Polsce nie zna popularnego na Zachodzie terminu quiet quitting, a część osób deklarujących jego znajomość błędnie go definiuje. Nie oznacza to jednak, że postawy kojarzone z tzw. cichą rezygnacją są nam obce.

Według połowy badanych wykonywanie wyłącznie wymaganych przez pracodawcę zadań jest mądre i sprytne. 3 na 10 badanych nie wykonuje w pracy nic ponad absolutne minimum konieczne do zachowania posady.

Z drugiej strony większości badanych (88 proc.) zdarza się pracować dłużej niż wynikałoby z ich kontraktu. Przynajmniej raz na jakiś czas.

Niemal połowa respondentów (46 proc.) deklaruje, że czuje się w swojej pracy doceniana. Z badania wynika, że najczęściej feedback jest przekazywany ustnie, zwykle podwładnym przez przełożonych - 62 proc. pracowników nie ma możliwości bezpiecznego i anonimowego podzielenia się z kierownictwem firmy opiniami na temat swojego bezpośredniego przełożonego.

Kryzys skłania i do większego poszanowania swojej pracy, i lepszego wykonywania zadań

Sytuacja ekonomiczna także ma przełożenie na nastroje na rynku pracy. Podobnie jak w przypadku quiet quittingu, widocznych jest kilka sprzecznych postaw. Większość badanych deklaruje, że rozwijający się kryzys skłania i do większego poszanowania swojej pracy, i lepszego wykonywania zadań. Jednocześnie co trzecia zatrudniona osoba rozważa w tym roku zmianę pracy.

- Badanie zaprojektowaliśmy właśnie w ten sposób, aby nie pominęło zagadnień, które w największym stopniu wpływają na fenomen cichej rezygnacji zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Na to, że 39 proc. zatrudnionych czuje się w swoim miejscu pracy niezastąpionymi, wpływ mają zarówno trendy z Zachodu, jak i sytuacja na krajowym rynku pracy czy kultura organizacyjna w polskich firmach - mówi Magdalena Pekowska z Blue Colibri.

Tylko 14 proc. Europejczyków jest zaangażowanych w swoją pracę

Z corocznego raportu Instytutu Gallupa "State of the Global Workplace: 2022 Report" wynika, że tylko 14 proc. Europejczyków jest zaangażowanych w swoją pracę. To najniższy poziom na świecie. Daleko nam do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie zaangażowanie i entuzjazm względem pracy wykazuje 33 proc. pracowników, zatem co trzeci. W Azji Południowej, czyli w krajach takich jak m.in. Indie, Pakistan, Nepal czy Bangladesz, ten wskaźnik wynosi 27 proc.

Spośród krajów Europy najlepsze nastawienie do pracy wykazują obywatele Rumunii. Ich wskaźnik zadowolenia z wykonywanych obowiązków wynosi 33 proc., czyli tyle, co w USA. Na drugim miejscu jest Estonia, gdzie co czwarta osoba jest entuzjastycznie nastawiona do pracy, a podium zamyka Macedonia Północna z takim samym wynikiem. W takich krajach, jak Islandia, Kosowo, Litwa, Albania, Dania, Czarnogóra, Bułgaria, Malta, Węgry i Szwecja ten wskaźnik nieco przewyższa 20 proc.

Na drugim końcu skali mamy kraje, w których zadowolenie z pracy to rzadkość. Należą do nich Włochy i Francja, gdzie odpowiednio tylko 4 proc. i 6 proc. osób mówi o entuzjazmie związanym z pracą. Następnie mamy Luksemburg z wynikiem 8 proc. oraz Hiszpanię, Austrię i Wielką Brytanię ze wskaźnikiem na poziomie 9 proc. Polska w zestawieniu 38 krajów znajduje się bliżej końca stawki, na 25. miejscu. U nas jedynie 14 proc. pracowników deklaruje zadowolenie i zaangażowanie w pracę.

- Pandemia przyczyniła się do zatarcia granic między życiem prywatnym a zawodowym. Część osób zaczęła pracować po godzinach czy wieczorami, co prowadzi do wypalenia i nasila zjawisko zwane „quiet quitting”, czyli cichą rezygnacją. Nie musi mieć ono nic wspólnego z odchodzeniem z pracy. Chodzi raczej o rezygnację z ambicji – mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Również Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska, podkreśla, że zjawisko cichej rezygnacji nasila się. Świadczy o tym chociażby rosnąca „kariera” tego terminu. Dodaje jednak, że trudno zmierzyć jego skalę.

- Biorąc pod uwagę samą definicję „quiet quittingu”, czyli pozostawanie w niezbyt lubianej pracy ze względu na wynagrodzenie, ale z minimalnym zaangażowaniem i ambicjami, to nie jest to zjawisko całkiem nowe. Polskie komedie przełomu lat 70. i 80., z kultowym „Misiem” na czele, dość często się nim zajmowały. Wówczas szukano źródeł tej patologii w chorym systemie. I zapewne warto spojrzeć na to i z tej strony dzisiaj. Można znaleźć podobieństwa między współczesnymi, „wszechkontrolującymi” korporacjami globalnymi a niektórymi praktykami państwa totalitarnego. A zatem model zarządzania ma z quiet quittingiem wiele wspólnego. Bez wątpienia lockdowny i zmiana trybu pracy podczas pandemii miały wpływ poprzez radykalne zmniejszenie oddziaływania codziennej pracy zespołowej na indywidualny styl pracy – „quiet quitting” ma charakter postawy bardzo indywidualnej, nieuzewnętrznianej. Natomiast dałbym spokój w tym wypadku inflacji, jakkolwiek dokuczliwej z innych powodów – ocenia Paweł Gniazdowski.

