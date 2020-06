Polak i Węgier dwa bratanki? Nie w kwestii pracy zdalnej

Firma doradcza CBRE zapytała pracowników z Polski, Węgier, Słowacji, Czech oraz Rumunii, jak przygotowani byli na pracę zdalną, którą trzeba było wprowadzić w życie z dnia na dzień w wyniku obostrzeń wprowadzonych po wybuchu pandemii koronawirusa. Wyniki wskazały na różnice pod względem przyzwyczajenia do formy pracy zdalnej.

Okazuje się, że największe wyzwanie stanowiła ona dla Węgrów. W tym kraju aż 66 proc. pracowników nigdy nie wykonywało swoich obowiązków z domu, a co piąty zatrudniony robił to tylko okazjonalnie. W Czechach również nie było wielu wyjadaczy pracy zdalnej – 22 proc. osób nie robiło tego nigdy, a 54 proc. tylko okazjonalnie. W Rumunii odsetek niezaznajomionych z wykonywaniem obowiązków zdalnie wynosi zdecydowanie mniej, bo tylko 19 proc., podobnie w Polsce – 16 proc., a na Słowacji zaledwie 15 proc..

Co więcej, w większości tych krajów, do wykonywania obowiązków zawodowych wystarczył laptop oraz internet. W każdym państwie ponad 80 proc. odpowiedzi wskazywało na jedną z tych dwóch kategorii. W Polsce, Węgrzech, Słowacji i Rumunii na trzecim miejscu znalazły się komunikatory online (między 66 proc. a 77 proc.). Wyjątkiem były Czechy, gdzie na trzecim miejscu znalazło się biurko (76 proc. wskazań), które jest zdecydowanie niedoceniane przez Polaków – tylko połowa pracowników w naszym kraju uznała, że biurko jest niezbędne w wykonywaniu pracy z domu.

Co ciekawe, Polacy i Węgrzy w pierwszej piątce niezbędników pracy zdalnej umieszczają przyjazne otoczenie pracy. Rumuni i Czesi zastępują to narzędziami do współpracy online, a Słowacy w pierwszej piątce wskazują na… program antywirusowy.

Tęskno do rozmów

Z badania CBRE wynika, że to, za czym pracownicy tęsknią najbardziej pracując z domu, to w przypadku Polaków, Węgrów i Rumunów wyraźne oddzielenie życia zawodowego i prywatnego. Czesi i Słowacy bardziej tęsknią za rozmowami z kolegami z pracy.

- To właśnie te dwa aspekty, czyli work-life balance oraz interakcje z innymi, najbardziej wskazują na to, jakie funkcje pełni biuro w życiu pracownika. To nie tylko przestrzeń fizyczna, ale symboliczne oddzielenie dwóch stref życia – prywatnej i służbowej – oraz miejsce, gdzie spotykamy się z innymi, wymieniamy się pomysłami czy rozmawiamy - mówi Joanna Mroczek, szefowa działu Badań Rynku i Doradztwa w CBRE.

Pracownicy ze wszystkich krajów zgodnie twierdzą, że brakuje im również widoku innych osób oraz możliwości zjedzenia lunchu ze współpracownikami. Dodatkowo, Czesi jako jedyni wskazali, że tęsknią za możliwością niezaplanowanej współpracy z innymi pracownikami w dowolnym momencie, a Słowacy po prostu za przestrzenią biurową.

To pokazuje, jak istotną rolę odgrywa biuro, którego znaczenie będzie z pewnością ewoluować, jednak nie można zaprzeczyć potrzebie posiadania wspólnej przestrzeni pracy w organizacji.

fot. pixabay

- Dotychczasowy paradygmat integracji życia zawodowego i prywatnego był dosyć prosty. Część czasu spędzaliśmy w biurze, kolejną w domu. Wiedzieliśmy też, na jakie udogodnienia możemy liczyć w przestrzeni biurowej i że opuszczając ją wchodzimy do strefy życia prywatnego. Teraz równowaga między pracą a życiem osobistym się zachwiała. Nie ma żadnej instrukcji obsługi jak się zachowywać i czuć w tym czasie. Okazuje się jednak, że pracownicy radzą sobie całkiem nieźle. W domu zaadaptowali biurowy minimalizm i wystarcza im laptop z dostępem do internetu. Wielu jednak tęskni za przestrzenią biurową, a dokładniej za interakcjami z innymi pracownikami, które teraz są bardzo utrudnione - mówi Joanna Mroczek.

Negatywnie na wspomnienia z pracy zdalnej może wpływać też fakt, że zdecydowana większość pracowników - aż 68 proc. - doświadczyła w czasie pracy zdalnej kontaktu z przełożonymi i zlecania zadań „po godzinach”. Takie informacje płyną z raportu przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl przy współpracy Randstad Polska. Tymczasem psychologowie przestrzegają przed skutkami takich działań.

- Niezależnie od tego, czy jest się pracownikiem, czy pracodawcą, warto pamiętać, jak ważna jest równowaga między pracą a życiem prywatnym. Kontaktowanie się z pracownikiem w sprawach związanych z pracą, poza przyjętymi godzinami, zakłóca procesy potrzebne do regeneracji, co w efekcie może prowadzić do długotrwałego stresu i wypalenia zawodowego. Dla psychicznego i fizycznego zdrowia pracowników, a w efekcie ich zaangażowania i produktywności, powinno się ustalić godzinowe ramy pracy i ich nie przekraczać - alarmuje Aleksandra Bończewska, psycholog i psychoterapeuta.

Zaburzone WRB

Z raportu CBRE wynika również, że w domu pracujemy na nieco innych zasadach, niż w biurze. Mniej więcej jedna trzecia pracowników wszystkich analizowanych krajów wskazuje, że praca zdalna to tak naprawdę praca przez cały dzień, bez narzuconych ram czasowych. Największy odsetek takich osób odnotowano w Czechach (39 proc.) oraz Rumunii (38 proc.). To oczywiście wpływa na work-life balance. W Rumunii aż 53 proc. wskazuje, że aktualnie ten balans jest zaburzony, na Słowacji, w Czechach i Polsce jest to odpowiednio 48 proc., 47 proc. i 46 proc.. Najmniej narzekają na zaburzone work-life balance pracownicy węgierscy (35 proc.).

Głównym wyzwaniem okazuje się organizacja czasu pracy. Tylko 30 proc. pracowników przyznaje, że pracuje z domu w dokładnie takich samych porach jak w biurze. 22 proc. woli wstać trochę wcześniej i skończyć odpowiednio szybciej – decydują się oni na pracę w godzinach 8:00-16:00. Są też tacy, którzy wolą mieć poranek dla siebie. 14 proc. osób swoje obowiązki zawodowe wykonuje dopiero od 10:00, ale za to kończą o 18:00. Niestety, jest też spore grono, bo aż 34 proc. tych, którzy mają wrażenie, że są w pracy cały czas.