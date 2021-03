Polacy żyją krócej. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń

Główny Urząd Statystyczny opublikował tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (czas życia po przejściu na emeryturę - red.). Tegoroczne wyliczenia nie napawają optymizmem. W porównaniu do 2020 roku skrócił się średni czas trwania życia Polaków.

Główny Urząd Statystyczny opublikował tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (fot. Pixabay)

Zawarte w tabeli dane dotyczące przeciętnego czasu trwania życia mężczyzn i kobiet są ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w marcu i obowiązują przez kolejne 12 miesięcy.

Publikowane dane są wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i służą do ustalenia wysokości emerytury kapitałowej. Dzięki wyliczeniom można oszacować, jak długo będziemy żyć na emeryturze i dzięki temu równomiernie rozłożyć zgromadzone składki.

Zasada obliczania wysokości emerytury polega na podzieleniu sumy zwaloryzowanych składek, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę. Efekt jest taki, że im krótsze jest prognozowane dalsze trwanie życia, tym wyższa emerytura.

Będziemy żyć krócej

Według nowych tablic kobieta w wieku emerytalnym tj. po ukończeniu 60 lat statystycznie będzie żyć jeszcze 247,7 miesiąca (ponad 20 lata), mężczyzna przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat ma przed sobą 204,3 miesiąca życia (ok. 17 lat).

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach „średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w miesiącach”, nie ma tu zatem podziału na płeć.

Tego typu rozwiązanie jest mocno krytykowane m.in. przez związku zawodowe działające w branżach typowo męskich. Na "niesprawiedliwość" takiego podziału uwagę zwraca od kilku lat m.in. Związek Zawodowy Przeróbka (branża górnicza), który zauważa że jest to rozwiązanie korzystniejsze dla kobiet. "Mężczyźni są poszkodowani, gdyż później przechodzą na emeryturę, choć statystycznie żyją krócej. W oparciu o wskaźnik z podziałem na płeć mężczyznom trzeba by przyznawać wyższe niż obecnie świadczenia. Przyjmując, że mężczyźni średnio umierają o 3 lata wcześniej niż kobiety, to sam dzielnik wyliczenia emerytury byłby o 36 miesięcy mniejszy" - podkreślają na swojej stronie internetowej.

Dane GUS pokazują, że minimalnie skraca się czas trwania naszego życia. Z danych opublikowanych w marcu 2020 roku wynika, że kobieta po ukończeniu 60 lat statystycznie miała żyć jeszcze 261,5 miesiąca życia, mężczyzna przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat miał przed sobą 217,6 miesiąca życia (ok. 18 lat). Wynik tegoroczny jest także słabszy od tego z roku 2019. Zgodnie z danymi sprzed dwóch lat kobieta po ukończeniu 60 lat statystycznie miała żyć jeszcze 260,7 miesiąca, mężczyzna przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat miał przed sobą 217,1 miesiąca życia (ok. 18 lat). Aktualnie obowiązujące tablice zobaczyć można w dołączonym dokumencie. Jest nas mniej Od kilku lat spada także liczba ludności w naszym kraju. Z opublikowanego na początku roku komunikatu GUS wynika, że "według wstępnych danych liczba ludności Polski w końcu 2020 r. wyniosła 38 268 tys., tj. obniżyła się o ok. 115 tys. w stosunku do stanu sprzed roku (w tym w I półroczu 2020 r. zmniejszyła się o 29 tys. osób)".

