Polacy zapracowanym narodem? Można się nieco zdziwić

Analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE" wskazują, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw. Świadczą o tym dane Eurostatu według których średni tygodniowy czas pracy przypadający na osoby pracujące na cały etat wynosi w Polsce 39,8 godzin tygodniowo, zaś w przeliczeniu na osoby pracujące na część etatu wynosi 21,9 godzin. Taki wynik stawia nas powyżej średniej dla państw unijnych, wynoszącej odpowiednio 38,4 oraz 21,8 godzin tygodniowo.

Warto podkreślić, że powyższe dane nie uwzględniają przerw w pracy, które przysługują pracownikom w związku z urlopami i dniami ustawowo wolnymi. Ile więc tak naprawdę pracują Polacy?

Przeciętna liczba dni faktycznie przepracowanych w ciągu tygodnia przez pracowników zatrudnionych na etat wynosi w Polsce 4,42 dnia. Jak wyjaśniają eksperci PIE wynika to z pomniejszenia całkowitej rocznej liczby dni roboczych (255 w ciągu roku) poprzez uwzględnienie 11 dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni urlopu wypoczynkowego przysługującego zatrudnionym pracownikom.

Wynik ten plasuje Polskę na środkowej pozycji w grupie państw Unii Europejskiej, przy czym w większości krajów przeciętna liczba dni przepracowanych w tygodniu oscyluje między 4,35 a 4,54.

Do przypadków skrajnych należą z jednej strony Francja, w której przeciętna liczba dni pracy w tygodniu wynosi 4,23, a z drugiej strony Grecja, Chorwacja, Holandia i Irlandia, w których liczba ta waha się od 4,83 do 4,9 dnia.

- Wynik Polski oznacza, że w przeliczeniu na godziny pracy w ciągu tygodnia Polak zatrudniony na umowę o pracę na cały etat pracuje 35,4 godzin tygodniowo, nie zaś 39,8 godzin - tłumaczą analitycy PIE.

Źródło: PIE

Polacy chcą pracować krócej

Oczekiwania polskich pracowników są jednak jasne i zdecydowana większość z nich chce pracować krócej - czy to przez skrócenie dnia albo tygodnia pracy, czy przez dodatkowe dni wolne w roku.

- W Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej pracujemy długo, choć warto pamiętać, że jeszcze nie tak dawno standardem była praca w soboty. To się zmieniło i wiele wskazuje na to, że czas pracy globalnie będzie się skracał. Konsekwencją może być właśnie 4-dniowy tydzień pracy. W Polsce jest to jeszcze na razie perspektywa długoterminowa i na pewno nie obejmie ona całego rynku pracy. Widać jednak, że nasi pracownicy uważają tę ideę za atrakcyjną i chcą docelowo pracować mniej - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Wizja skróconego dnia czy tygodnia pracy lub wydłużenia urlopu jest atrakcyjna dla 80 proc. Polaków - wynika z badania Personnel Service. Najbardziej zachęcająco brzmi dla pracowników 4-dniowy tydzień pracy, za którym opowiada się 29 proc. osób. Na drugim miejscu są dodatkowe dni wolne w roku, które zadowolą 28 proc. pracowników, a 23 proc. zatrudnionych za optymalne uznaje skrócenie dnia pracy o jedną godzinę dziennie.

- Coś, co kiedyś wydawało się nierealne, teraz zaczyna stawać się naszą codziennością. Choć nadal są to raczej pojedyncze przypadki. Warto wspomnieć np. o Nordic Consulting and Development Company. To polsko-duńskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania i dostarczaniem usług IT dla firm ubezpieczeniowych, które wprowadziło model 4-dniowego tygodnia pracy, bez obniżania poziomu wynagrodzenia. Natomiast Onex Group oferuje swoim pracownikom nielimitowane urlopy. Zatrudnieni sami decydują, ile dni wolnych w roku potrzebują. Tego typu propozycji i ofert na rynku pracy będzie coraz więcej, zwłaszcza w tych sektorach, w których o pracowników jest wyjątkowo trudno - wymienia Krzysztof Inglot.

Efekty mówią same za siebie

To, jaki wpływ na pracowników i jakość ich pracy ma skrócenie czasu pracy, przeanalizowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzięli pod uwagę wyniki eksperymentów, jakie przeprowadziło już wiele państw czy firm - z sektora prywatnego i publicznego. Wskazują one, że skrócenie czasu pracy może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników.

- Do eksperymentów potwierdzających taki wynik należą między innymi te przeprowadzone w firmach Perpetual Guardian (Nowa Zelandia), Toyota (Szwecja) i Microsoft (Japonia). W serwisie Toyoty po wprowadzeniu 6-godzinnego dnia pracy produktywność wzrosła o 14 proc., zaś przychody firmy o 25 proc. w stosunku do standardowego 8-godzinnego dnia pracy. Pomysł testowany był również w Polsce, głównie w firmach z sektora IT. Firmy, które wprowadziły 6-godzinny bądź 4-dniowy tydzień pracy, wskazują, że rozwiązanie takie zwiększyło produktywność ich pracowników - napisali przedstawiciele PIE.

W Polsce trwa dyskusja nad skróceniem tygodniowego czasu pracy (Fot. Austin Distel/Unsplash)

Przykładem jest także agencja reklamowa Funktional, która wdrożyła czterodniowy system pracy i widzi pozytywne efekty. W firmie od listopada 2021 roku tydzień pracy trwa cztery dni.

- Porównując luty zeszłego roku i luty 2022, możemy mówić o wzroście wydajności naszej pracy na poziomie 12 proc. Co ciekawe, nasi pracownicy zaczęli wybierać o wiele mniej godzin urlopowych. Przykładowo - w styczniu i w lutym 2021 roku wybraliśmy łącznie 207 godzin urlopu. W tym roku jedynie 120 godzin. Te wyniki jasno pokazują, że w Funktional pracuje się lepiej i bardziej efektywnie - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Hubert Pokrowiecki, CEO Funktional.

Według analizy PIE, w instytucjach sektora publicznego skrócenie wymiaru czasu pracy wiązało się z podniesieniem poziomu jakości świadczonych usług przy równoczesnym utrzymaniu produktywności.

Dane pokazują, że większość przeprowadzonych eksperymentów wpłynęła na poprawę jakości życia pracowników. Zaobserwowano wśród nich niższy poziom stresu, niższy poziom absencji chorobowej, a także wyższy poziom zadowolenia z możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego.

Krótszy tydzień pracy w Polsce

W Polsce trwa dyskusja nad skróceniem tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin. Złożenie odpowiedniego projektu ustawy do końca wakacji zapowiedziała partia Razem. To kolejna próba skrócenia czasu pracy podejmowana przez polityków lewicy. W styczniu 2018 roku parta poinformowała, że będzie to jednym z pierwszych projektów, które partia chciałaby zrealizować po wejściu do sejmu.

- Polska skróciła dzień pracy do 8 godzin sto lat temu, a przecież od tamtej pory wzrosła wydajność i zmieniły się technologie. Do tego pracownicy, którzy mają więcej czasu na odpoczynek, pracują wydajniej - argumentuje pomysł poseł "Razem" Adrian Zandberg.

Również Donald Tusk złożył przedwyborczą obietnicę - uruchomienie pilotażowego programu wprowadzającego krótszy tydzień pracy.

- Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, kiedy wygramy wybory, rozpocząć jak najszybciej pilotażowy program skróconego tygodnia pracy - powiedział Donald Tusk.

W swoim wystąpieniu zaznaczył, że zachodzące na rynku pracy zmiany, w tym postępująca automatyzacja wymuszają dostosowanie się do nowych trendów. Jego zdaniem są dwa modele tego rozwiązania - skracanie dnia pracy lub całego tygodnia, choć mówi się raczej o czterodniowym tygodniu pracy.