Polacy są niezadowoleni z pensji, ale boją się odejść z pracy

Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. Tymczasem w Europie lojalność pracowników wciąż spada.

Konsekwencją wielu zdarzeń, które dotykają nas przez ostatnie lata i odczuwanego braku satysfakcji i samorealizacji w pracy oraz często zmiany priorytetów życiowych jest obserwowane na całym świecie zjawisko tzw. Great Resignation (Wielka Rezygnacja), czyli masowego odchodzenia od dotychczasowej pracy. Zjawisku sprzyja rynek pracownika i niski poziom bezrobocia.

Czytaj też: Fala odejść na horyzoncie. Blisko połowa pracowników ma dość

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O zmianie pracy najczęściej myślą pracownicy „przyparci do muru” - ci z nich, którzy chcą zarabiać więcej lub którzy nie widzą możliwości rozwoju czy pogodzenia swojego stylu życia z wymaganiami firmy. Zamiast rozmowy z pracodawcą decydują się na zmianę pracy.

Zjawisko to obserwowaliśmy również w Polsce. Ostatnie miesiące jednak z perspektywy polskiego rynku pracy przynoszą inne sygnały. Po pandemii trudna sytuacja geopolityczna, wojna tocząca się za granicami kraju, jedna z najwyższych w UE inflacja czy widmo kryzysu energetycznego i gospodarczego potęgują poczucie braku stabilności. Dotyczy ono zarówno zarządów firm, które nie są w stanie przewidzieć losów prowadzonego przez siebie biznesu, kierunków rozwoju firmy, jak i pracowników, którzy to wyczuwają.

Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy. Poziom lojalności względem pracodawców wzrósł z 52 proc. do 58 proc. – czyli do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. Tymczasem w Europie lojalność pracowników wciąż spada (z 55 proc. do 51 proc.).

- Jednocześnie odczuwamy mniejszą stabilność zatrudnienia, co także wyróżnia nas na tle Europy Zachodniej, a tylko 27 proc. pracowników jest zadowolonych z zarobków – informuje Magdalena Warzybok, dyrektor zarządzająca Kincentric Poland.

Badanie Kincentric wskazuje także na globalne obniżenie zaangażowania pracowników (o 6 pkt proc.), czyli poza omawianą już lojalnością, także poczucia motywacji do pracy i chęci polecania pracodawcy. Inaczej na tym tle wypada Polska, gdzie zaangażowanie wzrosło na koniec pierwszego kwartału 2022 r. o 3 punkty procentowe, do poziomu 54 proc.

- Kolejny raz obserwujemy, że polski rynek pracy zachowuje się trochę inaczej niż pokazują to globalne trendy. Poziom wskaźnika zaangażowania w Polsce jest wysoki jak na obserwowane przez blisko 20 lat trendy. Standardowy poziom na naszym rynku wynosi średnio ok. 50 proc. i oznacza okres stabilizacji. Wzrost ten może mieć źródło w rosnącym niepokoju co do przyszłości, niestabilnej sytuacji w regionie, poczuciu, że najgorsze dopiero przed nami – wyjaśnia Magdalena Warzybok. - W tej sytuacji spada skłonność do podejmowania dodatkowego ryzyka, jakim niewątpliwie jest zmiana pracy - dodaje.

Połowa pracowników przed 25. rokiem życia angażuje się w swoją pracę (Fot. Shutterstock)

Warto przypomnieć, że 50 proc. (wzrost o 11 pkt proc.) pracowników przed 25. rokiem życia angażuje się w swoją pracę. To najwyższy wzrost wśród badanych grup wiekowych - wśród pozostałych grup wzrost był kilkupunktowy (do 5 proc.).

- Wzrost lojalności w tej grupie można wiązać z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, jest to grupa o najmniejszym doświadczeniu zawodowym, więc w sytuacjach kryzysowych jako pierwsi obawiają się o swoje stanowiska. Osoby młode często pracują w branżach, które w czasie pandemii ucierpiały najbardziej: gastronomia, turystyka, retail. Mają też najmniejsze doświadczenie życiowe, pomagające emocjonalnie poradzić sobie z kryzysem i niepewnymi warunkami. Trudno jest w takich niepewnych okolicznościach decydować o tym, co robić w życiu. Ale ta zwiększona lojalność najmłodszego pokolenia to nie tylko reakcja na niepewność. Zmiany w organizacjach, które zaszły przez ostatnie dwa lata, zostały najbardziej docenione właśnie przez przedstawicieli pokolenia Z – komentuje Michał Dzieciątko dyrektor w Kincentric Polska.

Pensja nie satysfakcjonuje

Chociaż płaca jest problemem dla wszystkich, to według raportu Kincentric, w Polsce poczucie satysfakcji z wynagrodzenia jest znacząco niższe w porównaniu do krajów świata, Europy i Europy Wschodniej (Polska 27 proc., Europa Wschodnia 45 proc., świat 52 proc).

Niezadowolenie Polaków z zarobków potwierdza także raport Hays Poland, z którego wynika, iż mimo że 83 proc. firm podniosło pensje w pierwszej połowie 2022 roku, zaledwie 37 proc. specjalistów i menedżerów deklaruje zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia.

Warto dodać, że druga połowa roku nie będzie obfitować w równie ambitne plany podnoszenia wynagrodzeń. Taki ruch rozważa 46 proc. pracodawców, podczas gdy najwięcej – 53 proc. – do końca roku planuje utrzymać płace na tym samym poziomie.

- Pomimo powszechnych podwyżek odsetek pracowników usatysfakcjonowanych ze swoich zarobków spada. W związku z tym w drugiej połowie roku na rynku pracy wśród specjalistów i menedżerów należy oczekiwać nadal wysokiej rotacji. W sytuacji, gdy obecny pracodawca nie odpowie na oczekiwania finansowe wysoko wykwalifikowanego pracownika, ten będzie skłonny poszukiwać innych możliwości na rynku pracy. Tymczasem w najbliższych miesiącach nie powinno zabraknąć intratnych propozycji zawodowych dla ekspertów. Wiele zależeć będzie jednak od rozwoju sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, jak również od kompetencji posiadanych przez kandydata – komentuje Alex Shteingardt, dyrektor zarządzający Hays Poland.

- Zdecydowana większość pracodawców przeprowadziła podwyżki w pierwszym półroczu 2022 roku, a część z nich planuje podnieść płace również w drugiej połowie roku. Wiele firm jest niejako przymuszonych do odpowiadania na rosnące oczekiwania pracowników. A te w aktualnych warunkach są napędzane zarówno wysoką inflacją i rosnącymi kosztami życia, jak i atrakcyjnymi ofertami pracy. Mimo że pracodawcy starają się odpowiedzieć na potrzeby swoich kadr, to podwyżka rzędu 5-10 proc. często nie satysfakcjonuje pracowników, ponieważ nie zwiększa ich realnej siły nabywczej – dodaje Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Aby poprawić poczucie stabilności i motywacji pracowników, organizacje muszą skoncentrować się na ludziach i ich doświadczeniu (Fot. Shutterstock)

Człowiek w centrum zainteresowania

Według dyrektor zarządzającej Kincentric Poland, aby poprawić poczucie stabilności i motywacji pracowników, organizacje muszą skoncentrować się na ludziach i ich doświadczeniu. Potrzebny jest strategiczny, innowacyjny HR, który będzie koncentrował się na szybko zmieniającej się sytuacji, potrzebach biznesu oraz pracowników i nie będzie bał się sięgać po nowe rozwiązania, nawet jeśli nie były do tej pory stosowane.

To duża bolączka działów HR, które uwielbiają wdrażać centralne procesy np. oceny rocznej, bo są wygodne w koordynacji, ale niestety niewiele mają wspólnego z tym, czego faktycznie potrzeba pracownikom i firmom walczącym o utrzymanie rentowności przy rosnących kosztach praktycznie wszystkiego. Przygotowanie organizacji i pracowników na nieustające zmiany, jednocześnie zapewniając poczucie bezpieczeństwa, kierunku i sensu – to największe wyzwania na teraz.

A do zrobienia jest jak zawsze dużo. Tym bardziej, że badania Kincentric wskazują, iż pojedyncze, punktowe działania nie zapewniają pracownikom wysokiego poziomu zadowolenia z doświadczeń w pracy. Powinno to być jednoczesne oddziaływanie na różnych płaszczyznach tzw. Emloyee Experience, m.in.: docenianie, realne możliwości rozwoju kariery, efektywna organizacja pracy – w tym rozwiązania dotyczące pracy hybrydowej, zapewnienie odpowiedniej liczby osób o dobrych kompetencjach, komunikowanie wizji i kierunku na przyszłość, wspierające przywództwo i pozytywne nastawienie do zmiany. Umożliwiają one organizacjom skuteczne angażowanie i zatrzymywanie pracowników.

- Jednym z kluczowych elementów zmniejszających poczucie stresu i zmęczenia związanego z pracą – jest budowanie poczucia sensu oraz dodająca energii i nadziei wizja przyszłości. To zadanie dla zarządów i menedżerów. W skrajnie nieprzewidywalnym otoczeniu polityczno-gospodarczym jest to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie jedno z najważniejszych zadań liderów na najbliższe lata. Warto na bieżąco śledzić i monitorować zmieniające się potrzeby pracowników i priorytety, bo ostatnie lata pokazują, że to, co dla pracowników miało kluczowe znaczenie 2-3 miesiące temu, może być już nieistotne. W tym sensie organizacje muszą analizować rynek pracy i oczekiwania swoich ludzi tak samo dynamicznie i wnikliwie jak otoczenie biznesowe – podsumowuje Magdalena Warzybok.

W podobnym tonie wypowiada się Romeo Grzębowski, chief inspiration officer Extended Tools Polska.

- Odpowiedzią na Great Resignation powinno być Great Attention lub mantra "Ludzie To Więcej Niż Zasoby", innymi słowy kierowanie uwagi i czasu liderów i liderek wszystkich funkcji i szczebli w organizacji na ludzi. Żeby angażować, trzeba poznać i zrozumieć motywacje, aspiracje, predyspozycje, cele osobiste, marzenia, problemy i wyzwania konkretnych osób w zespole. Ale też dzielić się własnymi… Do tego potrzebne są otwartość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, a tego się nie buduje, wypełniając kalendarze po brzegi spotkaniami o KPIach i targetach - komentuje Grzębowski.

Warto także przytoczyć dane z raportu Economist Impact, który został opracowany na zlecenie Iron Mountain. Okazuje się, że pracodawcy niejednokrotnie źle adresują oczekiwania pracowników, koncentrując się na aspektach, które nie odgrywają w oczach pracowników najważniejszej roli.