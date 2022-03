Polacy są coraz mniej zadowoleni ze swoich pracodawców. Wskazują na jedną rzecz

51 proc. uczestników sondażu Great Place to Work Polska oceniło swoje firmy jako „świetne miejsca pracy”. To spadek oceny o 3 punkty procentowe w stosunku do sondażu przeprowadzonego w roku ubiegłym. Na słabszy wynik mają wpływ m.in. wynagrodzenia.

Tylko 34 proc. pracowników wyraziło opinię, że otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę (Fot. Shutterstock)

Jak podkreślają autorzy badania, od 2018 roku systematycznie zmniejsza się satysfakcja z poziomu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom przedsiębiorstw w Polsce.

Tylko 34 proc. pracowników wyraziło opinię, że otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę.

Nie wszyscy pracownicy mogli też potwierdzić, że firmy zapewniają im bezpieczne warunki pracy. Wątpliwości co do tego zgłosiło 23 proc. pracowników.

Sondaż ogólnopolski przeprowadzony wśród 1463 pracowników przez Great Place to Work Polska na początku 2022 roku pokazuje, że ludziom w Polsce nadal pracuje się nie najlepiej.

51 proc. uczestników sondażu oceniło swoje firmy jako „świetne miejsca pracy”. To spadek oceny o 3 punkty procentowe w stosunku do sondażu przeprowadzonego w roku ubiegłym.

Problemy z wynagrodzeniami

Na ogólną ocenę firmy składa się wiele czynników. Uwagę zwraca stopniowy, ale systematyczny od 2018 roku spadek satysfakcji z poziomu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom przedsiębiorstw w Polsce.

Tylko 34 proc. pracowników wyraziło opinię, że otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. W roku 2018 było to 39 proc., a więc wtedy było o 5 proc. więcej osób zadowolonych.

Widać, że rosnące niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń jest zjawiskiem powszechnym i nie dotyczy tylko pracowników sfery budżetowej, o czym często informują nas media. Wpływ na obecną ocenę poziomu wynagrodzeń mogły mieć różne czynniki, w tym rosnąca inflacja oraz niejasności po wprowadzeniu Polskiego Ładu, wywołujące wiele niepokoju.

Ponadto, dzięki swobodnemu przepływowi informacji, ludzie pracujący w Polsce mogą porównywać swoje zarobki do wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby wykonujące pracę w innych krajach. A wtedy niektórzy mogą mieć poczucie niesprawiedliwości.

Na zastrzeżenia dotyczące wysokości wynagrodzeń wskazuje też nagłe zachwianie się oceny dotyczącej decyzji firm o sposobie dzielenia generowanych zysków. 45 proc. uczestników sondażu uznało, że firmy dzielą zyski uczciwie, pozwalając także pracownikom partycypować w firmowych sukcesach finansowych. Ale rok temu 51 proc. pracowników tak uważało, a więc spadek oceny w ciągu jednego tylko roku wyniósł 6 punktów procentowych. Bezpieczne warunki pracy Nie wszyscy pracownicy mogli też potwierdzić, że firmy zapewniają im bezpieczne warunki pracy. Wątpliwości co do tego zgłosiło 23 proc. pracowników. Aż, bo mowa o podstawowych, higienicznych warunkach pracy. W ubiegłym roku mniej, bo 19 proc. ankietowanych miało takie zastrzeżenia. - Pracownicy firm w Polsce mogą z różnych powodów mieć opory przed wystawianiem pozytywnej, „świetnej” oceny swoim pracodawcom i chwaleniem się na zewnątrz tym, gdzie pracują. Nie chodzi tylko o podstawowe bezpieczeństwo czy pieniądze. Więcej niż połowa ankietowanych (54 proc.) zgłosiła problemy z samopoczuciem emocjonalnym i psychicznym w pracy, a także problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym - komentuje wyniki sondażu Maria Zakrzewski, prezes Great Place to Work w Polsce. Zaangażowanie coraz niższe Warto przytoczyć także wyniki badania Kincentric, z których wynika, że wskaźnik zaangażowania przebadanych pracowników wynosi 45 proc. Oznacza to, że tylko mniej niż połowa pracowników czuje się wystarczająco zmotywowana do pracy, chce polecać swoją firmę i pozostawać w niej w dłuższym okresie. Ten trend spadkowy utrzymuje się od początku 2021 roku. Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale 2021 wskaźnik zaangażowania pracowników wynosił 57 proc., a pod koniec roku spadł znacząco poniżej poziomu sprzed pandemii (w 2019 roku zaangażowanie pracowników wynosiło 51 proc.). Niższe zaangażowanie pracowników oznacza także, że coraz więcej z nich myśli o zmianie pracy. Średnio 57 proc. przebadanych pracowników rozważa pracę w nowym miejscu – czyli o 13 pkt proc. więcej w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku. Niezaangażowani pracownicy niechętnie polecają też swojego pracodawcę. Wśród pracowników przebadanych przez Kincentric w trzecim kwartale tego roku skłonność do polecania swojej firmy zmniejszyła się o 8 pkt proc. do 44 proc.

