Polacy polubili pracę zdalną: więcej czasu i lepsze efekty

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden przez firmę badawczą Smartscope, niemal połowa z 1378 ankietowanych osób przyznała, że w wyniku pandemii koronawirusa zmuszona jest pracować poza siedzibą firmy.

W tej grupie - jak czytamy - jedna piąta respondentów deklaruje, że jest to dla nich nowy tryb pracy, z kolei 14 proc. przyznaje, że już wcześniej zdarzało im się pracować w ten sposób.

Ponad 40 proc. respondentów deklaruje efektywniejszą pracą w czasie izolacji.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Nationale-Nederlanden wynika, że ponad jedna czwarta ankietowanych deklaruje, że mogłaby pracować w trybie zdalnym na stałe. Podobna grupa respondentów docenia pracę zdalną, choć wolałaby ją wykonywać naprzemiennie z biurową. Tylko jeden na dziesięciu badanych - podkreślają autorzy raportu - twierdzi, że nie przepada za pracą zdalną, choć obecnie jest to jedyna opcja, aby zrealizować służbowe zadania.

- Epidemia koronawirusa doprowadziła do realizacji jednego z popularnych scenariuszy kreślonych przez badaczy zajmujących się przyszłością pracy. To, co kiedyś było uznawane za przywilej, dziś stało się normalnością. Konieczność zaadaptowania się do nowych warunków pokazała, że wielu z nas potrafi skutecznie wykonywać swoje zadania również poza siedzibą firmy. Niewykluczone, że obecna sytuacja przyczyni się do znacznego wzrostu liczby osób pracujących zdalnie także w późniejszym okresie – dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, partnera badań.

Sprzęt służbowy czy prywatny?

Znaczna część ankietowanych deklaruje posiadanie koniecznych narzędzi pracy. Aż 84 proc. respondentów potwierdza, że ma do dyspozycji własny komputer, a 60 proc., że może pracować na służbowym sprzęcie.

Blisko trzy czwarte badanych zapewnia, że jest na nim zainstalowane niezbędne oprogramowanie, a większość osób biorących udział w ankiecie (81 proc.) pracuje z wykorzystaniem szybkiego i stałego łącza internetowego.

Zmiana trybu pracy jest także wyzwaniem dla sporej grupy pracowników, którzy w miejscu zamieszkania musieli wydzielić specjalne miejsce do pracy. Trzy czwarte ankietowanych przyznaje, że ma do swojej dyspozycji funkcjonalną przestrzeń do wygodnej pracy przy komputerze, tj. siedzisko lub kanapę.

Niemal 70 proc. pracowników musi jednak dzielić ją z innymi domownikami. Mimo tego sześciu na dziesięciu uczestników badania wskazuje, że ma możliwość odizolowania się od nich na czas zdalnych spotkań i konferencji. Pomimo przeszkód w dopasowaniu się do nowej rzeczywistości, ponad 40 proc. uczestników badania uważa, że ma wystarczające warunki do pracy w domu. Co czwarty, podkreśla że są one komfortowe. Jedynie co dziesiąty badany jest zdania, że home office to uciążliwa forma wykonywania dotychczasowych zadań i stara się ją ograniczyć. Efektywniej i krócej Autorzy raportu starali się także sprawdzić poziom efektywności i czasu pracy podczas pracy zdalnej. Co drugi uczestnik badania zgadza się z twierdzeniem, że w czasie kwarantanny pracuje krócej. Taka sama grupa uważa, że ma więcej czasu na odpoczynek i rozwój własnych zainteresowań. Ponadto trzy czwarte ankietowanych potwierdza, że nowe technologie i praca zdalna pozwala im bardziej cieszyć się domem i rodziną. Ponad 40 proc. respondentów deklaruje efektywniejszą pracą w czasie izolacji. - Nowe umiejętności i kompetencje cyfrowe, które nabywamy i rozwijamy w czasie trudnych tygodni, a także nowe praktyki pracy na odległość w firmach, bez wątpienia przyśpieszą transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie wpłynie to pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki: do tej pory pod kątem wprowadzania rozwiązań cyfrowych polskie firmy plasowały się pod koniec unijnego rankingu – dr hab. Renata Włoch, koordynatorka DELab UW. Jednak by praca zdalna przynosiła pożądane efekty, wymagane jest przede wszystkim zdyscyplinowanie samych pracowników. Potwierdzają to wyniki sondażu zleconego przez firmę Nexera. Sondaż pokazał, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, iż praca w domu wymaga od nich samodyscypliny – potwierdziło to prawie 3/4 pytanych pracowników. Co więcej niemal 60 proc. respondentów stwierdziło, że wie jak efektywnie pracować z domu i faktycznie przynosi to efekty. - Z badania wynika, że pracownicy napotykają liczne trudności podczas home office. Połowa respondentów przyznała, że ma problemy z koncentracją, zaś 35 proc. stwierdziło, że nie ma warunków do pracy zdalnej w ogóle. Wyzwaniem jest też oddzielenie życia prywatnego od zawodowego – ten problem zgłosiło aż 53 proc. pracowników - mówi Paweł Biarda, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w firmie Nexera. Zobacz: Praca zdalna zwiększa efektywność? To zależy Praca zdalna i życie rodzinne - duet nieidealny? Badania pokazują, że praca zdalna bywa problematyczna dla rodziców opiekujących się dziećmi. Z raportu Nationale-Nederlanden wynika, że czterech na dziesięciu przebadanych przyznaje, że trudno im pogodzić obowiązki zawodowe z wychowawczymi. Co ciekawe, wśród osób, które pracują tradycyjnie w biurze przeważają mężczyźni (44 proc. ankietowanych) natomiast kobiety stanowią tylko 31 proc. Różnica ta - jak twierdzą autorzy raportu - może wynikać przede wszystkim z podziału opieki nad dziećmi, które przez epidemię nie chodzą do szkół i przedszkoli. Badanie wykazało również, że ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem korzysta tylko 8 proc. pracowników, przy czym w grupie kobiet z tej opcji korzysta 14 proc., natomiast wśród mężczyzn - 3 proc. Dużą niedogodnością w pracy w domu dla części respondentów, jest fakt dzielenia "zastępczego biura" z pozostałymi domownikami. Sześciu na dziesięciu uczestników badania wskazało, że ma możliwość "odizolowania się od nich na czas zdalnych spotkań i konferencji", natomiast 3/4 powiedziało, że ma do swojej dyspozycji funkcjonalną przestrzeń do wygodnej pracy przy komputerze tj. siedzisko lub kanapę. – Dla osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tą formą pracy jest to pewnego rodzaju testu z umiejętności zarządzania czasem pracy, samodzielności i dyscypliny. Wielu pracowników stoi również przed wyzwaniem godzenia obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi. Wśród uczestników przeprowadzonego przez nas badania aż czterech na dziesięciu rodziców wskazywało na trudności w tym zakresie – wyjaśnia Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji korporacyjnej w Nationale-Nederlanden. Przeczytaj: Pod jednym dachem z pracą, rodziną i (może) koronawirusem Psychologowie podkreślają, że by odnaleźć się w nowej rzeczywistości, warto zbudować jasny podział nie tylko obowiązków rodzicielskich, ale także jasny podział przestrzeni domowej. - Jeśli przeszliśmy w tryb pracy zdalnej, warto zapewnić organizmowi regularne pory spania i wstawania, w szczególności od poniedziałku do piątku. W ciągu dnia warto też zmieniać ubiór, dbać o umiarkowaną aktywność fizyczną. Oddzielać czas i przestrzeń aktywności zawodowej od czasu i przestrzeni, który spędzamy z bliskimi czy odpoczywamy - radzi Urszula Horwath, która z ramienia Fundacji Poland Business Run prowadzi szkolenia online dla firm pomagające pracownikom radzić sobie w czasie izolacji. Sporo do zrobienia tu mają też menedżerowie, którzy zarządzając zespołami zdalnymi i jeszcze działającymi w warunkach home office, muszą stosować zupełnie inne techniki. - Stajemy się tak naprawdę psychologami i musimy posługiwać się tzw. twardą wiedzą, a nie tylko intuicją menedżerską lub dobrymi umiejętnościami zarządczymi: wiedzieć wszystko o procesach zachodzących w zespołach, ale także w psychice jednostki, która nagle znalazła się w izolacji - mówi serisowi PulsHR.pl Ellina Lolis, wiceprezes Hillebrand Poland i prezes Hillebrand Russia. - Przede wszystkim jednak każdy z menedżerów zarządzających takimi zespołami musi wiedzieć, że jego ludzie pracujący z domu stają przed trzema głównymi wyzwaniami: izolacją, fragmentacją i dezorientacją. Odpowiednio do każdego z nich trzeba używać specjalnych technik, które ułatwią pracę zespołu w tych trudnych warunkach - mówi menedżerka, która zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem w oddziałach firmy w Polsce i w krajach byłej WNP, czyli Rosji, Białorusi, krajach bałtyckich, Kazachstanie, Uzbekistanie, Gruzji, Azerbejdżanie. Czytaj więcej: Izolacja, fragmentacja i dezorientacja. Trzy demony pracy zdalnej