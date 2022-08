Polacy ocenili swoich przełożonych. Aniołami to oni nie są

Polscy szefowie nie są idealni, mimo to 73 proc. badanych darzy ich szacunkiem. Nie przeszkadza w tym fakt, że nieraz krzyczą (przyznało to 28 proc. badanych), przeklinają (mówi o tym 21 proc. badanych) czy kontaktują się z pracownikami podczas ich urlopu (31 proc. badanych).

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Janusze czy anioły biznesu? Polacy oceniają swoich szefów”, w którym zapytano 1181 respondentów o relacje ze swoimi przełożonymi.

Ankieta wykazała, że w większości polscy szefowie oceniani są pozytywnie przez swoich podwładnych. 73 proc. badanych darzy swojego szefa szacunkiem, a 59 proc. ocenia, że traktuje on wszystkich pracowników sprawiedliwie. Jednocześnie zdecydowana większość Polaków (71 proc.) deklaruje, że ich szef ma dobry kontakt ze swoimi pracownikami. Są też tacy, którzy nigdy nie mieli dobrego szefa, ale są oni w zdecydowanej mniejszości (17 proc.).

- Wydaje się, że Polacy mają bardzo wysoką świadomość roli przełożonego i oceniają jego pracę jako ciężką i wymagającą, w tym obarczoną dużym stresem. Prawdopodobnie częściowo z tego bierze się szacunek do przełożonych. Fakt, że ponad połowa z nas nigdy nie chciałaby przejąć roli czyjegoś szefa, potwierdza, że uznajemy ją za w jakimś stopniu obciążającą - uważa autorka badania Marta Rojewska.

Autorzy badania zapytali również o to, czy boimy się swoich szefów. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 14 proc. badanych. Przy czym w jednej z analizowanych branż wskaźnik jest znacznie wyższy. To gastronomia, gdzie swojego szefa boi się aż 30 proc. badanych. Swojego szefa boi się też 19 proc. zatrudnionych w edukacji.

Jednocześnie 34 proc. Polaków odczuwa lęk, gdy chce prosić przełożonego o podwyżkę, a co czwarty badany ma trudności z uzyskaniem zgody szefa na urlop w wybranym przez siebie terminie.

Naganne zachowania, przekleństwa, krzyki

Wyniki badania wskazują też, że Polacy mają twarde zasady co do złego traktowania przez szefów. Prawie 80 proc. badanych deklaruje, że gdyby w stosunku do nich szef stosował naganne zachowania, podchodzące pod mobbing i przejawiające się przede wszystkim wyżywaniem się na pracownikach, to odeszłoby z dobrze płatnej pracy. 48 proc. zdecydowałoby się na to, gdyby przełożony wyżywał się na innych pracownikach.

Badani zapytani o wady szefów, najczęściej mówią o tym, że przełożony nie respektuje określonych godzin pracy podwładnych. 43 proc. ankietowanych przyznaje, że szef kontaktuje się z nimi w czasie wolnym. W czasie wakacji kontaktuje się z podwładnymi aż 31 proc. polskich managerów.

W wielu firmach normą jest też to, że z ust szefa pada wiele niecenzuralnych słów. 33 proc. badanych przyznało, że szefowie przeklinają w ich obecności. 28 proc. ma nieprzyjemność obserwować, jak ich szef krzyczy na sobie podległych ludzi, a 13 proc. samo padło ofiarą wyzwisk.

Zdarzają się również szefowie, którzy kierują aluzje seksualne do swoich pracowników (13 proc.), a także komentują poglądy podwładnych (16 proc.) lub ich orientację seksualną (9 proc.). To ostatnie zachowanie jest niestety bardzo częste w branży gastronomicznej (aż 24 proc. wskazań w grupie respondentów pracujących w gastronomii). W efekcie 21 proc. badanych stwierdziło, że ich przełożeni traktują pracowników źle.

Z badania wynika, że złe traktowanie przez szefa jest w dużym stopniu zależne od branży. Najczęściej spotykają się z nim pracownicy gastronomii (17 proc.), przemysłu i budownictwa (15 proc.), handlu (15 proc.), administracji publicznej (13 proc.), biznesu i finansów (13 proc.). Rzadziej stykają się z nim przedstawiciele mediów i rozrywki (8 proc.), służby zdrowia (8 proc.), edukacji (7 proc.) i IT (4 proc.).

Brak zaufania do szefa

Niepokoić może fakt, że 39 proc. badanych nie ma zaufania co do tego, że ich szef dobrze prowadzi swój biznes. Jednocześnie 54 proc. Polaków uważa, że być szefem, właścicielem firmy lub osobą odpowiedzialną za powodzenie biznesu nie jest łatwo. Oni przyznają, że nie chcieliby być czyimś przełożonym.

Mamy też tendencję do usprawiedliwiania nagannej postawy swojego szefa, bo 20 proc. ankietowanych jest zdania, że duża odpowiedzialność i potencjalnie związany z nią stres są wytłumaczeniem dla przemocowych zachowań wobec pracowników.

- To dość zaskakujące, że co piąty Polak jest gotowy usprawiedliwić stresem naganne i agresywne zachowania szefa - zauważa Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Menedżerowie bez kompleksów

Niedawno na łamach PulsHR.pl przedstawiliśmy wyniki badań, jakie zespół Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadził na 200 specjalistach z 5 krajów: Polski, Japonii, Indii, USA i Francji.

Pokazały one, że polscy menedżerowie wypadają najlepiej w zakresie samooceny swoich kompetencji w porównaniu z konkurentami z USA, Francji, Indii i Japonii. Najbardziej podobni w ocenie swoich kompetencji jesteśmy do Francuzów. Z kolei hinduscy menedżerowie są podobni do Amerykanów.

Choć polscy menedżerowie nie mają kompleksów, to nie oznacza, że są pewni siebie. Wszystko zależy od tego, w jakim są wieku, jakie mają doświadczenia i jak wiele mogą w swoich organizacjach zrobić.

- Widzą co prawda dosyć małe obszary do rozwoju, natomiast my interpretujemy to w taki sposób, że ci młodsi menedżerowie jeszcze nie mają zbyt wielu doświadczeń, a są uczestnikami studiów Executive MBA, są zauważani w swoich organizacjach, są wysyłani na kursy menedżerskie, w związku z czym nie mają jeszcze wysokich stanowisk strategicznych w organizacji. Pełnią już jakieś menedżerskie funkcje, natomiast jeszcze nie decydują o organizacji, dlatego wydaje im się, że jest to proste - zauważa dr hab. Anna Baczyńska z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak dodaje, ci starsi mają już ukonstytuowane myślenie o sobie, co jest związane z doświadczeniami zarządzania strategicznego. Prezesi mają wysokie kompetencje liderskie. Środkowy przedział wiekowy 31-54 to są osoby, które w pewnym sensie walczą na polu organizacyjnym, próbując wykuwać swoje kompetencje.