Polacy o pracy i wynagrodzeniach: satysfakcja umiarkowana

Poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, a także niesatysfakcjonujące zarobki to najczęstsze przyczyny poszukiwania nowego zajęcia - takie wnioski płyną z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W skali od 1 do 4 średni poziom naszego zadowolenia z pracy wynosi 3,5. Najbardziej zadowolone są osoby samozatrudnione poza rolnictwem (średnia 3,48), nieco mniej – zatrudnione na umowy o pracę (3,24), a względnie najmniej – pracujące bez umowy (3,17) oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (3,15). Największą satysfakcję z pracy deklarują osoby z wyższym wykształceniem oraz osoby prowadzące własną działalność.

"W przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę poziom zadowolenia jest niezależny od wieku. Największe zadowolenie z pracy deklarowali najmłodsi mężczyźni (18–24). Zadowolenie nieznacznie spadało i stabilizowało się w starszych kategoriach wiekowych. Różnice w zakresie przeciętnego deklarowanego zadowolenia były najwyraźniejsze w najmłodszej kategorii wiekowej dla mężczyzn (18–24), a w przypadku kobiet, w najstarszej wyróżnionej kategorii wiekowej (55–64)" - czytamy w raporcie.

Podobnie jak stosunek do pracy, także poziom zadowolenia badanych z wynagrodzenia można ocenić jako umiarkowany. Średnia dla wszystkich wypowiedzi badanych wyniosła 3,5. Większość pracujących (choć nieznaczna) przyznaje, że jest zadowolona z zarobków (60 proc.). Niezadowolonych jest 18 proc. badanych.

Nie powinno być zaskoczeniem, że mężczyźni deklarowali większe zadowolenie z osiąganych zarobków niż kobiety.

- Różnica w zadowoleniu pomiędzy kobietami a mężczyznami widoczna jest w większości analizowanych kategorii wiekowych poza grupą 18–29 lat, gdzie wartości wśród kobiet i mężczyzn są zbliżone. Dla obu płci przeciętne zadowolenie z zarobków obniża się systematycznie w kolejnych kategoriach wiekowych - wskazują autorzy badania.

Klan, czyli relacje z przełożonymi

Z raportu wynika, że zdecydowana większość Polaków jest zadowolona z kontaktów z przełożonymi w swojej pracy. Najwyższe oceny dotyczyły pytania o to, czy przełożeni odnoszą się do pracowników z szacunkiem (4,6); następne odnosiło się do ogólnej relacji z przełożonymi (4,2). Trzecia w kolejności była sprawiedliwa ocena wykonywanej pracy (4,03).

W przypadku prac fizycznych kobiety deklarowały większe zadowolenie od mężczyzn w każdym z trzech aspektów, a w branży handlowo-usługowej, wyżej niż mężczyźni oceniały kierownictwo pod względem ogólnego zadowolenia z relacji oraz odnoszenia się do nich z szacunkiem. Odwrotna tendencja miała miejsce w przypadku prac umysłowych, gdzie mężczyźni zgłaszali wyższe zadowolenie w każdym z trzech omawianych aspektów.

- Znane jest powiedzenie, że pracownik wybiera miejsce pracy biorąc pod uwagę renomę firmy, a odchodzi z powodu szefa. Jednak na polskim rynku pracy osób poszukujących pracy nie jest tak dużo. Okazuje się też, że zdecydowana większość z nas jest zadowolona z relacji z przełożonym - komentuje wyniki badania Wioletta Skrzypczyńska z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Bardzo prawdopodobne jest, że to, w jaki sposób podchodzimy do relacji z przełożonymi, uzależnione jest od kultury organizacji, w której pracujemy.

- Z naszego badania wynika, że dominującą kulturą organizacji wśród polskich przedsiębiorstw jest kultura klanu rozumiana jako „firma jak wielka rodzina”. Być może z tego powodu tak ważny jest dla nas szacunek i dobre relacje z przełożonym - zauważa.

Dobry wybór?

Autorzy raportu zapytali również o to, jak oceniamy własne decyzje dotyczące wyboru kariery. Co trzecia osoba badana (34 proc.) zadeklarowała, że gdyby można było jeszcze raz pokierować swoją karierą zawodową, chciałaby wykonywać inny zawód niż obecnie. Dotyczyło to przede wszystkim zawodów z grupy handel/usługi oraz pracy fizycznej (po 40 proc.), a w zdecydowanie mniejszym stopniu prac umysłowych (27 proc.).

- Mężczyźni niemal nie różnili się od kobiet pod względem chęci wykonywania innego zawodu. Wyraźne różnice między płciami ujawniały się natomiast ze względu na typ zawodu. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni miały negatywną refleksję nad swoją pracą zawodową w sytuacji, gdy miała ona charakter fizyczny (56 proc. vs 35 proc.). Tendencja ta szczególnie silnie uwidaczniała się w grupie 18–35 (68 proc. vs 35 proc.) - wyliczają autorzy badania.

W zawodach z sektora handlu i usług wśród kobiet wykonywania innej pracy chciało około 40 proc. z nich (w porównaniu do 38 proc. mężczyzn). Różnice ze względu na płeć w zakresie chęci zmiany zawodu wśród osób wykonujących prace umysłowe były widoczne w kategorii wiekowej 55–69, gdzie zmiany chciało 28 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet.

A gdybym tak zmienić pracę?

Uczestnicy badania zostali również poproszeni o wskazanie zawodów, które chcieliby wykonywać dużo bardziej niż swój obecny. Kobiety zajmujące się pracą fizyczną (czyli osoby najczęściej deklarujące chęć zmiany) były zainteresowane przejściem do grupy zawodów umysłowych (specjaliści, pracownicy biurowi, technicy i średni personel – łącznie 62 proc.) oraz pracami z grupy handel i usługi (prac. usług i sprzedawcy – 24 proc. badanych).

Grafika: „Bilans kapitału ludzkiego 2019. Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat”

Mężczyźni z tej grupy chcieliby zmienić zawód na inny, znajdujący się w kategorii zawodów fizycznych (robotnicy wykwalifikowani, operatorzy i monterzy maszyn – 50 proc.) oraz zawody z grupy umysłowych (specjaliści, technicy i średni personel – 39 proc.).

Z kolei, jeśli przyjrzymy się odpowiedziom udzielanym przez badanych wykonujących pracę umysłowe (najmniejszy odsetek osób deklarujących chęć zmiany zawodu), to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet dominowała chęć zmiany na inne zawody z grupy tzw. prac umysłowych (specjaliści, technicy i średni personel – mężczyźni 82 proc., kobiety 83 proc.). Dodatkowo mężczyźni deklarowali także chęć zmiany na zawód z kategorii prac fizycznych (robotnicy wykwalifikowani – 13 proc.).

Młodzi na czele

Podobne wnioski na temat zadowolenia z pracy pokazują wyniki badania przeprowadzonego pod koniec 2019 roku przez firmę Hays Poland. Okazuje się, że w pełni pozytywnie o swojej satysfakcji z pracy mówi mniej niż połowa zatrudnionych (41 proc.), a tyle samo (40 proc.) określa poziom swojego zadowolenia na średni, przeciętny. Pozostała grupa 20 proc. pracowników wskazuje przy tym na niski, a nawet bardzo niski poziom satysfakcji.

Dla pracodawców to niezwykle ważna informacja, ponieważ postrzeganie swojego miejsca pracy ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o pozostaniu w firmie. Wpływa także na zaangażowanie pracownika w wykonywanie obowiązków służbowych i gotowość do wysiłku w celu osiągania coraz lepszych wyników.

- Poczucie satysfakcji z pracy pomaga budować pozytywną postawę pracownika wobec zespołu, działu, zmian, problemów czy całej organizacji – wyjaśnia Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. – Doświadczenia firm na świecie potwierdzają, że o sukcesie organizacji decyduje zaangażowanie jej pracowników, a sukces w pracy najczęściej osiągają ludzie, którzy wykonują swoje zadania z zainteresowaniem i zadowoleniem – dodaje.

Z badania Hays Poland wynika, że największy odsetek osób bardzo wysoko oceniających swoje zadowolenie to osoby najmłodsze, poniżej 20 lat. Z kolei najwięcej nieusatysfakcjonowanych pracowników to osoby w przedziale 50-60 lat, dla których rynek pracy – mimo pozytywnych sygnałów - wciąż nie jest łaskawy.