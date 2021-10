Polacy nie chcą, by kobiety były szefami. I nie wierzcie, jeśli mówią inaczej

Kobiety są z siebie mniej zadowolone niż mężczyźni. Mają niższe niż mężczyźni poczucie skuteczności oraz są mniej odporne na krytykę. Jedyny obszar, w którym wypadają lepiej od mężczyzn, to poczucie własnej atrakcyjności - wynika z raportu „Uwierz w siebie. Polska 2021”. Ci ciekawe, 82 proc. ankietowanych osób obojga płci oficjalnie deklaruje, że wierzy w kompetencje kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych, ale to tylko efekt poprawności politycznej, bo naprawdę uważa tak tylko 1/4 badanych. Dotyczy to w równym stopniu zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

km

• 19 paź 2021 20:00





Tworząc raport, badacze skorzystali z inteligentnej technologii iCode (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Instytut badawczy Neurohm wraz z naukowcami oraz liderami dużych korporacji wzięli pod lupę 12 zagadnień dotyczących naszego poczucia skuteczności, odporności na krytykę oraz atrakcyjność. Efektem jest raport „Uwierz w siebie. Polska 2021”.

Za pomocą mierzących czas reakcji, autorskich algorytmów, łączących neuronaukę, psychologię i sztuczną inteligencję autorzy badania sprawdzili nie tylko co deklarujemy, ale również co tak naprawdę myślimy.

W badaniu wzięło udział siedem międzynarodowych korporacji oraz reprezentatywna próba 1000 Polaków.

Tworząc raport, badacze skorzystali z inteligentnej technologii iCode. Za pomocą mierzących czas reakcji, autorskich algorytmów łączących neuronaukę, psychologię i sztuczną inteligencję ujawnili nie tylko, co deklarujemy, ale również, co tak naprawdę myślimy. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków oraz osobach pracujących w dużych korporacjach.

- Badanie przekonań o sobie to temat delikatny. Nie wszyscy są gotowi, aby mówić o swoich słabościach lub aby doceniać swoje mocne strony. Często spotykamy się z próbą kreowania własnego wizerunku, który nie do końca odzwierciedla prawdziwe postawy. Dlatego uznaliśmy, że prawdziwy obraz kobiet i mężczyzn w Polsce otrzymamy, wykorzystując inteligentną technologię iCode, która sięga nie tylko do tego, co mówimy, ale ujawnia, co tak naprawdę myślim – komentuje założyciel instytutu Rafał Ohme.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W badaniu wzięło udział siedem międzynarodowych korporacji - Bank BPH, Bank Millennium, Lotte Wedel, Orange Polska, PepsiCo Poland, Pfizer Polska i SAP Polska. Ich wyniki zostały porównane do reprezentatywnej próby 1000 Polaków.

Kobiety mało pewne siebie?

Wyniki badań częściowo potwierdzają powszechny pogląd, że kobiety są z siebie mniej zadowolone niż mężczyźni. Mają niższe niż mężczyźni poczucie skuteczności oraz są mniej odporne na krytykę. Jedyny obszar, w którym wypadają lepiej od mężczyzn, to poczucie własnej atrakcyjności.

Jak się jednak okazuje, wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniu pokazało, że wiele negatywnych opinii kobiety wyrażają jedynie na poziomie deklaracji. Choć nawet co druga kobieta deklaruje negatywne myślenie o sobie (56 proc.), to tylko co czwarta jest rzeczywiście o tym przekonana (26 proc.)

- Kultura Instagrama spowodowała, że przywykliśmy do nakładania masek, a swoje życie, tak jak siebie samych, próbujemy upiększać filtrami. Tendencja do autoprezentacji nie zawsze jednak wiąże się z przedstawianiem siebie w samych superlatywach. U kobiet zaobserwowaliśmy fałszywą skromność - skłonność do przedstawiania siebie w negatywnym świetle. Jednak nasze badanie wskazuje, że postawy te są słabo ugruntowane w prawdziwych przekonaniach. Mężczyźni są pewniejsi od kobiet, ale jedynie o 3 punkty procentowe - komentuje CEO Neurohm Natalia Suska. Kobieta szef - co mówimy, co myślimy Twórcy badania zapytali także Polaków o to, czy kobiety mogą być szefami. 82 proc. ankietowanych kobiet i mężczyzn deklaruje, że wierzy w kompetencje kobiet do pełnienia funkcji kierowniczych. Jak się jednak okazuje wynik to przede wszystkim poprawność polityczną. Z tym poglądem faktycznie utożsamia się jedynie 27 proc. badanych. Dotyczy to w równym stopniu zarówno mężczyzn, jak i kobiet. źródło: raport Co ciekawe, na pogląd ten nie miał wpływu ani status zawodowy, ani zarobki, ani zajmowana pozycja. Przekonanie o kompetencjach kobiet na kierowniczych stanowiskach wzrasta natomiast wraz z wiekiem i wykształceniem ankietowanych. Dodatkowo mocno przekonani są o tym mężczyźni, którzy mają dzieci oraz... pracownicy korporacji. W tym ostatnim przypadku efekt jest najsilniejszy – co druga osoba pracująca w dużej firmie szczerze wierzy w kompetencje kobiet jako liderek. - Ten wynik pokazuje, że istnieje systemowy problem z mechanizmami społecznymi, które skutkują obniżeniem pewności siebie kobiet. W efekcie, co widać w naszym badaniu, także same kobiety nie wierzą w swoje kompetencje kierownicze. Być może jest to związane z syndromem impostora, efektem zaobserwowanym u kobiet na wysokich stanowiskach. Okazało się, że wiele z nich nie docenia swoich kompetencji i nie postrzega siebie jako osoby, która wypracowała sukces i na niego zasługuje. Wiele kobiet nie rozpoznaje własnej sprawczości, osiągnięcia przypisuje zbiegowi okoliczności, a nie swoim kompetencjom. Najnowsze badania pokazują, że to powszechne zjawisko, występujące również u mężczyzn, choć w ich przypadku jest znacznie trudniejsze do zaobserwowania i zbadania ze względu na potrzebę pozytywnej autoprezentacji - komentuje wynik Aleksandra Przegalińska z Akademi Leona Koźmińskiego. Dzieci: trampolina lub pułapka? Twórcy raportu postanowili sprawdzić, jak na poczucie własnej wartości (także w pracy) wpływa posiadanie dzieci. Jak się okazuje, mniej podatni na krytyką są ojcowie - mają większe poczucie skuteczności, a dodatkowo czują się bardziej atrakcyjni! I jest to efekt niezależny od wieku. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej u kobiet. Głównym wyznacznikiem poczucia własnej wartości kobiet jest wiek (im większe doświadczenie, tym większa pewność siebie). fot. Shutterstock Krytycznym momentem jest jednak dla nich powrót do pracy z urlopu macierzyńskiego. Już po około 6 miesiącach od wznowienia pracy zawodowej wśród matek wyraźnie wzrasta podatność na krytykę i skłonność do samokrytyki. Jak podkreślają autorzy badania, powrót z urlopu macierzyńskiego to dla kobiet czas stresu zawodowego związanego z oceną swoich kompetencji i umiejętności dopasowania się do nowej rzeczywistości, która wiąże się z nowymi wyzwaniami i mniejszą niż dotychczas przewidywalnością. Wszystkie te czynniki powodują, że stabilność samooceny ulega zachwianiu. - Można by pomyśleć, że sam powrót do pracy po urlopie macierzyńskim jest najbardziej stresujący i w efekcie uderza w samoocenę kobiet. Jednak to dopiero wzajemnie wykluczające się własne potrzeby i oczekiwania otoczenia powodują u wielu mam największe spustoszenie w poczuciu własnej wartości. Wyrzuty sumienia, frustracja z powodu niespełniania oczekiwań, fizyczne zmęczenie, godzenie ambicji zawodowych z potrzebami dziecka i oczekiwania pracodawców sprawiają, że kilka miesięcy po powrocie samoocena kobiet się obniża - komentuje Agnieszka Śladkowska z Gorilla Job. Jak dodaje, rolą organizacji powinno być systemowe wsparcie matek powracających do pracy. - Organizacje powinny przygotować wsparcie systemowe dla mam wracających do pracy: z miejscem na rozmowę z psychologiem, wewnętrznym mentoringiem i uważnością bezpośredniego przełożonego. Samo uświadamianie mam, że taka sytuacja może zaistnieć, już pomaga sobie z nią poradzić i podejmować kroki zaradcze, zanim kobieta, jej bliscy i organizacja odczują negatywne efekty - podkreśla.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.