Polacy nie boją się o pracę, coraz więcej oszczędzają. Gdzie ten kryzys?

Widać to m.in. w danych poświęconych obsłudze zobowiązań finansowych. Według badania 55 proc. respondentów spodziewa się, że terminowa spłata zobowiązań (np. rat kredytów i pożyczek) nie będzie im sprawiać problemów. Przed rokiem odsetek optymistów w tym zakresie wynosił 47 proc.

Dodatkowo lepsze nastroje wśród Polaków potwierdza również fakt, iż 55 proc. ankietowanych deklaruje, że ma nadwyżki finansowe i jest w stanie oszczędzać z bieżących dochodów - ich odsetek wzrósł o 4,5 pkt. proc. rok do roku.

Także z badania CBOS-u wynika, że pracownicy coraz pozytywniej oceniają swoją sytuację zawodową i finansową. W drugiej połowie sierpnia 61 proc. osób pracujących zawodowo dobrze oceniło obecną sytuację w zakładach pracy, przy czym 52 proc. z nich określiło ją jako dobrą, a 9 proc. jako bardzo dobrą. Co czwarty badany (25 proc.) uznał, że nie jest ona ani dobra, ani zła. 12 proc. negatywnie postrzega warunki w swoim miejscu pracy - 10 proc. respondentów z tej grupy uważało je za złe, a 2 proc. za bardzo złe.

Przedsiębiorcy nie zwalniają, ale też nie rekrutują nowych osób

Podobne wnioski z obserwacji rynku pracy ma Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

- Stopa bezrobocia nie zmienia się. W sierpniu wyniosła 5 proc., co oznacza nadal rekordowo niski odczyt. Mimo wyraźnego spowolnienia w gospodarce nie widać oznak i w zasadzie możliwości zwiększenia bezrobocia, choć zapewne końcówka roku przyniesie pewną zwyżkę. Wygaśnie bowiem popyt na pracowników sezonowych, szczególnie w gastronomii i hotelarstwie. Miękkie dane pokazują, że przedsiębiorcy nie zwalniają, ale też nie rekrutują do pracy nowych osób. Rotacja na rynku pracy wynika zatem w głównej mierze z decyzji samych pracowników, dlatego też nie ma odzwierciedlenia w danych urzędów pracy - komentuje najnowsze dane GUS-u na temat bezrobocia Zielonka.

W sierpniu nadal mieliśmy niewiele ponad 780 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Ponad 300 tys. to osoby bezrobotne długotrwale.

- Proces aktywizacji w przypadku tak długiego, bezowocnego okresu poszukiwania pracy jest bardzo utrudniony i przy tak wysyconym rynku pracy można uznać, że większość tych osób nie ma większych szans na znalezienie zatrudnienia przy obecnej koniunkturze. Dodatkowo w ekonomii nadal jest aktualne pojęcie bezrobocia naturalnego i prawdopodobnie część z obecnie zarejestrowanych nie jest w stanie sobie znaleźć pracy bądź nie chce jej znaleźć - dodaje Mariusz Zielonka.

Wskaźniki idą w górę, ale do rekordu nadal sporo brakuje

Wśród powodów wzrostu optymizmu konsumentów dr Sławomir Dudek wskazuje m.in. doniesienia o spadku inflacji oraz analizy mówiące o tym, że spowolnienie gospodarcze w tym roku może nie być tak głębokie, jak pierwotnie prognozowano.

- Z drugiej strony daleko nam do poziomów, gdy koniunktura była bardzo dobra - zauważa ekonomista.

Źródło: Badanie ZPF i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH

Bowiem w trzecim kwartale wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) wyniosła 97 pkt. Oznacza to, że wzrósł on o 2,7 pkt. w ujęciu kwartał do kwartału. To jednocześnie czwarty kwartał z rzędu, gdy odczyty BRCF idą w górę.

Należy jednak zwrócić uwagę, że chociaż widać wyraźny trend wzrostowy, to jednak wartość barometru pozostaje na poziomie poniżej 100 pkt. Tymczasem w okresie przed pandemią przekraczała ona nawet 110 pkt.

