Polacy najbardziej zestresowanym społeczeństwem w Europie. Przez pracę

Większość z nas narzeka na brak czasu - na pracę, pasję, życie prywatne czy w końcu brak czasu dla siebie. Nie wiemy, jak pogodzić realizację celów zawodowych i prywatnych. Żyjemy w ciągłym pośpiechu.

Badania pokazują, że czynnikiem najbardziej stresogennym jest praca zarobkowa. Zwraca na to uwagę raport „Workforce View in Europe 2019” sporządzony pod koniec ubiegłego roku przez Automatic Data Processing. Znajdziemy tam m.in. ranking poziomu stresu w pracy wśród poszczególnych społeczeństw europejskich.

Polacy zajmują w nim ostatnie miejsce, jawiąc się jako najbardziej zestresowany naród Starego Kontynentu (w najmniejszym stopniu problem ten dotyczy Holendrów). Wśród branż, których pracownicy odczuwają najwyższy poziom stresu, są ochrona zdrowia i sektor finansowy. Najmniej stresujące są turystyka, transport oraz branża IT.

- Stres odczuwany w czasie pracy nie tylko znacząco utrudnia funkcjonowanie, ale również przyczynia się do mniejszej efektywności, przemęczenia czy w końcu wypalenia zawodowego. Z drugiej strony cierpi na tym jakość wykonywanych obowiązków, co może mieć negatywny wpływ na kondycję firmy i jej wyniki - wyjaśnia Beata Bednarczyk, certyfikowany trener biznesu i coach z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Nauka i praktyczne wykorzystanie metod i narządzi zarządzania sobą w czasie i reagowania na stres, modą być bardzo dobrym rozwiązaniem zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów.

- Szkolenie z zarządzania czasem daje możliwość uzyskania realnego wpływu na nasze życie. Większość z nas ma swoje cele zawodowe, ale oprócz tego chce realizować się prywatnie. W gąszczu spraw trudno się odnaleźć i zachować spokój i równowagę. Wielu uczestników szkoleń nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: co jest dla ciebie najważniejsze? W odpowiedzi często słyszę -wszystko. Inni zastanawiają się, od czego zacząć i co odłożyć na później, bo otrzymują zadania z datą realizacji „na wczoraj” lub nie wiedzą, jak priorytetyzować zadania. Kiedy już uporamy się z pracą, jesteśmy bombardowani ofertami różnorodnych atrakcji, zajęć rozwijających pasje itp. Często zastanawiamy się, co lub kto jest złodziejem czasu oraz jak sobie z tymi złodziejami poradzić. Podczas szkoleń indywidualnie definiujemy problemy. Podpowiadamy, jak ustalać priorytety - mówi Bednarczyk.

Jakie konkretne czynniki decydują o poziomie stresu w pracy? Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy” nie należą do nich paradoksalnie lęk przed utratą stanowiska czy strach przed przełożonym, lecz w większej mierze presja czasu i natłok obowiązków. Znalezienie złotego środka pomiędzy czasem pracy a odpoczynku oraz rozwój miękkich kompetencji umożliwiających unikanie przewlekłego stresu, mają znaczący wpływ na poprawę jakości życia - tak zawodowego, jak i prywatnego.

Sposobem w stres

Jednym z błędów, które popełniają menadżerowie, jest ignorowanie stresu zawodowego pracowników, a także postrzeganie go jako czynnika mobilizującego do intensywnej pracy. Tymczasem, ignorując problem możemy liczyć się z szybką utratą pracowników.

Skuteczne zapobieganie stresowi w miejscu pracy wymaga zaangażowania, wysiłku oraz współdziałania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Jeżeli tego brakuje, ryzyko wystąpienia stresu wzrasta. Pomocą w jego zwalczeniu są czynniki takie jak: wprowadzenie elastycznych godzin pracy, budowanie trwałej relacji, stworzenie przyjemnego środowiska pracy i bycie przykładem dla innych.

Wielu pracowników, zwłaszcza młodszych, jest zachęcanych do podążania śladami szefa w przypadku sukcesu zawodowego. Biorąc pod uwagę, że tak wielu ludzi oczekuje od swoich szefów wskazówek, jak zachowywać się w pracy, warto by menedżer zastanowił się jakie przesłanie sobą niesie.

- Jeśli jesteś w biurze o świcie i codziennie jesz obiad przy biurku, prawdopodobne jest to, że pracownicy będą podążać twoim śladem. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za kulturę własnego miejsca pracy, a jeśli kultura, którą tworzysz, to nadgodziny i niewielka równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, możliwe jest to, że jesteś jednym z czynników powodującym stres u pracowników. Podnoszenie głosu, brak zaufania, czy też rozliczanie z każdej minuty pracy, świadczy tylko o tym, że jesteś kiepskim menadżerem, który nie radzi sobie ze swoją rolą. Miej na uwadze to, że dając przykład innym tworzysz nie tylko mniej stresujące miejsce pracy, ale również kreujesz swój i firmy wizerunek - mówi Ewa Polanowska, associate consultant HRK Financial Markets.