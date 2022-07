Polacy myślą o przebranżowieniu. Wiemy, gdzie chcą pracować

Aż 1/4 Polaków zastanawia się nad przebranżowieniem do IT, jak wynika z raportu firmy Evolution. Jednocześnie 23 proc. badanych chciałoby pracować w firmie zagranicznej, a 24 proc. deklaruje, że pragnie znaleźć zatrudnienie w firmie skandynawskiej.

Blisko 1/4 Polaków (24 proc.) deklaruje, że myśli o zmianie branży na IT, a 44 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z raportu firmy Evolution. Tylko 32 proc. ankietowanych powiedziało jasno, że nie myśli o tej branży w kontekście swojej kariery zawodowej.

Jednocześnie 23 proc. badanych powiedziało, że chciałoby znaleźć zatrudnienie w firmie międzynarodowej, 40 proc. osób nie chciałoby mieć za pracodawcę firmy zagranicznej, a 31 proc. nie ma zdania na ten temat.

Co ciekawe 23 proc. Polaków zadeklarowało, że chciałoby pracować w firmie międzynarodowej, natomiast kiedy doprecyzowano pytanie i wskazano w nim firmy skandynawskie już 24 proc. tej grupy ankietowanych wyraziło chęć pracy w takiej firmie. Poza tym 37 proc. ankietowanych nie potrafiło określić, czy chciałoby znaleźć zatrudnienie w takiej firmie, a 35 proc. jasno powiedziało, że nie chciałoby.

Dlaczego Polacy chcieliby pracować w skandynawskiej firmie? Najwięcej osób (39 proc.) wskazało na przyjazną atmosferę. Kolejne odpowiedzi to: inwestowanie w rozwój pracowników (34 proc.), dążenie do równości płac (31 proc.), elastyczność pod względem wymiaru zatrudnienia oraz godzin pracy (29 proc.), skracanie czasu pracy dla rodziców małych dzieci (22 proc.), transparentny styl komunikacji (21 proc.), płaska hierarchia (19 proc.) oraz work-life balance (16 proc.).

- Skandynawska kultura biznesowa jest bardzo przyjazna pracownikowi, wyróżnia ją płaska struktura organizacji i brak hierarchii, nastawienie na współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu i braniu odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz szukanie konsensusu. Przedstawiciele firm skandynawskich szczególną uwagę zwracają na kwestię zaufania pracodawcy wobec pracowników, która jest fundamentem nordyckiej kultury biznesu - podkreśla Agnieszka Kowalcze, dyrektor zarządzająca SPCC.

Na ten aspekt zwraca również uwagę Mikołaj Ługowski z Nordea Bank AB.

- Zespoły funkcjonujące w biurach zaprojektowanych w oparciu o koncepcję activity-based-workplace muszą wykazać się dobrą współpracą i koncentracją na osiąganiu wyników. Odpowiedzialność za jakość zadań leży po stronie każdego pracownika - mówi Ługowski.

Praca w zespole wielokulturowym

Jak wynika z raportu Evolution, 40 proc. Polaków chciałoby pracować w firmie wielokulturowej. Niezdecydowanych w tej kwestii jest 37 proc. badanych, a 22 proc. jasno wskazuje, że nie pragnie pracować w takiej firmie. Dla 43 proc. Polaków praca w zespołach wielokulturowych ma więcej zalet niż wad, a 45 proc. osób odpowiedziało, że nie wie. Zaledwie 12 proc. Polaków uważa, że firma wielokulturowa ma więcej wad niż zalet.

- Coraz częściej stosowany przez firmy zdalny model pracy umożliwia wielu specjalistom podjęcie zatrudnienia w firmach zlokalizowanych w dowolnym zakątku świata. Już blisko co czwarty Polak chciałaby być zatrudniony w firmie stosującej taki model pracy. Jako Evolution również zatrudniamy specjalistów z całego świata i widzimy, jak ogromny potencjał tkwi w takim układzie. Jako pracodawca bez ograniczeń możemy ściągać najlepsze talenty do naszych zespołów, a nasi pracownicy mają dzięki temu okazję wymieniać się wiedzą z osobami z całego świata, a to bardzo cenne doświadczenie - komentuje Konrad Bromiński, senior HR manager w Evolution.