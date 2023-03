Polacy muszą inaczej pracować. Czas wprowadzić "niepopularne rozwiązania"

Ekonomista wskazuje, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest postrzeganie przez pracodawców zatrudnienia przede wszystkim jako wykonywania pracy w ramach pełnego etatu, nawet wówczas, gdy zatrudniają kogoś na część etatu lub w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Paweł Strzelecki zaznacza, że pracownicy oczywiście świetnie zdają sobie sprawę z takiego podejścia pracodawców, które nie sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji o powiększaniu rodziny.

Jesteśmy skazani na wprowadzanie niepopularnych rozwiązań?

Ekspert zwraca uwagę, że w obecnej oraz prognozowanej na najbliższe lata sytuacji demograficznej Polski (wspomniany brak zastępowalności pokoleń w dłuższej perspektywie) konieczne może okazać się wdrażanie rozwiązań, które w społeczeństwie są niepopularne.

- Od 2013 roku w naszym kraju sukcesywnie spada liczba osób w wieku produkcyjnym - ostatnio przeciętnie o ponad 100 tysięcy rocznie. Skoro nie mamy na razie szans na zatrzymanie spadku dzietności, musimy w odniesieniu do rynku pracy sięgnąć po plan B - stwierdza ekonomista.

Jak podkreśla, symulacje demograficzne wskazują, że w ciągu najbliższych 10-20 lat można zatrzymać proces spadku liczby osób pracujących przede wszystkim poprzez wzrost aktywności zawodowej. W jaki sposób?

- Wiem, że to niepopularne, jednak uważam, że tego celu nie da się osiągnąć bez podniesienia wieku emerytalnego - przyznaje Paweł Strzelecki.

W jego opinii można wdrożyć stosowne regulacje ustawowe albo wprowadzić inne rozwiązania przekonujące społeczeństwo, że wydłużenie lat pracy, a tym samym przesunięcie efektywnego wieku emerytalnego, daje określone profity.

Coraz więcej Polek i Polaków pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego

Także prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uważa, że należy skuteczniej wykorzystywać potencjał Polek i Polaków w wieku emerytalnym. - Stąd tak ważne są kolejne zachęty pozwalające przesuwać wiek faktycznego przejścia na emeryturę - podkreśla.

Z danych ZUS-u wynika, że w 2017 roku po osiągnięciu ustawowego wieku natychmiast na emeryturę przechodziło ok. 85 proc. uprawnionych do tego osób. Natomiast w 2022 r. ten odsetek spadł już do ponad 60 proc.

- Czyli w ciągu ostatnich pięciu lat o około 25 proc. zwiększył się udział osób w wieku emerytalnym, które postanowiły przedłużyć swoją aktywność zawodową - zwraca uwagę prezes Uścińska.

Sytuację na krajowym rynku pracy do pewnego stopnia ratują imigranci, ale…

Natomiast zdaniem dr. hab. Pawła Strzeleckiego w ostatnich latach sytuację na polskim rynku pracy do pewnego stopnia ratują imigranci.

- Wielu z nich, między innymi wskutek wprowadzonych ustawo ułatwień związanych z pobytem i podejmowaniem zatrudnienia w Polsce, ale także z powodu uwarunkowań i wydarzeń zewnętrznych, chce u nas zostać na dłużej. Czy jednak jesteśmy gotowi na to, żeby stworzyć im możliwości do dobrego zintegrowania na naszym rynku pracy? - pyta ekspert.

- Jest wreszcie swoisty plan C dotyczący osób będących obecnie w wieku przedemerytalnym lub które za kilkanaście lat osiągną wiek emerytalny - dodaje ekonomista z SGH i podkreśla, że dla tych grup kluczowe warunki pozwalające w przyszłości na wydłużenie czasu aktywności zawodowej związane są między innymi z dobrze funkcjonującą ochroną zdrowia.

- Z drugiej strony musimy stworzyć efektywny system opieki nad osobami starszymi oraz niesamodzielnymi. Chodzi o to, by coraz mniejsze liczebnie rodziny oprócz pracy zawodowej nie były nadmiernie obciążane koniecznością sprawowania opieki nad bliskimi wymagającymi takiej właśnie pomocy - podsumowuje Paweł Strzelecki.

Wszystkie wypowiedzi pochodzą z debaty pt. "Okrągły stół - wyzwania demograficzne" zorganizowanej przez Federację Przedsiębiorców Polskich 6 marca 2023 r.

