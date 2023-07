Polacy mają poważny problem, z którym nie radzą sobie nawet w trakcie urlopu

Telefony komórkowe, a dokładniej ich unowocześnione wersje, czyli smartfony to już nasza codzienność. Służą nie tylko do dzwonienia, ale mamy w nich całe swoje życie. Telefonami płacimy, robimy zdjęcia, mamy podpięte w nich służbowe skrzynki mailowe, kalendarze. Służą nam za budzik. Odłożenie ich na całą dobę wydaje się nierealne. Zresztą wiele badań wskazuje na to, że nie wyobrażamy sobie życia bez telefonu. Również podczas wakacji.

Smartfony stały się nieodłączną częścią naszej codzienności. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na koniec 2022 roku łączna liczba kart wyniosła 59,28 mln. Jest to wzrost o 4,8 proc. w porównaniu do roku 2021.

Wyniki badania "Smartphone Use On Vacation" pokazały, że 71 proc. respondentów w trakcie wakacji zerka w ekran swojego telefonu od 2 do 5 razy dziennie. Co gorsza jeden na dziesięciu ankietowanych robi to ponad 10 razy na godzinę.

Bez komórki jesteśmy w stanie wytrzymać zwykle od jednej do dwóch godzin (27 proc.). Co piąta osoba może się powstrzymać od trzydziestu do sześćdziesięciu minut. 19 proc. od dwóch do trzech godzin.

Telefon służbowy na wakacjach - standard dla wielu osób

Okazuje się, że w trakcie urlopu nie jesteśmy w stanie zrezygnować ze smartfonów nie tylko tych prywatnych, ale także służbowych. Z przywoływanego badania wynika, że 68 proc. badanych używa smartfonów do pracy podczas wakacji, chociaż sami przyznają, że nie jest to dla nich komfortowe.

Ponad połowa respondentów deklaruje, że odczuwa presję, aby odpowiadać na służbowe e-maile lub wiadomości, nawet jeśli pracodawca tego nie wymaga. Z kolei 62 proc. ankietowanych odpowiada, że korzystanie ze smartfonów w celach związanych z pracą uniemożliwiało im relaks i naładowanie baterii – wyjątkowo nie tych w telefonie.

– Jako Polacy mamy problem z odpoczynkiem, z odcięciem się od pracy podczas urlopu. Wynika to z wielu kwestii, a jedną z nich jest to, że odpoczynek też jest umiejętnością, której trzeba się nauczyć, wytrenować. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, przepełnionym różnymi bodźcami, które do nas docierają zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz – mówi psycholożka i wykładowczyni Uniwersytetu WSB Merito Łódź Kinga Rucka.

Jak dodaje, problem odcięcia się od pracy podczas urlopu wynika z tego, że mamy natłok myśli, który powoduje różne, czasem nieprzyjemne emocje. To sprawia, że nie jesteśmy w stanie się odciąć, odpocząć, dobrze zregenerować.

- Mózg tak jak mięśnie potrzebuje odpoczynku. Dodatkowo pojawiają się myśli typu: czy na pewno wszystko zrobiłam, czy o niczym nie zapomniałam, czy jak wrócę z pracy, nie będę mieć zbyt dużo obowiązków i szef nie będzie zły. To też prowadzi do lęku i napięcia, które zaprząta nam głowę, przez co nie możemy się skupić na tym, co faktycznie nas interesuje, co lubimy robić - mówi Kinga Rucka.

Ponad połowa respondentów deklaruje, że odczuwa presję, aby podczas urlopu odpowiadać na służbowe e-maile lub wiadomości, nawet jeśli pracodawca tego nie wymaga (fot. Dan Dumitriu/Unsplash)

Co więcej, jak zwraca uwagę Anna Kozłowska-Pietraszko, corporate communication director w Digital Care, nie tylko dorośli mają problem ze zbyt częstym sięganiem po telefon.

- Dzieci także bardzo dużo czasu spędzają przed ekranem smartfona. Według danych Digital Care ponad ¼ najmłodszych używa go od 3 do 5 godzin dziennie. Więcej niż 5 godzin deklaruje z kolei 15 proc. Najwięcej, bo 44 proc. badanych wskazuje, że korzysta z telefonu od 1 do 3 godzina na dobę. To informacje, które uzyskaliśmy od rodziców dzieci w wieku od 5 lat – mówi Anna Kozłowska-Pietraszko.

Prawdziwy reset podczas wakacji daje niesamowite efekty

Tymczasem, jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez EY, każde dodatkowe 10 godzin spędzonych na takich prawdziwych wakacjach, gdzie co chwilę nie odbiera się służbowego telefonu, zwiększa wydajność pracownika o 8 proc. Z kolei, jak wykazują naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, brak urlopu odbija się na zdrowiu - ryzyko zawału serca u mężczyzn, którzy rezygnują z urlopu, rośnie o 30 proc., a u kobiet o 50 proc., w porównaniu z tymi, które dają sobie prawo do wyjazdu.

Jednak by wypoczywać efektywnie, musimy się do urlopu przygotować. Nie wystarczy tylko "zaklepać" termin urlopu u pracodawcy czy zarezerwować pobyt w wybranym przez nas miejscu. Wakacje mogą nam zepsuć niezamknięte projekty, deadline'y, nie wykonane telefony.

Monika Pawelczak, ekspert HR z firmy New Work, podkreśla, że tak samo, jak planujemy urlop, powinniśmy zaplanować zadania i prace na czas naszej nieobecności.

- Ogromnie ważne jest także, by sporządzić odpowiednią listę z zadaniami i przekazać ją osobie, która nas zastępuje. Wiemy, które projekty są w toku i wymagają uwagi, będzie to więc spore ułatwienie. Jeśli wiemy o urlopie z dużym wyprzedzeniem, a na naszych barkach spoczywa sporo zadań, warto poinformować o naszej nieobecności partnerów zewnętrznych. Nie zapomnijmy też o ustawieniu autorespondera w skrzynce mailowej, by podczas gdy my będziemy oddawać się wakacyjnemu relaksowi, nie pozostawiać wiadomości bez odpowiedzi - wyjaśnia.

Warto też rozważyć, czy podczas urlopu rzeczywiście musimy pozostawać "na smyczy" służbowego telefonu. Czy nie warto zostawić go jednak w szufladzie, jeśli nie firmowego biurka, to chociaż pokoju hotelowego, by odpocząć od ekranu choć przez kilka godzin w trakcie urlopu.

