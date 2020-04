Polacy lepiej przygotowani do pracy zdalnej niż Niemcy

Badanie Eurostatu brało pod uwagę te urządzenia, które można połączyć z Internetem i które pozwalają na organizowanie telekonferencji, sprawdzanie e-maili i dokumentów służbowych czy korzystanie z firmowych aplikacji poza siedzibą firmy.

W 2019 roku w UE dostęp do takiego sprzętu miało 28 proc. pracowników, co oznacza wzrost o 2 pp. w porównaniu do wyniku z 2018 roku.

Polski wynik – 26 proc. – plasuje nas poniżej średniej Unii Europejskiej.

Najwyższy odsetek osób, które mają dostęp do przenośnego sprzętu umożliwiającego pracę zdalną zanotowano w Szwecji – 57 proc. Drugie miejsce zajęła Irlandia (55 proc.), a trzecie Finlandia z wynikiem 54 proc.

Polacy lepiej przygotowani do pracy niż Niemcy

Jak wynika z badania, Polacy są nieco lepiej przygotowani do pracy zdalnej niż Niemcy. Co czwarty nasz zachodni sąsiad ma sprzęt umożliwiający wykonywanie obowiązków poza biurem – o 1 pp. mniej niż w Polsce.

Podobny lub taki sam odsetek co w Niemczech odnotowano we Włoszech, Słowenii, Estonii czy Węgrzech. Na szarym końcu zestawienia znalazła się Bułgaria, gdzie zaledwie 11 proc. pracowników ma sprzęt do pracy zdalnej.

- Cała Unia Europejska mocno odczuwa skutki gospodarcze pandemii koronawirusa. Firmy, które miały taką możliwość, w szybkim tempie musiały przystosować się do nowych warunków, m.in. poprzez zapewnienie pracownikom możliwości pracy zdalnej. Wiele przedsiębiorstw zainwestowało w sprzęt, który daje możliwość wykonywania obowiązków poza biurem i wydaje się, że ta forma pracy zostanie z nami na dłużej. Korzyści dostrzegają pracownicy, którzy mają więcej czasu wolnego i pracodawcy, którzy widzą, że ta forma jest równie efektywna, co praca w biurze – wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Koronawirus wpłynie na popularyzację home-office

Wiele wskazuje na to, że w 2020 roku zobaczymy duży wzrost znaczenia pracy zdalnej. Z badania Grafton Recruitment i CBRE przeprowadzonego przed wybuchem epidemii koronawirusa wynikało, że zdecydowana większość polskich pracowników liczy na możliwość pracy zdalnej przez co najmniej jeden dzień w tygodniu (86 proc.). 13 proc. pracowników chciało pracować poza biurem nawet 4 dni. -

- Praca zdalna do tej pory była traktowana jako benefit dla pracowników. Pracodawcy chcieli w ten sposób zachęcić najlepszych, dając im swobodę decydowania o miejscu wykonywania obowiązków przez np. jeden czy dwa dni w tygodniu. Teraz to się zmieni. Praca zdalna stanie się czymś naturalnym, zwłaszcza, że coraz więcej pracowników ma odpowiedni do tego sprzęt – podsumowuje Krzysztof Inglot.