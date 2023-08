Polacy coraz dłużej mieszkają z rodzicami

W 2022 roku średnia wieku, w którym młodzi Europejczycy wyprowadzają się z domu w UE wynosiła 26,4 roku, niemal tyle samo, co przed pandemią. Polska znajduje się w dziesiątce państw, w których trwa to najdłużej. Młodzi Polacy wyfruwają z gniazda mając średnio 28,9 roku.

To, jak długo młodzi ludzie mieszkają z rodzicami, jest odzwierciedleniem zamożności danego kraju i możliwości stwarzanych młodym ludziom.

Młodzi Polacy wyfruwają z gniazda mając średnio 28,9 lat. W naszym kraju wiele zmieniła pandemia, bo jeszcze w 2019 roku Polacy wyprowadzali się od rodziców mając średnio 27,4 lata.

Najdłużej w domu zostają Chorwaci – do 33. roku życia, najkrócej zaś Finowie, którzy idą na swoje przeciętnie w wieku 21 lat.

– Istnieje zależność między stopniem rozwoju danego kraju a szybszym usamodzielnianiem się młodych ludzi. Wynika to wprost z kosztów samodzielnego mieszkania. Tam, gdzie młodzi mogą łatwo znaleźć pracę, dostają wysokie stypendia czy mają wsparcie od rodziców, szybciej wyprowadzają się z domu. Dotyczy to takich miejsc jak np. Finlandia, Szwecja czy Dania. Na drugim biegunie znajduje się natomiast Chorwacja, Słowacja, Grecja czy Bułgaria, gdzie ten proces trwa dłużej i młodzi mają w momencie opuszczenia rodzinnego domu więcej niż 30 lat. To oznacza, że tych dorosłych już ludzi nie stać do tego czasu na samodzielność – mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

W jakim wieku młodzi ludzie usamodzielniają się w poszczególnych krajach UE

Chorwacja, Słowacja, Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Malta i Włochy – to w tych krajach - jak pokazują dane Eurostatu - młodzi ludzie wyprowadzają się najpóźniej, bo mając trzydzieści lub więcej lat. Patrząc szczegółowo wygląda to następująco: 33,4 roku w Chorwacji, 30,8 roku w Słowacji, 30,7 roku w Grecji, 30,3 roku w Bułgarii oraz Hiszpanii, 30,1 roku w Malcie oraz 30 lat we Włoszech. Co ważne, w niemal wszystkich tych krajach sytuacja w 2022 roku jest gorsza niż przed pandemią. Jedynym wyjątkiem są Włochy, gdzie młodzi wyprowadzali się w 2019 roku mając 30,1 roku, a teraz jest to równo 30 lat. Największa różnica dotyczy Chorwacji. Młodzi ludzie w 2022 roku opuszczali rodzinny dom, mając ponad 33 lata, a przed pandemią było to 31,8 roku.