Polacy chcą wrócić do biur, ale jest jedno "ale"

Znaczna większość polskich pracowników planuje wykonywać służbowe obowiązki w modelu hybrydowym, łącząc aktywność zawodową w domu i biurze. Jednak wiąże się z tym pewien problem; aż 4 na 5 pracowników deklaruje, że hałas w biurze rozprasza ich uwagę.

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 22 lut 2022 14:49





Znaczna większość polskich pracowników planuje wykonywać służbowe obowiązki w modelu hybrydowym (fot. mat. pras.)

Model hybrydowy wydaje się najlepszą opcją, jednak związany jest on z powrotem do pracy w siedzibie firmy, od której się odzwyczailiśmy.

Hałas w pracy powoduje wiele skutków ubocznych, które odczuwają pracownicy spędzający dużo czasu na rozmowach telefonicznych

Lepsza koncentracja pracowników, większa produktywność oraz pewność siebie podczas rozmów telefonicznych to tylko niektóre z korzyści wdrożenia rozwiązań wykorzystujących technologię redukcji hałasu.

Blisko 1/3 (29 proc.) z nich chce pracować w schemacie 2 dni w domu i 3 dni w biurze, a 1/4 (25 proc.) chciałaby wdrożyć odwrotny model dni (3 w biurze i 2 na home office). Zaledwie 9 proc. badanych wskazuje, że pracodawca nie dał im wyboru i zarządził powrót do biura w pełnym wymiarze – wynika z badania „Evolution of the workplace” przeprowadzonego na zlecenie Poly, firmy produkującej urządzenia do rejestracji i transmisji dzwięku.

Zdaniem Jakuba Abramczyka, sales directora Eastern Europe w Poly, w obecnych realiach model hybrydowy wydaje się najlepszą opcją, jednak związany jest on z powrotem do pracy w siedzibie firmy, od której się odzwyczailiśmy.

- Pracując z domu, zdążyliśmy zapomnieć, ile „rozpraszaczy” jest w biurze: rozmowy współpracowników, dzwoniące telefony, powiadomienia tekstowe kolegów i koleżanek, odgłosy ekspresu do kawy czy spotkania i webinary, w których bierze udział większa liczba osób, więc często odtwarzane są z dźwiękiem w przestrzeni wspólnej – zauważa Jakub Abramczyk.

Hałas w pracy

Dlatego nic w tym dziwnego, że aż 4 na 5 pracowników, według raportu Persona Research October 2020 Factworks, deklaruje, że hałas w biurze rozprasza ich uwagę. Z tego samego badania wynika również, że staliśmy się mniej odporni na niepożądane dźwięki – podczas badania przeprowadzonego w 2020 roku, aż 94 proc. pracowników stwierdziło, że doświadczyło hałasu otoczenia podczas rozmów – co stanowi wzrost z 71 proc. pracowników w 2017 roku.

Członkowie zespołów wykonujący służbowe obowiązki w modelu hybrydowym pracują w wielu różnych przestrzeniach roboczych – w biurze, w domu, w podróży, a nawet w kombinacji wszystkich trzech – i każdy z nich potrzebuje rozwiązań technologicznych, które sprostają jego potrzebom. - Warto zauważyć, że hałas w pracy powoduje wiele skutków ubocznych, które odczuwają pracownicy spędzający dużo czasu na rozmowach telefonicznych. Jest to przede wszystkim utrata koncentracji, zmniejszenie wydajności, zmęczenie czy odczucie wypalenia zawodowego. Dodatkowo niepożądane dźwięki w miejscu pracy mogą prowadzić do niezbyt pozytywnych wrażeń klientów ze spotkania oraz negatywnego wpływu na reputację organizacji – analizuje Jakub Abramczyk. Zaopatrując członków zespołów w narzędzia do komunikacji, należy pamiętać, że ludzie są różni. Ważne jest, aby zrozumieć, jak pracownicy wykonują swoje obowiązki w typowy dzień i docenić różnice w sposobie komunikacji. Niezależnie od tego, czy pracują zdalnie, czy w biurze, przez telefon czy przy użyciu laptopa, każdy powinien mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na równych prawach, bez względu na to, jaki sposób pracy wybrał. Rozwiązania technologiczne Mikrofony w laptopach często nie są wystarczająco dobre, aby stworzyć wrażenie przebywania w tym samym pomieszczeniu. Nie eliminują one hałasu z otoczenia ani nie wychwytują subtelnych intonacji głosu, które również mają duże znaczenie w komunikacji. Jeśli zarówno pracownicy biurowi, jak i zdalni mają szansę na klarowne i czyste dźwięki oraz bycie wyraźnie usłyszanym, spotkania będą bardziej satysfakcjonujące oraz udane dla osób po obu stronach. - Lepsza koncentracja pracowników, większa produktywność oraz pewność siebie podczas rozmów telefonicznych to tylko niektóre z korzyści wdrożenia rozwiązań wykorzystujących technologię redukcji hałasu. Te czynniki mają ogromny wpływ nie tylko na komfort pracy członków zespołów, ale również ogólne postrzeganie organizacji. Powrót do pracy z biura może być nie lada wyzwaniem, dlatego warto wyposażyć pracowników w rozwiązania, które pozwolą na komfortową pracę w każdym miejscu, bez spadku jej jakości – podsumowuje przedstawiciel Poly.

