Polacy chcą mniej pracować. "Takich ofert pracy będzie coraz więcej"

Z danych Eurostatu wynika, że Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Średni tygodniowy czas pracy w naszym kraju wyniósł 39,7 godzin. Dłużej pracowali tylko Grecy (średnia 40,1 godziny) oraz Rumuni (39,8 godziny). Średnia dla wszystkich krajów członkowskich wyniosła 36,2 godziny pracy tygodniowo. Najkrócej w Unii Europejskiej, bo poniżej 36 godzin tygodniowo, pracują Szwedzi (35,4 godziny), Irlandczycy (35,8 godziny), Francuzi (35,8 godziny) oraz Luksemburczycy (35,8 godziny).

Oczekiwania polskich pracowników są jednak jasne i zdecydowana większość z nich chce pracować krócej – czy to przez skrócenie dnia albo tygodnia pracy, czy przez dodatkowe dni wolne w roku.

- W Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej pracujemy długo, choć warto pamiętać, że jeszcze nie tak dawno standardem była praca w soboty. To się zmieniło i wiele wskazuje na to, że czas pracy globalnie będzie się skracał. Konsekwencją może być właśnie 4-dniowy tydzień pracy. W Polsce jest to jeszcze na razie perspektywa długoterminowa i na pewno nie obejmie ona całego rynku pracy. Widać jednak, że nasi pracownicy uważają tę ideę za atrakcyjną i chcą docelowo pracować mniej - zauważa Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Z “Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że dla pracowników, po dwóch latach funkcjonowania w pandemii, priorytetem jest zdrowie. Niemal co trzecia osoba (35 proc.) przyznaje, że ze wszystkich dostępnych na rynku benefitów pracowniczych, najbardziej chciałaby otrzymać od pracodawcy rozbudowany pakiet opieki medycznej.

To głównie efekt pandemii, pocovidowych powikłań i ograniczonej dostępności do lekarzy.

Magda Woźniak, HR menedżer w firmie PLUM (producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej), zauważa, że zmiany zaczęły zachodzić w 2021 roku, kiedy zmieniło się podejście do pakietów medycznych, które do tej pory nie były aż tak bardzo pożądane.

- Lawinowo zaczęli dopisywać się od tego benefitu również młodzi ludzie pracujący zdalnie, w biurze, jak i przy produkcji - podkreśla Magda Woźniak.

Z raportu płacowego Hays Polska wynika, że dla 34 proc. pracowników rozszerzony pakiet medyczny jest najbardziej pożądanym benefitem.

Chcemy pracować mniej

Zaraz po zdrowiu przychodzi czas na odpoczynek, którego potrzebujemy coraz więcej. Wizja skróconego dnia czy tygodnia pracy lub wydłużenia urlopu jest atrakcyjna w sumie dla 80 proc. Polaków.

Najbardziej zachęcająco brzmi dla pracowników 4-dniowy tydzień pracy, za którym opowiada się 29 proc. osób. Na drugim miejscu są dodatkowe dni wolne w roku, które zadowolą 28 proc. pracowników, a 23 proc. zatrudnionych za optymalne uznaje skrócenie dnia pracy o jedną godzinę dziennie.

- Coś, co kiedyś wydawało się nierealne, teraz zaczyna stawać się naszą codziennością. Choć nadal są to raczej pojedyncze przypadki. Warto wspomnieć np. o Nordic Consulting and Development Company. To polsko-duńskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania i dostarczaniem usług IT dla firm ubezpieczeniowych, które wprowadziło model 4-dniowego tygodnia pracy, bez obniżania poziomu wynagrodzenia. Natomiast Onex Group oferuje swoim pracownikom nielimitowane urlopy. Zatrudnieni sami decydują, ile dni wolnych w roku potrzebują. Tego typu propozycji i ofert na rynku pracy będzie coraz więcej, zwłaszcza w tych sektorach, w których o pracowników jest wyjątkowo trudno - wymienia Krzysztof Inglot.

To, jaki wpływ na pracowników i jakość ich pracy ma skrócenie czasu pracy, przeanalizowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzięli pod uwagę wyniki eksperymentów, jakie przeprowadziło już wiele państw czy firm – z sektora prywatnego i publicznego. Wskazują one, że skrócenie czasu pracy może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników.

- Do eksperymentów potwierdzających taki wynik należą między innymi te przeprowadzone w firmach Perpetual Guardian (Nowa Zelandia), Toyota (Szwecja) i Microsoft (Japonia). W serwisie Toyoty po wprowadzeniu 6-godzinnego dnia pracy produktywność wzrosła o 14 proc., zaś przychody firmy o 25 proc. w stosunku do standardowego 8-godzinnego dnia pracy. Pomysł testowany był również w Polsce, głównie w firmach z sektora IT. Firmy, które wprowadziły 6-godzinny bądź 4-dniowy tydzień pracy, wskazują, że rozwiązanie takie zwiększyło produktywność ich pracowników - napisali przedstawiciele PIE.

W instytucjach sektora publicznego skrócenie wymiaru czasu pracy wiązało się z podniesieniem poziomu jakości świadczonych usług przy równoczesnym utrzymaniu produktywności.

Dane pokazują, że większość przeprowadzonych eksperymentów wpłynęła na poprawę jakości życia pracowników. Zaobserwowano wśród nich niższy poziom stresu, niższy poziom absencji chorobowej, a także wyższy poziom zadowolenia z możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego.

Mniej popularne benefity wśród polskich pracowników, na które wskazuje mniej niż co piąta osoba, to: home office przez 2-3 dni w tygodniu (15 proc. wskazań), szkolenia online (13 proc. wskazań), dofinansowanie do zdalnych form rozrywki, jak np. Netflix (11 proc. wskazań), doradztwo podatkowe z zakresu Polskiego Ładu (10 proc. wskazań). Najmniej atrakcyjne dla pracowników jest wsparcie psychologiczne, którego oczekuje 9 proc. osób. Urlop menstruacyjny wskazało 5 proc. pracowników.

