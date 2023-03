Polacy będą pracować krócej, to nieuniknione

Oczekiwania polskich pracowników są jasne. Zdecydowana większość z nich chce pracować krócej - czy to przez skrócenie dnia albo tygodnia pracy, czy przez dodatkowe dni wolne w roku. Nie dziwi dyskusja dotycząca skrócenia tygodnia pracy, nie dziwią także polityczne zapewnia i projekty ustaw.

Według danych OECD w 2021 przeciętny Polak pracował średnio 1830 godzin w roku, podczas gdy średnia UE to 1566 godzin.

Wśród 27 państw UE jesteśmy więc pod tym względem na 5. miejscu (razem z Cyprem, Portugalią i Słowenią). Średnia dla całej Unii Europejskiej to 40,5 godziny pracy w tygodniu.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2021 roku statystyczny pracownik na etacie w Polsce pracował w tygodniu średnio 41,3 godziny. Najwięcej pracowali Serbowie – 44,2 godziny i Szwajcarzy – 43,6. Z krajów należących do Unii Europejskiej dłużej od Polaków pracowali Grecy – 43,2 godziny tygodniowo, Austriacy – 41,8 i Szwedzi – 41,6.

We wrześniu 2022 roku projekt ustawy w sprawie skrócenia tygodnia pracy z 40 do 35 godzin złożyła Partia Razem.

- Wypełniamy zobowiązanie, które daliśmy naszym wyborcom w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku, jak i tym wszystkim osobom, które poparły projekt ustawy w 2018 roku (a było to prawie 50 tysięcy ludzi). Uważamy, że polska gospodarka potrzebuje innowacyjnych pomysłów. O skróceniu czasu pracy co i rusz przewijają się artykuły w prasie. Mówią o tym także niektórzy politycy zarówno z opozycji, jak i z kręgów PiS. My mówimy sprawdzam - składamy projekt ustawy i będziemy chcieli porządnej dyskusji o przepracowaniu Polaków i pomysłach na skrócenie dnia pracy – wyjaśniał na łamach PulsHR.pl Bartosz Grucela z Partii Razem.

Z projektem dzieje się niewiele, choć stał się on ostatnio przyczynkiem do dyskusji podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Przyszłości Pracy.

Głos w sprawie skracania czasu pracy zabrało także OPZZ, które przypomina, że 35-godzinny tydzień pracy i dwie wolne niedziele dla pracujących w niedziele był jednym z 21 postulatów OPZZ ogłoszonych ponad trzy lata temu.

Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu (fot. Shutterstock)

Rozwiązanie nieuniknione, ale rodzące wiele pytań

Obecny podczas spotkania zespołu dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i polityki Społecznej Marcin Stanecki wyjaśniał, że postulaty dotyczące czasu pracy wpływają do ministerstwa na bieżąco. Nie zawsze proponowane rozwiązania są korzystne dla strony pracowniczej.

- Najważniejsze w przypadku tego zagadnienia jest wysłuchanie głosu strony społecznej. Zmiany dotyczące czasu pracy powinny być podnoszone podczas spotkań Rady Dialogu Społecznego. Pracodawcy powinni wypowiedzieć się o finansowym aspekcie takich rozwiązań - wyjaśniał.

Nadia Kurtieva z Konfederacji Lewiatan zwróciła uwagę, że skrócenie czasu pracy nie jest możliwe w każdej branży.

- Nie mamy wątpliwości, że skrócony czas pracy wpłynie pozytywnie na wydajność pracowników i pozytywnie wpłynie na ich dobrostan. Nie do końca widzę jednak takie rozwiązanie w branżach, w których pracownik musi pozostawać w sposób ciągły do dyspozycji pracodawcy, myślę o gastronomii, turystyce, rozrywce czy opiece medycznej. I tu naszym zdaniem nie ma możliwości skrócenia tygodnia pracy.

Jak dodaje, uzupełnianie części etatów, które powstałyby w wyniku skrócenia czasu pracy, w obecnej sytuacji byłoby niezwykle trudne.

Kluczowe, co wynika między innymi z dyskusji podczas obrad zespołu ds. przyszłości pracy, są kwestie związane z kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy.

- Prawo pracy już teraz jest dość słabo przestrzegane. Wielokrotnie składaliśmy poprawkę do budżetu, by sfinansować Państwową Inspekcję Pracy. Nie można wymagać niemożliwego od ludzi, którzy są niedofinansowani, mają braki kadrowe i sami nie maja narzędzi, by wyciągać konsekwencje wobec pracodawców łamiących zapisy prawa pracy - wyjaśniała Marcelina Zawisza z Lewicy, wiceprzewodnicząca zespołu.

Jak dodawała, krótszy tydzień pracy to także szansa na większą aktywizację kobiet na rynku pracy, które często przez pełnienie funkcji opiekuńczych są z rynku pracy wykluczane lub pracują w niepełnym wymiarze godzin.

40 godzin pracy tygodniowo standardem, ale nie wszędzie

40-godzinny tydzień pracy to standard przyjęty przez wiele przedsiębiorstw na świecie. Ogólne przepisy prawa pracy w UE mówią, że pracodawca musi zadbać, aby średni tygodniowy czas pracy pracowników – włącznie z godzinami nadliczbowymi – nie przekraczał 48 godzin w przeliczeniu na maksymalnie czteromiesięczny okres odniesienia.

Jednak rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje UE różnią się między sobą. Z przepisów unijnych wynika zakres swobody w uregulowaniu kwestii wymiaru czasu pracy. Dlatego są państwa, które ustawowo pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo. Dla przykładu, zgodnie z prawem Irlandczycy pracują 39 godzin tygodniowo, Włosi 38, Duńczycy 37, a Francuzi – 35.

8-godzinny dzień pracy obowiązuje w Polsce już ponad 100 lat. Ustanowiono go w 1918 roku, a dekret wprowadzający to rozwiązanie podpisał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Obowiązkowo pracowano wówczas również w soboty. Dopiero 21 lipca 1973 r. Polacy po raz pierwszy w historii nie poszli do pracy w sobotę. Jednak w tym roku zyskali tylko dwie wolne soboty. W kolejnych latach zwiększała się ich pula.

Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl