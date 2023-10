Pokolenie Z na rynku pracy. "Młodzi odważyli się zmieniać zastany porządek"

Opinie o Pokoleniu Z od początku nie są pochlebne. Stereotypy na ich temat głoszą, że to pracownicy roszczeniowi, niezaangażowani i mało ambitni, przy jednoczesnym oczekiwaniu wynagrodzenia niewspółmiernie wysokiego do ich doświadczenia i umiejętności. Wyniki badania ADP rysują jednak inny obraz najmłodszych osób, które wkroczyły na rynek pracy.

Co jednak najbardziej przeszkadza tym, którzy nie odnaleźli się w aktualnych organizacjach? Z raportu ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View” wynika, że na szczycie tej listy znajdują się: zwiększenie zakresu obowiązków bez współmiernego wzrostu wynagrodzenia (41,94 proc.), brak szkoleń i rozwoju (32,26 proc.) oraz brak wsparcia ze strony menedżerów (16,13 proc.).

Innym stereotypem związanym z pokoleniem Z jest ten mówiący o braku chęci brania na siebie odpowiedzialności za wykonywane zadania i dążenie za wszelką cenę do osiągnięcia work-life balance.

Z badań wynika, że to właśnie tej grupie pracowników – bardziej niż pozostałym grupom wiekowym najbardziej zależy na: awansie (15,43 proc.), poszerzaniu swoich kompetencji (32,80 proc.) oraz szkoleniach i rozwoju (26,05 proc.). Priorytetem jest zaś zadowolenie z dnia pracy (43,73 proc.), rozwój kariery (34,73 proc.) oraz elastyczne godziny pracy (32,80 proc.).

- Rynek pracy zadrżał w posadach, gdy wstąpiło na niego najmłodsze pokolenie. A to wszystko dlatego, że młodzi odważyli się zmieniać zastany porządek. Zamiast nieograniczonych nadgodzin – często nieuzasadnionych – wybrali work-life balance i stanowcze rozgraniczenie życia prywatnego od zawodowego. Rynek jednak dość szybko zauważył, że przypięta etykieta ma niewiele wspólnego z rzeczywistością i dzięki umiejętnemu zarządzaniu oczekiwaniami i potencjałem pracowników, możliwe jest tworzenie efektywnych zespół skoncentrowanych na osiąganiu celów zawodowych i rozwoju swoich kompetencji – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Co jedenasty młody pracownik codziennie odczuwa stres związany z pracą

Aż 63,34 proc. młodych pracowników twierdzi, że ich pensja jest sprawiedliwa w stosunku do oferowanych firmie umiejętności, a 60,13 proc. ma taką samą opinię na temat pełnionej przez siebie roli i zakresu obowiązków.

Co z zarzutem braku zaangażowania w wykonywaną pracę? Co jedenasty młody pracownik (13,83 proc.) codziennie odczuwa stres związany ze swoją pracą. Stres i zmęczenie nie są jednak dla nich powodem do porzucenia miejsca zatrudnienia czy emigracji. Co prawda już co drugi (48,87 proc.) młody pracownik rozważa przeprowadzkę np. zagranicę, co jednak wcale nie oznacza odejścia z firmy, a jednak zmianę modelu współpracy z obecnym pracodawcą.

– Pracodawcy stanęli przed nie lada wyzwaniem pogodzenia interesów kilku generacji aktywnych na rynku pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu różnic międzypokoleniowych. Kwestię nadgodzin, która dla starszych pracowników jest dość naturalna, dla najmłodszych jest kompletnie niedopuszczalna - mówi Anna Barbachowska. – Pracodawcy powinni więc skupić się na wypracowywaniu jasnych regulaminów i zasad pracy, które będą akceptowalne dla wszystkich zatrudnionych – dodaje ekspertka.

Konflikt pokoleń w firmie – trzeba odrzucić stereotypy i uprzedzenia

Młodzi zawsze buntowali się i chcieli robić pewne rzeczy po swojemu, a system akceptował taką ich postawę jako naturalny element zastępowania starszych roczników przez młodsze. Teraz jest inaczej – przedstawiciele generacji Z są odbierani jako leniwi, roszczeniowi i trudni w zarządzaniu.

Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska, zwraca uwagę, że pokolenie Z to pierwsze pokolenie wychowane w systemie edukacji, który mocno promował samorealizację czy poszukiwanie własnej tożsamości w odróżnieniu, a nawet w kontrze do edukacji tradycyjnej nastawionej na dostosowywanie się do reguł społecznych i presji na tradycyjnie definiowany sukces (dobra materialne, prestiż, władza).

Zetki to także pierwsze pokolenie wychowane ze smartfonem w ręku, a nie przed telewizorem czy z okazjonalnie używanym stacjonarnym komputerem.

– Smartfon jest podręcznym, ciągłym i szybkim źródłem spersonalizowanej informacji, co niweluje potrzebę uczenia się, tradycyjnie rozumianego jako przyswajanie i zapamiętywanie nowych informacji – zaznacza Gniazdowski.

Inne jest również podejście młodych do autorytetów opartych na szacunku dla wiedzy, władzy czy doświadczenia. Zdaniem Pawła Gniazdowskiego powszechność przekazów medialnych, multiplikowana przez media społecznościowe, rozmywa czy wręcz podważa tradycyjne źródła autorytetu, które są nadal potrzebne w firmach skupionych na realizacji narzuconych z góry celów biznesowych.

Z kolei w oczach młodych autorytet zależy bardziej od liczby rekomendacji – „lajków” i „share’ów” – niż od obiektywnej oceny merytorycznej.

– W pewnym sensie firmy, które mierzą się z problemami, mają to, co chciały. Z różnych powodów, zamiast dopasowywać nowe pokolenie do standardów profesjonalnej, efektywnej organizacji biznesowej, same zaczęły dostosowywać się do młodych pokoleń poprzez kult technologii, wachlarze benefitów, wkraczanie w życie i poglądy osobiste pracowników, kuszenie ogólnospołeczną „misyjnością” (CSR). Tymczasem powinny promować profesjonalne wartości, takie jak skupienie na zadaniach czy identyfikacja z celami biznesowymi – uważa Paweł Gniazdowski.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl