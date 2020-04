Pokazują dobre przykłady. Rusza akcja #niezwalniajmy

Przystępujące do akcji firmy, w pierwszej kolejności deklarują, że ograniczanie zatrudnienia będzie ostatnim elementem redukcji kosztów.

Głównym celem akcji jest informowanie o firmach, które mimo kryzysy nie planują zwolnień lub ograniczają je do minimum.

- Akcja #niezwalniajmy jest reakcją na obecną sytuację na rynku pracy, która z dnia na dzień zmieniła się diametralnie. Rozpadają się zespoły, które budowano często przez wiele lat, wyszukując odpowiednich kandydatów, budując z nimi relacje i tym samym kulturę organizacji. Jeszcze miesiąc temu specjaliści od employer brandingu zastanawiali się, w jaki sposób przyciągnąć do organizacji tych najlepszych i sprawić, by chcieli w niej pozostać. Teraz, wiele utalentowanych i doświadczonych osób szuka pracy, której coraz częściej nie ma - wyjaśnia inicjatorka akcji Magdalena Felczak, założycielka Homejob.

Przystępujące do akcji firmy, w pierwszej kolejności deklarują, że ograniczanie zatrudnienia będzie ostatnim elementem redukcji kosztów.

- W strumieniu informacji na temat zwolnień umykają te nieliczne, pozytywne, płynące od niektórych firm, wskazujące na to, że będą one robiły wszystko, by zachować swoje zespoły. Być może nastąpią zmiany strukturalne, być może ograniczenie wynagrodzenia, ale jednak postarają się uniknąć zwolnień. I te przykłady w ramach naszej akcji chcemy wyławiać i pokazywać jako inspirację dla innych - dodaje Felczak.

Akcję wspiera między innymi Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czy Business Centre Club. Do tej pory dołączyły do niej m.in. ANG Spółdzielnia, Media Scope Group, Skin Vitale, Grupa Producentów Owoców Galster czy firma Decerto.

- Decerto od samego początku działania, budowane jest w oparciu o długoterminową i stabilną strategię - mówi członek zarządu firmy Marcin Nowak.

- Dzięki temu, w obecnym kryzysie klienci wierzą nam, że zrealizujemy ich projekty, pracownicy wierzą, że jutro będą mieli pracę. Ta wiara trzyma nas razem i nie mieliśmy do tej pory dużych gwałtownych zatrzymań jakie niestety obserwujemy u konkurencji. Pojedyncze osoby, dla których skończyły się projekty zostały przydzielone do innych - nawet kosztem rentowności tych projektów - dodaje.

Inicjatorzy akcji planują tworzyć i publikować co miesiąc bazę firm, którym udało się utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie.