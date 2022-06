Podwyżki o 1000 zł nie robią już wrażenia. To nie biznes rozdaje teraz karty

Choć początek pandemii wskazywał, że rynek pracownika może wyhamować, tak się nie stało. Wystarczyły 3-4 miesiące, by firmy uzmysłowiły sobie, że to nie one rozdają karty w czasie rekrutacji. - Dziś mamy do czynienia z rynkiem pracownika 2.0, który jest dwa razy silniejszy niż przed pandemią. Podwyżki o 500-1000 zł już nie robią na wielu wrażenia, oczekiwania finansowe są dużo większe - przyznaje Krzysztof Tuszyński z firmy rekrutacyjnej Michael Page.

O tym, że presja płacowa zostanie z nami na dłużej, i co więcej, będzie przybierać na sile, analitycy rynku pracy mówili od miesięcy. Już na początku roku wyniki badania „Monitor Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster wskazywały, że w 2022 r. presja płacowa będzie rosła na potęgę. Podwyżek w najbliższym czasie spodziewa się połowa pracowników. W tej grupie są osoby, które nie są zadowolone ze wzrostu wynagrodzeń, jaki odczuły w ubiegłym roku. Nie pomyliły się.

Krzysztof Tuszyński z firmy rekrutacyjnej Michael Page przyznaje, że obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika 2.0, a co za tym idzie - oczekiwania finansowe pracowników idą mocno w górę.

- O ile już przed pandemią COVID-19 mówiliśmy, że rynek należy do pracowników, to pandemia na chwilę zastopowała ten trend. Przez 2-4 miesiące wydawało się, że wróci rynek pracodawcy. Jednak na na tę chwilę nadal mamy rynek pracownika, który wrócił ze zdwojoną siłą. Nazywam go rynkiem pracownika 2.0. W efekcie czymś, co będzie towarzyszyć nam na stałe, będzie rekrutacja. Z perspektywy pracodawcy i wzywań, jakie będzie dostarczał nam rynek - mówił podczas konferencji "„Doing Business” w 2022 roku - inwestycje, rozwój i zarządzanie w czasach dynamicznych zmian".

Tuszyński podkreśla też, że presja płacowa idzie mocno w górę. Co ważne, rosną nie tylko oczekiwania finansowe, ale powiększa się również grono pracowników, którzy uważają, że powinni otrzymać podwyżkę.

- Wzrost oczekiwań finansowych jest bardzo mocno widoczny. Nie mówimy dziś o kwotach podwyżki rzędu 500-1000 złotych. Oczekiwania finansowe rosną bardzo dynamicznie. O ile na początku obserwowaliśmy większe zainteresowanie podwyżkami wśród kadry specjalistycznej, to dzisiaj widać już, że kadra menedżerska oczekuje więcej. Wzrost oczekiwań przewyższa inflację i śmiało mogę powiedzieć, że jest to wzrost rok do roku na poziomie 20-25 proc. A w niektórych sytuacjach, jak zespoły IT, te oczekiwania rosną jeszcze szybciej - dodaje.

Jego zdaniem jeśli inflacja będzie postępowała nadal w takim tempie jak obecnie, to korelacja między jej wzrostem a oczekiwaniami finansowymi będzie nadal widoczna.

Warto przypomnieć, że w kwietniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6626,95 zł brutto i było wyższe o 14,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2021 r. Zdaniem ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w kolejnych miesiącach wynagrodzenia nadal będą rosnąć w dwucyfrowym tempie.

- Płace w kwietniu przyspieszyły z 12,4 do 14 proc. rok do roku. Czyli nie powinniśmy narzekać na inflację, bo podwyżki ją statystycznie z nawiązką kompensują. Niestety nie wróży do dobrze dla perspektyw spadku inflacji. Spirala płacowo-inflacyjna kręci się szybko. Trafność prognoz przemilczymy - komentowali z kolei ekonomiści z banku Pekao.

Ciągła rekrutacja

Tuszyński odnosząc się z kolei do konieczności prowadzenia przez firmy ciągłych rekrutacji, wskazuje m.in. na konsekwencje wojny w Ukrainie. Jako przykład podaje sektor budowlany, który dość mocno odczuł odpływ pracowników ze Wschodu. Jego zdaniem rozwiązanie tego problemu będzie największym wyzwaniem, z jakim będzie musiała zmierzyć się branża w najbliższym czasie. Zaś konsekwencje tego problemu odczujemy my wszyscy - w postaci opóźnień na budowach domów, dróg czy w realizacji ważnych inwestycji i rosnących kosztach.

- W Polsce bezrobocie wynosi 5,4 proc. Jeżeli wliczymy w to bezrobocie strukturalne, czyli grupę bezrobotnych, która nie chce podjąć pracy i jej nie podejmie, to okaże się, że dzisiaj zasoby bezrobotnych są na bardzo niskim poziomie - wylicza przedstawiciel Michael Page. Jak podkreśla, tutaj z pomocą przychodzi Przemysł 4.0.

- To temat, który był wałkowany od lat, każdy mówił, jak będzie wyglądać Przemysł 4.0, ale mało kto implementował go do siebie. Dziś firmy często nie mają wyjścia, wchodzą w Industry 4.0, wprowadzają do pracy roboty; najczęściej są to roboty kooperujące, czyli koboty. Siłą rzeczy może dojść do sytuacji, gdzie firmy będą w stanie realizować bieżącą produkcję przy zachowaniu obecnego stanu personelu, a nawet przy mniejszej liczbie zatrudnionych pracowników. To może być zbawienne dla naszego rynku, bo te osoby znajdą pracę w innych firmach. Musimy mieć na uwadze, że nasz rynek cały czas jest niesamowicie rozgrzany. Liczba nowych inwestycji jest ogromna, a końca nie widać - podkreśla.

Sytuacja, o której mówi Krzysztof Tuszyński, ma miejsce m.in. w fabrykach należących do firmy Velux. Jak w rozmowie z nami przyznał Jacek Siwiński, prezes Velux Polska, w jego firmie, mimo że nie zwiększa się zatrudnienia, produkcja systematycznie rośnie.

- Z jednej strony zwiększamy skalę produkcyjną, pracujemy na pełnych obrotach, ale z drugiej strony w produkcji postępuje automatyzacja. Więc to się balansuje. Poziomy zatrudnienia są podobne, a skala produkcji się zwiększa - opowiadał.