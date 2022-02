Podwyżka przestaje działać. Przyczyna jest prostsza, niż myślicie

Choć pieniądze są wysoko na liście oczekiwań pracowników, to nie są jedyne. Zatrudnieni zwracają uwagę także na inne elementy, m.in. na atmosferę w zespole i relacje z szefem. Czy jednak dobry lider może zastąpić podwyżkę?

Rekordowa inflacja coraz częściej używana jest przez pracowników jako argument za przyznaniem im podwyżki. Presję płacową pogłębia nasilający się rynek pracownika. Jak jednak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, w styczniu 2022 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 307 tys. nowych ofert pracy. To o 37 proc. więcej niż w styczniu 2021 roku.

Firmowe budżety nie są jednak z gumy, a pensji nie można podnosić w nieskończoność. Co mogą zrobić pracodawcy? Powinni pamiętać, że choć pieniądze są w czołówce oczekiwań, to nie są jedyne. Pracownicy zwracają uwagę także na inne elementy, m.in. na atmosferę w zespole i relacje z szefem. Czy dobry lider może jednak zastąpić podwyżkę?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak zaznacza Agnieszka Jagiełka, dyrektor zarządzająca Lee Hecht Harrison Polska (LHH), kluczowe jest pytanie, jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik w stosunku do rynku i na ile jego sytuacja osobista sprawia, że kwestia zarobków jest sprawą kluczową.

- Jeśli bierzemy kredyt, powiększa się nasza rodzina, zaczynamy inwestować w edukację dzieci lub pojawia się choroba, której leczenie wymaga poważnych nakładów finansowych, nawet najlepszy szef nie wygra z konkretną potrzebą zwiększenia przychodów – wyjaśnia Agnieszka Jagiełka.

- Dla większości ludzi jednak podwyżka jest symbolem uznania, dostrzeżenia i uhonorowania na poważnie wartości, jaką wnosi dany pracownik do firmy, jest widocznym atrybutem docenienia. W książce "Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia" Patrick Lencioni pisze o anonimowości, braku poczucia znaczenia, wartości wnoszonej pracy i braku miar czy obiektywnej oceny, która pomagałaby się zorientować, czy to, co robię, robię dobrze. Za te trzy rzeczy w gruncie rzeczy odpowiada szef i jeśli o nie zadba, nie musi "kupować" motywacji pracowników do wykonywania ich zadań – dodaje Jagiełka.

W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland. W komentarzu do „Raportu płacowego” Hays Poland wskazuje, że relacja z bezpośrednim przełożonym ma ogromny wpływ na satysfakcję z pracy.

- Podczas pracy zdalnej obie strony miały okazję doświadczyć, jak kluczową rolę w relacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem odgrywa wzajemne zaufanie. Osoby pracujące zdalnie doceniały fakt, że przełożony jest dla nich dostępny, dostrzega i docenia ich wysiłek, jednocześnie oferując im niezależność i ufając, że są w pełni kompetentni, aby doskonale wykonać swoją pracę w warunkach domowych. W czasie pandemii, gdy wiele firm znajdowało się w procesie zmiany, charakterystyka dobrego menedżera jeszcze silniej opierała się na poczuciu, że w razie potrzeby wstawi się za podwładnymi i zadba o ich interes – ocenia Agnieszka Kolenda.

Czy dobry szef zastąpi podwyżkę?

Agnieszka Kolenda zwraca również uwagę, że zmęczeni pandemią i intensywnym trybem pracy coraz częściej rozważamy alternatywne rozwiązania – zmianę ścieżki zawodowej lub przerwę w karierze, która umożliwi realizację naszych celów i pasji. Na pytanie o ocenę prawdopodobieństwa sytuacji, w której rezygnują z pracy, nie mając kolejnej, 44 proc. respondentów badania Hays z 2021 r. odpowiedziało twierdząco.

- Chociaż finalna decyzja byłaby uzależniona od wielu czynników – również, a może przede wszystkim finansowych – to odsetek osób widzących siebie w takiej sytuacji jest bardzo wysoki. Skoro blisko połowa pracowników potencjalnie byłaby w stanie zrezygnować z pracy, a tym samym z wiążących się z nią dochodów, to czy kwestia wyższego wynagrodzenia w nowym miejscu zatrudnienia nadal ma kluczowe znaczenie? Czy mając empatycznego przełożonego, który darzy nas zaufaniem, umożliwia realizację ciekawych projektów, a także pozwala zachować odpowiednią relację pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, wciąż rozważalibyśmy zmianę zawodową, powołując się na aspekt finansowy? Innymi słowy – czy dobry szef może zastąpić podwyżkę? W wielu przypadkach najprawdopodobniej nie. Pracujemy przecież po to, aby mieć środki na prowadzenie preferowanego stylu życia – ocenia Agnieszka Kolenda.

Jak jednak dodaje Kolenda, relacja z przełożonym i oferowane przez niego możliwości mają coraz większy wpływ na decyzje zawodowe profesjonalistów.

- Obserwując trendy rynkowe, można mówić o zmianie motywacji kandydatów biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Jak wynika z badania, wśród pracowników rozważających zmianę miejsca zatrudnienia niemal co piąty powołuje się na chęć wykonywania pracy dającej poczucie sensu, a co za tym idzie – więcej satysfakcji. Tymczasem satysfakcja z pracy w dużej mierze zależy od tego, czy pracownik pełni rolę spójną z jego predyspozycjami i preferencjami. Czy zajmuje się tym, co w istocie chciałby robić? Czy jest to dla niego źródłem spełnienia i okazją do dalszego rozwoju? Odpowiedź na te pytania w dużej mierze zależy od samego pracownika, który powinien świadomie przeanalizować swoją sytuację zawodową. Natomiast nie bez znaczenia jest tutaj rola firmy i bezpośredniego przełożonego – komentuje Agnieszka Kolenda.

Odchodzą z nudów albo od szefa

W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Jagiełka, która podkreśla, że pracownicy, odchodząc z firm, często jako powód podają wyższą pensję i lepsze warunki pracy, bo z tym nie trzeba dyskutować, nikt też nie poczuje się obrażony. Tymczasem tak naprawdę rezygnują z nudów albo z powodu szefa, toksycznych relacji, bo czują się niedocenieni lub mają poczucie braku wpływu na swoją pracę.

- Tym, co ludzi często trzyma w danej organizacji, są przede wszystkim kontakty ze współpracownikami, atmosfera, wspierający szef, który jest autorytetem, a nie kolegą i ciekawa, mająca sens praca. Mniejszą podwyżkę może zrekompensować ciekawy projekt, nowa rola, możliwość udziału w szkoleniach, ważnej konferencji. Dobrze przeprowadzona przez szefa rozmowa karierowo-retencyjna ma szansę pokazać pracownikowi wartość długofalowej inwestycji w jego kompetencje, co z kolei przełoży się także zwykle w perspektywie 2-3 lat na możliwości objęcia wyższego stanowiska z lepszą pensją – tłumaczy Jagiełka.

Praca zdalna utrudnia relacje

Dyrektor zarządzająca LHH zwraca uwagę także na inną kwestię. W wielu branżach pandemia fizycznie oddzieliła ludzi od siebie, przenosząc ciężar rozmów do internetu, mediów i komunikatorów społecznościowych. A tam zawsze rządziły i rządzą silne emocje.

- Jest zatem niemałe ryzyko, że część decyzji karierowych będzie podejmowana pod wpływem innych ludzi i ich doświadczeń/opinii, trochę w "owczym pędzie" lub pod presją najbliższych, z którymi spędzamy więcej czasu w domach – zaznacza Jagiełka.

Paradoksalnie zdaniem Agnieszki Jagiełki temat podwyżek i wagi pieniędzy będzie w naszych indywidualnych rozmowach częstszy niż w latach poprzednich.

- Część pracowników wykonujących swoje zadania zdalnie – zwłaszcza, jeśli ich praca jest w dużej części samodzielna i ekspercka – może być coraz mniej lojalna wobec pracodawcy, uznając, że można podobną pracę wykonywać dla innych firm – mówi Jagiełka.

Dla wielu pracowników ważna jest także wygoda. Coraz mniej osób pracujących wcześniej w biurach ma ochotę do nich dojeżdżać. Nie oznacza to jednak, że relacje schodzą na drugi plan.

- Według badania Adecco Group ponad 70 proc. ankietowanych Polaków zorganizowało sobie dobrze pracę w domu i ceni sobie elastyczność. Niemniej jednak wciąż ważne w pracy są relacje ze współpracownikami. I to tym ważniejsze, im młodsze pokolenie, dlatego w grupie 20-latków chęć powrotu do biur jest większa niż w starszych pokoleniach – podsumowuje dyrektor zarządzająca LHH.