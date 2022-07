Podniebny kryzys. Linie lotnicze odwołują loty przez braki kadrowe

km

Jak informuje "Simple Flying", powołując się na dane serwisu Cirium, na całym świecie na sierpień odwołano już ponad 25 tys. zaplanowanych lotów. Głównym powodem są braki kadrowe. Nie pomagają też strajki, wojna w Ukrainie i przede wszystkim problemy z przepustowością największych hubów w Londynie czy Amsterdamie. Na całym świecie odwołano już ponad 25 tys. lotów zaplanowanych na sierpień (fot. Pixabay)

Wysoki popyt na podróże lotnicze po dwóch latach walki z pandemią koronawirusa pokazał, że branża wbrew zapowiedziom nie jest dobrze przygotowana na wyjście z pandemii. Linie lotnicze po pandemicznych cięciach kadrowych mają spore problemy z uzupełnieniem załogi, w efekcie czego większość przewoźników redukuje rozkłady, lub, jak np. Lufthansa, celowo zawyża ceny biletów, by osłabić popyt.

Zgodnie z danymi serwisu "Cirium" obecnie na sierpień zaplanowanych jest 3 014 734 lotów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu było ich 3 040 112. To oznacza redukcję o 25 378 rejsów, czyli średnio niemal 818 każdej doby.

Największych cięć dokonali Turkish Airlines i British Airways. Turkish Airlines anulowały 4408 lotów w sierpniu, co oznacza spadek o 9,6 proc. Narodowe linie lotnicze Wielkiej Brytanii zredukowały rozkład w sierpniu o 3 600 rejsów, co oznacza spadek o 13,9 proc.

LOT z mniejszymi problemami

Jak informuje rynek-lotniczy.pl, sytuacja w Polsce wygląda zdecydowanie lepiej. W przypadku stołecznego lotniska im. F. Chopina daje się odczuć tłok i znaczne zwiększenie liczby pasażerów, ale nie wymusza to dramatycznych działań.

- Jesteśmy świadomi chaosu, jaki panuje na europejskich lotniskach. Ta sytuacja wpływa również na to, co dzieje się na Lotnisku Chopina. Zdecydowana większość opóźnień u nas wynika z opóźnień generowanych w innych portach lotniczych lub z uwagi na ograniczoną przepustowość przestrzeni powietrznej. Wystarczy, że samolot przylatujący będzie opóźniony i wtedy na kolejnej rotacji również będzie miał opóźnienie, które prawdopodobnie będzie się powiększać - wyjaśnia cytowana przez portal – odpowiedziała redakcji Rynku Lotniczego Anna Dermont, rzeczniczka stołecznego portu.

W okresie od początku lipca do końca sierpnia LOT skasował 243 rejsy, czyli ponad 2 proc. zaplanowanych. Większość z nich to relacje do Amsterdamu, Londynu, Frankfurtu i Tel Awiwu, a więc miast, których lotniska mają poważne problemy z przepustowością.

