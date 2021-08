Podjęli decyzję. Oni do biura już nie wrócą

Amerykańscy giganci technologiczni - Google i Facebook - będą wymagać zaszczepienia się od swoich pracowników, zanim wrócą oni do biur. Polska platforma Linkhouse ogłasza, że do biura już nie wróci.

Pracownicy platformy Linkhouse na stałe będą pracować zdalnie (fot. Shutterstock)

Różne podejścia do stylu popandemiczej pracy zaobserwować możemy za oceanem. Serwis społecznościowy LinkedIn postanowił, że pozwoli pracownikom wybrać pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin lub opcję hybrydową (biura firmy będą ponownie otwierane w zależności od sytuacji epidemicznej w konkretnym kraju).

Według ostatnich doniesień Apple będzie wymagać od większości pracowników pracy z biura przez trzy dni w tygodniu. Natomiast Zillow Group i Reddit umożliwią większości pracowników pracę zdalną.

Google w specjalnym oświadczeniu poinformował, że szczepienie będzie obowiązkowe dla tych pracowników, którzy swoje obowiązki będą wykonywać w amerykańskich biurach. Firma zaznaczyła też, że wraz z postępem programu szczepień w innych krajach, również i w nich będzie obowiązek szczepień. Po paru godzinach podobne oświadczenie wydał Facebook. W Polsce Google zatrudnia ok. 500 osób (w Warszawie i Wrocławiu), a Facebook ok. 70 osób.

Również Netflix wymaga od pracowników planów zdjęciowych i aktorów w USA zaszczepienia, zanim rozpoczną zdjęcia. Joe Biden natomiast rozważa obowiązek szczepień dla pracowników wszystkich szczebli rządu federalnego.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Ponad 3/4 firm (77 proc.) chce pozostać przy hybrydowym modelu pracy w popandemicznej rzeczywistości, wynika z raportu "Powrót do biura - szansa i wyzwanie. Rynek biurowy a koronawirus" opracowanego przez firmę doradczą Colliers.

Firmą, która zdecydowała się nie wracać do biura jest Linkhouse, polska platforma link buildingu i content marketingu,

- 12 marca 2020, widząc jak pogarsza się sytuacja zdecydowaliśmy przeprowadzić dzień próbny pracy zdalnej i nigdy już nie wróciliśmy do biura. Na pewno początkowo były obawy, czy nie wpłynie to na naszą efektywność, ale bardzo szybko okazało się, że to strach ma tylko wielkie oczy - mówi Michał Chlewiński, jeden z założycieli platformy Linkhouse, który dodaje, że jego współpracownicy nie wrócą już do biur.

- Przyczyną takiej decyzji jest przede wszystkim komfort naszej załogi, która bardzo chwali sobie możliwość pracy zdalnej. To jest dla nas bardzo ważne, szczególnie że wskaźniki finansowe jak i jakości obsługi klientów, nie spadają, lecz wręcz przeciwnie - cały czas rosną - dodaje.

Załoga Linkhouse - platformy content marketingu i link buildingu - liczy 13 osób, a prognozowany przychód Linkhouse za 2021 rok to prawie 18 milionów złotych.

